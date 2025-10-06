CHP Beykoz İlçe Örgütü'nden belediye önünde protesto: 'Haramzade Özlem istifa!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beykoz İlçe Başkanlığı, Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP’ye geçmesine tepki göstermek amacıyla Beykoz Belediyesi önünde toplandı.

Ancak polis, belediye binasının önündeki girişleri kapatarak yalnızca belediye meclis üyelerinin içeriye alınmasına izin verdi. CHP İlçe Başkanı da polis tarafından binaya alınanlar arasında yer aldı.

‘HARAMZADE ÖZLEM İSTİFA’

Belediye binası önünde toplanan CHP ilçe örgütü ve Beykozlular ‘Haramzade özlem istifa’ sloganları attı.

Gürzel’in AKP’ye geçtiği günden bugüne kadar meclis üyeleri ve ilçe örgütlerinin telefonlarına çıkmadığı, bugün ilk defa meclis toplantısı sırasında görüleceği öğrenildi.

Öte yandan Gürzel’in CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’den polise şikayetçi olduğu öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP'li tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel de 9 Eylül'de yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gürzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır" iddiasını dile getirmişti.

Gürzel, tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine 10 Mart 2025 tarihinde Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti. Köseler, 27 Şubat 2025 tarihinde "İhaleye fesat karıştırma" soruşturmasına gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Gürzel'in istifasını duyurmasının ardından Beykoz Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Beykoz Belediyesi Meclisi'nden CHP'li üç üyenin istifası ile parti çoğunluğu kaybetmişti.