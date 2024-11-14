CHP Balıkesir İl Başkanı Köybaşı: İktidarı kararlılıkla yeneceğiz

Yayınlanma: 14.11.2024 - 16:15

Güncelleme: 14.11.2024 - 16:15

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı başkanlığında olağan il yönetim kurulu toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mevcut iktidarın tüm olumsuzluklarına karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini belirten Köybaşı, “Bu iktidarı, tüm kötülüklerine rağmen, kararlılıkla yeneceğiz; bir adım geri atmayacağız!” diye konuştu. CHP’li Köybaşı, partinin hedefinin genel anlamda iktidar olduğunu vurgulayarak, “Hep birlikte omuz omuza bu mücadeleyi vereceğiz. Güçlü örgüt, güçlü CHP!" ifadelerini kullandı. Köybaşı, “Bu dönemde dayanışma ve birliktelik içinde olmak, partimizin gücünü artıracaktır. Her bir üyemiz, bu mücadelede üzerine düşeni yapmalıdır” diyerek, katılımcılara teşvik edici bir mesaj verdi.

Son olarak Köybaşı, partinin ruhunu ve motivasyonunu yükseltmek için yapılacak çalışmaların önemine değinerek, “Gelecek için umut veren bir tablo oluşturmalıyız. Bu, hepimizin sorumluluğudur” diye ekledi.