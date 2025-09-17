CHP, Bakan Şimşek'e 'KOBİ kredilerini' sordu: 'Nefes Kredisi paketine kaç işletme başvurdu?'

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı sorunlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Arpacı, Bakan Şimşek'e "Duyurusu yapılan Nefes Kredisi paketine toplam kaç işletme başvuru yapmıştır? Başvuru yapanlardan kaçı kredi kullanmış, kaçı kullanamamıştır" diye sordu.

Arpacı, şunları kaydetti:

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler), ekonomimizin bel kemiğini oluşturmaktadır. İstihdam yaratma, yerel kalkınmayı destekleme ve ekonomik çeşitliliği sağlama açısından kritik bir rol üstlenen KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri, büyük ölçüde finansmana erişim olanaklarına bağlıdır.

Temmuz ayı içerisinde KOBİ’lerin yararlanması üzerine 30 milyarlık 'Nefes Kredisi' adı altında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından duyurulmuş olan, 6 ay geri ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve 2,5 milyon TL’ye kadar kredi imkanı işletmelere sunulmuştur.”

Arpacı, Bakan Şimşek’e şu soruları yöneltti:

"Duyurusu yapılan Nefes Kredisi paketine toplam kaç işletme başvuru yapmıştır? Başvuru yapanlardan kaçı kredi kullanmış, kaçı kullanamamıştır? İşletmeler duyurusu yapılan kredi üst limitine ulaşabilmiş midir? Kredi paketinin detayları, faiz oranları, vade imkanları nasıldır? Kredi kullanım miktarları ortalama olarak hangi aralıktadır? Nefes Kredisinin illere göre ayrılan bütçesi nedir? Denizli ili için ayrılan Nefes Kredisi miktarı nedir? Denizli’den kaç işletme bu krediye başvuruda bulunmuştur? Başvuru yapanlardan kaçının sonucu olumlu, kaçının sonucu olumsuz olmuştur? KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri için kredi kullanımına ihtiyaç duydukları ortadadır. Bu kapsamda Nefes Kredisi için ayrılan 30 Milyar TL’nin artırılması ya da yeni bir paket daha sunulması düşünülmekte midir?"