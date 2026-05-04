CHP Ankara İl Başkan Vekili Işık, partisinin saha çalışmasının ardından konuştu: Daha çok çalışacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyuyla paylaştığı ‘4 Mayıs’ta sahada olunacak’ kararı doğrultusunda harekete geçen CHP Ankara İl Başkanlığı bugün sahaya indi.

Saha çalışmasına milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı aday ofisi politika kurulu başkanları da katıldı. Saha çalışmalarına Ankara’nın 25 ilçesinde aynı anda başladı. Ankara milletvekillerinin, PM ve YDK üyelerinin, CAO Politika Kurulu başkanlarının, kadın ve gençlik kollarının her birinin görev aldığı alan çalışmaları sırasında yurttaşlara çalışmanın amacı anlatıldı, yurttaşların sorunları ve talepleri dinlendi; görüş ve önerileri toplandı.

Gerçekleştirilen alan çalışmalarını değerlendiren İl Başkan Vekili Yüksel Işık, yurttaş ile kurulan sıcak iletişimin önemine vurgu yaptı ve iktidara giden yolda daha çok çalışacaklarının altını çizdi.

"ÇALIŞACAĞIZ VE BAŞARACAĞIZ"

Işık, CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu ile Etimesgut ilçesinde sahaya çıktı.

Sahada 'çözümün CHP’de olduğu'nu anlattıklarını belirten Işık, "Vatandaşın öneri ve taleplerini doğrudan dinlemek ve çözümün CHP’de olduğunu anlatmak için esnafı ziyaret ettik. Görüş ve önerileriyle ufkumuzu açan yurttaşlarımıza ve başta Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz PM ve YDK üyelerimiz, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız olmak üzere emeği geçen her düzeyde yol arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Türkiye’yi geleceğe taşıyacak özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini yeniden inşa edeceğimiz güne kadar daha çok çalışacağız ve başaracağız” açıklamasını yaptı.