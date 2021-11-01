CHP Bayraklı'da istifa

01 Kasım 2021 Pazartesi, 17:17

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş’un son günlerde Bayraklı Belediyesi hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında yönetimindeki 10 kişi ortak açıklama yaparak istifa ettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş’un Bayraklı Belediyesi’ne yönelik yaptığı olumsuz açıklamaların partiye zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, “30 Ekim 2020 tarihinde ilçemiz Bayraklı'da meydana gelen depremde birçok bina tamamen yıkılmış bundan daha fazlası da az ve orta derecede hasar almıştır. Depremde zarar gören vatandaşlara sosyal devlet ilkesinden dolayı iktidarın yardım etmesi gerekirken en büyük yardım Belediyelerimiz tarafından yapılmıştır. Belediyelerimiz tarafından depremzedelerin mağduriyetlerini azaltmak için yapılan çalışmalar ve alınan kararlar merkezi yönetim tarafından ya geciktirilmiş ya da engellenmeye çalışılmıştır. Bu konuda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu iki defa ilçemize gelmiş ve depremzedelerin sorunlarını dinlemiş ve çözülmesi için Belediye Başkanlarımıza gerekli talimatları vermiştir” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Partimizin bu kadar hassasiyet gösterdiği konu ile ilgili İlçe Başkanı olarak gerçek sorumlu olan iktidardan hesap sorması gerekirken kişisel çıkarına öncelik vermiş, belediyelerimize temelsiz suçlamalar yaparak partimizi kamuoyunda zor duruma düşürmüştür. İlçe Başkanı bulunduğu makamla bağdaşmayan tutum sergilemiştir. Halbuki İlçe Başkanı olarak kendi sorununu değil, tüm depremzedelerin sorunlarını çözecek politikalar üretmeliydi. Bu yaşanan gelişmelerin ardından İktidara koşan partimizin iktidar yürüyüşünün önünde engel olmamak için biz aşağıda isimleri bulanan yönetim kurulu üyeleri görevlerimizden istifa ediyoruz.”