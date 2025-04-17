CHP anketlerde önde çıkmaya devam ediyor: ‘Kararsızlar ve diğer partilerden muhalifler CHP’ye yöneliyor’

Yayınlanma: 17.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2025 - 04:00

Milyonlarca yurttaşın oyuyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından siyasette yurttaşların tercihi merak ediliyor. İktidarın CHP’ye yönelik hamlelerinden sonra 6 araştırma şirketi tarafından 15 bin 187 kişi ile görüşülen anket sonuçlarının ortalamasına göre, CHP yüzde 33,7 oy alırken AKP 29,1 oyla CHP’nin gerisinde kalıyor.

Yerel seçimlerden birinci olarak çıkan CHP’nin, son anket sonuçlarına göre genel seçimlerde de birinci parti olabileceği görülüyor. DEM Parti, yüzde 8,7 oranında oya sahip olurken, Cumhur İttifakı’nın ikinci paydaşı MHP, yüzde 7,6 oy alabildi. MHP’yi yüzde 5,3 ile İYİ Parti seyretti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi’nin de oy oranını 5,1’e taşıması dikkat çekti. Zafer Partisi’nin hemen ardından Yeniden Refah Partisi, 3,6, TİP 1,6 oy oranıyla geldi.

‘İKTİDARIN BÜYÜK BİR DESTEK KAYBETTİĞİ AŞİKAR’

Söz konusu anket firmalarının ortaya çıkardığı sonuçlar, iktidarın CHP’ye yönelik hamleleri CHP’yi güçlendirdi mi? Kararsız seçmenler CHP’ye mi kaydı? sorularını akıllara getirdi. Siyaset bilimci Doç. Dr. Berk Esen, konuya ilişkin görüşlerini Cumhuriyet’e anlattı. Esen, anketlerde çıkan tabloyu, “Tablo, en azından seçmen nezdinde iktidar aleyhine görünüyor. Çok kırılgan bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye’nin en büyük şehrinin belediye başkanı, doğru düzgün açıklanamayan, desteklenemeyen iddialar sonucu hapsedildi. O süreci iktidar çok kötü yürütürken, iktidarı protesto eden gençlerin de yoğun polis şiddetine maruz kaldığını görüyoruz. Bütün bu faktörler birleşince, iktidarın seçmenler nezdinde daha büyük bir destek kaybettiği aşikar. Dolayısıyla ben anket sonuçlarına şaşırmıyorum” sözleriyle değerlendirdi.

‘KARARSIZLAR VE DİĞER PARTİLERDEN MUHALİFLER CHP’YE YÖNELİYOR’

“İktidar seçimleri kaybedebileceğini düşündüğü için İmamoğlu’na böyle büyük bir yargı operasyonu yaptı” diyen Esen, “ CHP sandıkta daha da güçlenmeye devam ederse, o zaman o sandığın da tehlikeye girdiği bir siyasui ortam oluşabilir. O nedenle sadece anketlere bakarak bir analiz yapmak şu an için yetersiz. Ama hem kararsızlar, hem de diğer muhalefet partilerini destekleyen seçmenler, o partilerin geri planda kaldığını düşünerek CHP’ye yöneliyor. Yerel seçimlerde gördüğümüz dinamik, artık belki genel seçimlerde de oluşacak. Hiçbir CHP dışında muhalefet partisinin ayakta kalamadığını düşünen özellikle büyükşehirdeki muhalif ve kararsız seçmenler CHP’ye yönelebilir” ifadelerini kullandı.

‘İKTİDAR HANGİ TURPU ÇIKARTIRSA ÇIKARTSIN’

19 Mart’ta yaşanan yargı operasyonunun ardından CHP’nin izlediği politikaları olumlu bulduğunu, tabloya etkisinin bulunduğunu kaydeden Esen, “Bence diploma meselesinin artık asıl önemli olan bölümü şu; Önce diploma iptali, sonra gözaltı, sonra tutuklandı, yolsuzluk soruşturması açıldı, terör soruşturması açıldı. ‘İktidar işi gücü bıraktı İmamoğlu’yla uğraşıyor’ algısı seçmenler nezdinde yerleşti. Bu da tabii sadece muhalif seçmenleri değil, iktidar seçmenlerinin bile kimisini ‘Demek ki iktidar İmamoğlu’ndan korkuyor, kaybedeceğini düşünüyor ki böyle bir operasyona yöneldi’ fikrini ön plana çıkarıyor. Sadece diploma iptali olsa, belki de bu sonuç çıkmazdı. Sadece gözaltına alsalar da belki böyle bir sonuç çıkmazdı. İktidar artık hangi turpu çıkartırsa çıkartsın bu işi değiştirebileceğini düşünmüyorum” diye konuştu.