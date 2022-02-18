CHP Çankırı İl Başkanı Tekin, görevinden istifa etti
CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, partisindeki görevinden istifa etti. Tekin istifasının nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı.
CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İlhan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, "2016 yılından bu tarafa görev yaptığım CHP İl Başkanlığından 16 Şubat 2022 tarihinden itibaren istifa etmiş bulunuyorum. Bu konuyla ilgili herhangi bir basın açıklamasında bulunmak istemiyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
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