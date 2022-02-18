5 araştırma şirketinin başkanı canlı yayında anket sonuçlarını paylaştı
Optimar, GENAR, Türkiye Raporu, AREA ve Gezici araştırma şirketlerinin başkanları yapılan 5 anketi canlı yayında paylaştı.
Türkiye'de erken seçim tartışmaları sürerken yeni anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. 5 büyük araştırma şirketinin başkanları Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu Nedir Ne Değildir programına konuk oldu.
Programa katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Türkiye Raporu Başkanı Can Selçuki ve AREA Araştırma Başkanı Murat Karan yaptıkları son anketlerin sonuçlarını paylaştı.
OPTİMAR ARAŞTIRMA
AKP: Yüzde 36,5
CHP: Yüzde 26,7
İYİ PARTİ: Yüzde 10,9
MHP: Yüzde 10,2
HDP: Yüzde 9,7
DEVA Partisi: Yüzde 1,3
TDP: Yüzde 1,1
Memleket Partisi: Yüzde 0,8
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,7
Saadet Partisi: Yüzde 0,7
BBP: Yüzde 0,6
Gelecek Partisi: Yüzde 0,5
GEZİCİ ARAŞTIRMA
AKP: Yüzde 31,3
CHP: Yüzde 27,2
İYİ PARTİ: 12,1
HDP: Yüzde 11,5
MHP: Yüzde 8,1
DEVA Partisi: Yüzde 2,1
Gelecek Partisi: Yüzde 1,4
Memleket Partisi: Yüzde 1,3
Saadet Partisi: Yüzde 1,2
Zafer Partisi: Yüzde 1,1
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0
GENAR ARAŞTIRMA
Kendi şirketinin araştırma sonuçlarını sözlü olarak paylaşan GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "Ak Parti iktidar olma kabiliyetini devam ettiriyor. AKP yüzde 37,6, CHP yüzde 26 oy alıyor. İYİ Parti yüzde 12 oy topluyor. HDP önde MHP de ona yakın. Ayrıca muhalefetin de parlamenter sisteme geçişten başka bir şey vadetmediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE RAPORU ARAŞTIRMA
AKP: Yüzde 33.1
CHP: Yüzde 28.2
İYİ Parti: Yüzde 13.8
HDP: Yüzde 12.2
MHP: Yüzde 8.4
AREA ARAŞTIRMA
AKP: Yüzde 32
CHP: Yüzde 27,1
İYİ Parti: Yüzde 15,4
HDP: Yüzde 10,2
MHP: Yüzde 8,2
DEVA Partisi: 3,3
Diğer: 3,8
İlgili Haberler
- Son anket: AKP ve MHP'ye seçmenden 'ekonomi' şoku!
- ORC paylaştı: Son ankette dengeleri değiştirecek sonuç
- Yandaş Abdulkadir Selvi son anketi paylaştı: Kılıçdaroğlu ilk kez önde
Günün Video Haberi
Video Haberler
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
En Çok Okunan Haberler
- Bir Rus savaş gemisi daha boğazdan geçti
- Piyasalarda gözler TCMB kararına çevrildi
- 'Örtülü bir görev, hedef Hablemitoğlu'
- Fanatik taraftardan Ali Koç'a sitem
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
- Altın fiyatları yükselişe geçti
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!