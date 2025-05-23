CHP’de grup yönetimi belirleniyor

Edinilen bilgiye göre; partinin grup başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın görevlerine devam edecek. Şu anda CHP’nin TBMM idare amiri olan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise “bir dönem görev yapma geleneği” nedeniyle ve kendi isteğiyle aday olmayacak.

Amirlik için Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı’nın yarışması bekleniyor. Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın da aday olabileceği söyleniyor.

Meclis’in kâtip üyeliklerine ise, CHP lideri Özgür Özel’in tavsiyesiyle sadece kadın adayların gösterileceği belirtiliyor. Grubun da bu tavsiye kararını desteklediği aktarılıyor. Bu kapsamda mevcut kâtip üyeler Elvan Işık Gezmiş, Sibel Suiçmez ve Asu Kaya yerine yine kadın kâtip üyelerin seçileceği kaydediliyor.

Kâtip üyelik için Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Antalya Milletvekili Aliye Coşar’ın adı geçiyor.

KARACA YENİDEN ADAY

Tutuklu Can Atalay’ın serbest bırakılması ve yeniden milletvekili yapılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi kararını Meclis’te okutan, bu nedenle kendisine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından görev verilmeyen Gülizar Biçer Karaca’nın yeniden TBMM Başkanvekilliği’ne aday olduğu belirtiliyor.

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un da başkanvekilliği için aday olacağı kaydediliyor.