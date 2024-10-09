CHP, Beyoğlu'ndaki cinsel saldırı ile ilgili davaya müdahil olacak

Yayınlanma: 09.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.10.2024 - 04:00

CHP İstanbul İl Kadın Kolları ile Beyoğlu Belediyesi, ilçede geçen hafta bir kadına cinsel saldırıda bulunan iki zanlının yargılanacağı davaya müdahil olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, dilekçeyi verdikten sonra adliye önünde yaptığı açıklamada, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “cezasızlık algısı yaratıldığı” açıklamasını eleştirdi. Dursun, “Cezasızlık algısı değil, cezasızlık olgusu var. Bütün bunların yegâne önlemi, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden hayata geçirilmesi ve etkin bir biçimde uygulanmaya başlanmasıdır” diye konuştu.