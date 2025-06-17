CHP Balıkesir'de toplanıyor: 101 belediye başkanı bir araya gelecek

Bandırma ilçesinde, nüfusu 100 bini aşan CHP’li 101 belediye başkanı Genel Başkan Özgür Özel’in de katılımıyla 18 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek.

Bir otelde düzenlenecek olan toplantıya CHP Genel Başkan yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökhan Zeybek, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Parti Meclis Üyesi Ecevit Keleş katılacak.

Toplantının afişi şu şekilde: