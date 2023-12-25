CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Ödemiş: ‘Nitelikli çalışmalar yapacağım’
CHP Çankaya Belediye başkan aday adayı Bekir Ödemiş, “Ankara’nın öyküsünü yeniden yazmak lazım. Çankaya her yönüyle gözde bir ilçe. Bu yüzden niteliğini koruyarak yeni çalışmalar yapacağım” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı görevinden ayrılarak Çankaya Belediye Başkanlığı aday adayı olan CHP’li Ödemiş, planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. Ödemiş, aday olma nedenini “Ben yerel yöneticiyim. Elli yıldır yaşadığım kente hizmet etmek istiyorum. Çankaya’nın kaybedecek vakti yok” ifadeleriyle açıkladı. Çankaya’yı altıncı sit alanı olarak UNESCO’ya önerdiklerini bildiren Ödemiş, “Yarın sit için buraya UNESCO yetkilileri geldiğinde alnımız ak karşılamak istiyoruz” dedi. Son zamanlarda kentin farklı yapılaşmasından kaynaklanan ihmal edilmişliğe dikkat çeken Ödemiş,“Biz hızla bu ihmal edilmişliği ortadan kaldıracak projeleri daha da zenginleştirerek devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. Ödemiş, “Gençlerimizi, yaşlılarımızı, kadınlarımızı, engellilerimizi, canlılarımızı ve çocuklarımızı düşünerek somut ve uygulanabilir projeler geliştirdik” dedi.
‘Ankara'yı temize çekiyoruz’
Kültürel
mirasın önemine değinen Ödemiş, “Caddelerin düzeltilmesi ve
iyileştirilmesinden, göze batan tüm şekil bozukluklarını
yaratan tabelaların göz zevkini bozmayan standartlara çevrilmesine,
tarihi kalıntıların ortaya çıkarılmasından, Kale’de
yaptırdığımız arkeolojik kazı sonucu Roma dönemine ait iki bin
yıl öncesine dayanan bir amfi tiyatro bulunmasına kadar,
büyükşehir belediyemizde başlattığımız ne kadar projemiz
varsa projelerin devamlarını Çankaya Belediyesi için de devam
ettireceğiz. Tabiri caizse; Ankara’yı temize çekiyoruz” dedi.
Ödemiş,
seçilmeleri durumunda ABB Başkanı Mansur Yavaş ile uyum içinde çalışacaklarını
belirtirken “Belediyeciliği bilen insanların seçilmesi halinde, kentler ve ilçeler kazanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
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