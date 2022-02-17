CHP'den Tarkan paylaşımı: 'Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek'
Megastar Tarkan'ın merakla beklenen şarkısı Geççek yayınlandı. Şarkının sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Tarkan'ın yeni şarkısını paylaştı.
Uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına yine hareketli bir parçayla çıkan Megastar Tarkan'ın 'Geççek' adını verdiği şarkısı yayınlandı.
Yeni şarkı sosyal medyanın gündemine otururken; şarkının sözleri dikkat çekti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak da Tarkan'ın yeni şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.
Geççek isimli şarkının sözleriyle paylaşımda bulunan Öztrak, "Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek. Her şeyin sonu var, bu çilede bitçek…" dedi.
??????— Faik Öztrak (@faikoztrak) February 17, 2022
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek.
Her şeyin sonu var, bu çilede bitçek… pic.twitter.com/1HJabwZgWL
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, "Geldiği gibi gitçek, bu çile de bitçek" ifadelerine yer verdi.
Geldiği gibi gitçek, bu çile de bitçek. pic.twitter.com/INND2Or4k6— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) February 17, 2022
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