CHP Ankara İl Başkanlığı Anıtkabir’e Gidiyor

CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, 39. Olağan Kongre sonrası seçilip göreve başlayan CHP Ankara İl Örgütü olarak, Anıtkabir’i ziyaret edip mozoleye çelenk koyacaklarını duyurdu.

Başkan Erkol, “yeni yönetimimizle birlikte Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe kararlılıkla yürüyeceğimizi bir kez daha vurgulamak üzere Anıtkabir mozolesine çelenk koyacak, ilkelerine bağlılığımızı bildireceğiz” dedi.

İl Başkan Dr. Ümit Erkol, şu açıklamada bulundu:

“Ülkemizin içinde geçtiği olumsuz koşulları, olumluya çevirmek; gelecek güzel günleri birlikte inşa etmek için çıktığımız bu yolculuk, iktidar yolculuğudur. İktidar yolculuğumuz, Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe kararlılıkla sürecektir. Bu yolda azim ve kararlılıkla yürüyeceğimizi bir kez daha vurgulamak üzere Anıtkabir mozolesine çelenk koyacak, ilkelerine bağlılığımızı bildireceğiz.”

15 Kasım 2025 tarihinde, saat 11.30’da, Aslanlı Yolda buluşacaklarını belirten Başkan Erkol, Atatürk’ün huzuruna birlikte çıkmak için mozoleye çelenk koyma etkinliğine bütün Ankaralıları beklediğini de sözlerine ekledi.