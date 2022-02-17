CHP'den Tarkan paylaşımı: 'Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek'

Megastar Tarkan'ın merakla beklenen şarkısı Geççek yayınlandı. Şarkının sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Tarkan'ın yeni şarkısını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 21:41
CHP'den Tarkan paylaşımı: 'Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek'
Abone Ol google-news

Uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına yine hareketli bir parçayla çıkan Megastar Tarkan'ın 'Geççek' adını verdiği şarkısı yayınlandı.

Yeni şarkı sosyal medyanın gündemine otururken; şarkının sözleri dikkat çekti. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak da Tarkan'ın yeni şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Geççek isimli şarkının sözleriyle paylaşımda bulunan Öztrak, "Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek. Her şeyin sonu var, bu çilede bitçek…" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, "Geldiği gibi gitçek, bu çile de bitçek" ifadelerine yer verdi.






Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler