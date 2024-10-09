CHP, Beyoğlu'ndaki cinsel saldırı ile ilgili davaya müdahil olacak

CHP İstanbul İl Kadın Kolları ile Beyoğlu Belediyesi, ilçede geçen hafta bir kadına cinsel saldırıda bulunan iki zanlının yargılanacağı davaya müdahil olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi.

CHP, Beyoğlu'ndaki cinsel saldırı ile ilgili davaya müdahil olacak
Abone Ol google-news
Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 09.10.2024 - 04:00

CHP İstanbul İl Kadın Kolları ile Beyoğlu Belediyesi, ilçede geçen hafta bir kadına cinsel saldırıda bulunan iki zanlının yargılanacağı davaya müdahil olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, dilekçeyi verdikten sonra adliye önünde yaptığı açıklamada, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “cezasızlık algısı yaratıldığı” açıklamasını eleştirdi. Dursun, “Cezasızlık algısı değil, cezasızlık olgusu var. Bütün bunların yegâne önlemi, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden hayata geçirilmesi ve etkin bir biçimde uygulanmaya başlanmasıdır” diye konuştu.


Etiketler: #Beyoğlu #Beyoğlu Belediyesi #CHP Kadın Kolları #Cinsel saldırı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler