CHP dava açmıştı... AYM o yasayı iptal etti

Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:27

Güncelleme: 13.11.2024 - 12:11

CHP, 2023’te “Polis Yüksek Öğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”unun bazı maddelerine yönelik iptal davası açtı. Anayasa Mahkemesi (AYM), 23 Temmuz’da davayı karara bağladı ve gerekçeli kararı dün Resmi Gazete’den yayımladı. AYM’nin iptal kararları arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personellerinin görevlerini icrasında ve görev dışı zamanlarda uymaları gereken kuralların İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelik kapsamında belirlenmesine yönelik maddeleri iptal etti.

YASA İLE İDARİ İŞLEMLER BİRLEŞTİRİLMİŞ!

AYM, söz konusu yönetmeliğin personellerin “özlük işlerine” yönelik bir düzenleme olduğunu belirtti. Anayasada kamu hizmeti görevlilerinin özlük haklarının yasayla düzenlenmesi gerektiğine yönelik hükmün bulunduğu bildiren AYM, gerekçesinde söz konusu maddelerde iptal konusu olan maddede bakanlığa diğer konularda da belirsiz bir alanda yönetmelik çıkarma hakkının verildiği değerlendirmesinde bulundu. “Kanun ile idari düzenleyici işlemler arasındaki fark fiili olarak ortadan kaldırılmıştır” ifadesine yer verilen kararda söz konusu maddelerin “yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesine” de aykırı olduğunu bildirdi. AYM, bu gerekçeyle söz konusu maddelerin anayasa aykırı olduğuna hükmederek iptal edilmesine ve kararın Resmi Gazete’den yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

POLİS AKADEMİSİ’NE ALIMLARA ANAYASA AYARI

AYM, bu iptallerin yanı sıra Polis Akademisi’ne alınacak öğrencilere yönelik usul ve esasların yönetmelikle belirlenmesine ilişkin düzenlemeyi de iptal etti. AYM, gerekçeli kararında anayasada güvence altına alınan eğitim hakkı kapsamında kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağını anımsatarak, eğitim ve öğrenime yönelik düzenlemelerin yasayla düzenlenmesi gerektiğini bildirdi. Söz konusu düzenlemenin eğitim ve öğrenim hakkını idari düzenlemeyle sınırlandırdığını, bu nedenle düzenlemenin “yasallıktan” yoksun olduğuna hükmetti. Bu gerekçeyle düzenlemeyi anayasaya aykırılıktan iptal etti.