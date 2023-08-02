CHP Ankara’da yerel seçim çalışmalarını başlattı, hedef meclis çoğunluğu

Yayınlanma: 02.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2023 - 04:00

CHP, “değişim” tartışmalarının gölgesinde yerel seçimlere hazırlık sürecini başlattı. Bu kapsamda CHP’nin başkentte izleyeceği yol haritasını CHP Ankara İl Başkanı Akıllı, Cumhuriyet’e anlattı. Akıllı, partideki değişim tartışmalarının yerel seçim hazırlıklarının önüne geçmemesi gerektiğini belirterek “Değişim tartışmaları örgütün yerel seçim çalışmalarına odaklanmasını engelliyor. Bu ciddi bir sorun. Parti bu değişim tartışmalarına son koymazsa işimiz zor olacak” dedi. Aday belirlemelerin erken yapılması gerektiğini söyleyen Akıllı, “Özellikle bizde olamayan belediyeler için önemli. Geçen seçimde bize ciddi bir handikap yarattı” diye konuştu.

‘3 İLÇE İTTİFAK HEDEFİNDE’

Akıllı, ittifak bazlı çalışmaların yapıldığı bilgisini vererek “İttifakın güçlü olduğu yerler bakımından bir seçim değerlendirmesi yaptık. Örneğin Mamak, Etimesgut ve Gölbaşı’nı öncelikli hedef olarak alacağız” dedi. Akıllı, “İttifak olacağı kanaatindeyiz” diyerek “Eğer tepede olmazsa bile Ankara seçmeni ittifakı sandıkta sağlar. Dolayısıyla ittifak hesabı yapanlar bunu unutmamalı” ifadelerini kullandı.

‘RAPOR HAZIRLADIK’

Akıllı, kapsamlı bir Ankara raporu hazırladıklarını aktararak “Epeydir devam eden bu çalışma, ilçelerin demografik yapısını, iklim, ekonomik durumlarını ve sorunlarını kapsayan bir çalışma olacak” bilgisini verdi. Söz konusu raporun aday belirlemede ve adayların seçim kampanyasında “rehber” olmasının hedeflendiğini aktaran Akıllı, Ankara’da muhalefetin belediye meclis çoğunluğunu sağlamada yetersiz kaldığını belirterek, “Dolayısıyla büyük şehri almak yetmiyor. Merkezden birkaç ilçe belediyesini ve çevre ilçelerden belediye kazanmamız gerekiyor” dedi. Bu amaçla Akıllı; Polatlı, Haymana, Koçhisar, Nallıhan, Kalecik ilçelerinin seçimde kazanma hedefleri olduğunu söyledi.



“Örgütleri dışarıda bırakıp, tepeden alınan kararların sahada sağlıklı sonuçlar vermediğini gördük” diyen Akıllı, “Örgütlerin belediye vesayetinden kurtarılması, partinin yüzünü örgütlere dönmesi lazım” diye konuştu. Akıllı, yerel seçim çalışmaları için örgütün güçlendirimesine işaret etti. Genel seçimlerden sonra seçmende moral bozukluğu olduğuna işaret eden Akıllı, “Bunu toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Seçimden önce kurultayı hızlı bir biçimde tamamlayıp topluma mesaj vermemiz lazım” değerlendirmesinde bulundu.

