CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Ödemiş: ‘Nitelikli çalışmalar yapacağım’

Yayınlanma: 25.12.2023 - 18:06

Güncelleme: 25.12.2023 - 18:06

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı görevinden ayrılarak Çankaya Belediye Başkanlığı aday adayı olan CHP’li Ödemiş, planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. Ödemiş, aday olma nedenini “Ben yerel yöneticiyim. Elli yıldır yaşadığım kente hizmet etmek istiyorum. Çankaya’nın kaybedecek vakti yok” ifadeleriyle açıkladı. Çankaya’yı altıncı sit alanı olarak UNESCO’ya önerdiklerini bildiren Ödemiş, “Yarın sit için buraya UNESCO yetkilileri geldiğinde alnımız ak karşılamak istiyoruz” dedi. Son zamanlarda kentin farklı yapılaşmasından kaynaklanan ihmal edilmişliğe dikkat çeken Ödemiş,“Biz hızla bu ihmal edilmişliği ortadan kaldıracak projeleri daha da zenginleştirerek devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. Ödemiş, “Gençlerimizi, yaşlılarımızı, kadınlarımızı, engellilerimizi, canlılarımızı ve çocuklarımızı düşünerek somut ve uygulanabilir projeler geliştirdik” dedi.

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