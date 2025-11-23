CHP Artvin Gençlik Kolları'ndan 'İmamoğlu davası TRT'de canlı yayınlansın' çağrısı

CHP Artvin Gençlik Kolları, parti binası önünde düzenledikleri basın açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun davasının TRT ekranlarında canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

CHP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Kübra Baydar Acar, yaptığı açıklamada, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye tepki göstererek, “Madem bu dava her gün ekranlarda tartışılıyor, o hâlde duruşmalar da milletin gözü önünde, TRT’de canlı olarak yayınlansın” dedi.

Acar, açıklamasında son haftalarda kamuoyuna yansıyan iddiaların medya manipülasyonlarıyla büyütüldüğünü belirterek, “İktidar, elindeki medya gücüyle hakikati yalana boğmaya çalışmaktadır” diye konuştu.

"BOL KESEDEN HÜKÜMLER DAĞITILIYOR"

İmamoğlu’na yönelik suçlamaların çelişkili olduğunu söyleyen Acar, “'Örgüt' dediler, örgüt çıkmadı. 'Suç' dediler, suç çıkmadı” ifadelerini kullandı.

Acar, bazı medya kuruluşlarının taraflı yayın yaptığını belirterek, iddianamenin doğrulanmamış bilgilerle ekranlarda tartışma konusu haline getirildiğini söyledi. Masumiyet karinesinin ihlal edildiğini dile getiren Acar, “Asılsız ve delilsiz iddialar üzerinden bol keseden hükümler dağıtılıyor” diye konuştu.

TRT’nin kamu kaynaklarıyla ayakta duran bir kurum olmasına rağmen muhalefete yer vermediğini öne süren Acar, kurumun yaptığı haber ve açıklamalarla iktidar lehine propaganda yürüttüğünü iddia etti. Acar, “TRT, dezenformasyonla mücadele ettiğini söylerken, her gün yaptığı yayınlarla iftirayı besliyor” dedi.

Acar ayrıca TRT’nin bazı rakamları kamuoyuna yanlış yansıttığını öne sürerek, “Ellerindeki resmi belgede 772 bin lira yazıyor; bunu 772 milyon lira olarak sunuyorlar" ifadelerin kullandı.

"BU HALKIN VİCDANINDAN KORKMAYIN"

Acar, TRT’nin bütçe harcamalarına ilişkin bazı kalemleri de kamuoyuyla paylaşarak, 2021–2023 döneminde toplanan bandrol gelirlerinin yaklaşık 30 milyar lira olduğunu, konuk konaklama giderleri, dış hizmet alımları ve yapım giderlerinin de yine halkın vergileriyle karşılandığını anlattı.

CHP Gençlik Örgütleri olarak adalet çağrısı yaptıklarını belirten Acar, Meclis’te gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Acar, “Duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın. Bu halkın vicdanından korkmayın.” dedi.

"ADALET MEŞALESİNİ DAİMA YANIMIZDA TAŞIYORUZ"

Acar, açıklamasının sonunda, CHP Gençlik Örgütleri olarak mücadelelerine güvendiklerini belirterek, “Karanlık yolları aydınlatacak adalet meşalesini daima yanımızda taşıyoruz. 86 milyonun vicdanına güveniyoruz” ifadelerini kullandı.