CHP’de il başkanları, kurultay soruşturmasıyla ilgili senaryoları konuştu: Öncelikli plan ‘mutlak direniş’

CHP’nin 81 il başkanı, perşembe günü partide değişimin yaşandığı kurultayla ilgili soruşturma sürecini değerlendirmek için Ankara’da bir araya geldi. Toplantıları sonrası CHP Genel Merkezi önünde ortak bildirilerini açıklayan başkanlar “İktidar güdümündeki siyasallaşmış yargının aparatları partimiz hakkında ne karar verirse versin; adına kayyum da deseler, butlan da deseler, 81 il başkanımız bu kararı tanımayacaktır” dedi.

Başkanlar partinin önceki yönetimine de “Ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesini verdiğimiz bugünlerde hepimize düşen görev birlik içerisinde partimize yönelik kuşatmayı dağıtmak ve partimizi iktidara taşımaktır” çağrısını yaptı.

SAĞDUYU BEKLENTİSİ

Bu bildiriye ilişkin Cumhuriyet’e konuşan bazı il başkanları, toplantıda kurultay soruşturmasıyla ilgili olası senaryoları konuştuklarını belirtti. Davanın 30 Haziran’da görüleceğini anımsatan başkanlar “Davadan ne karar çıkarsa çıksın bizim için hayat bugün nasıl ilerliyorsa, 30 Haziran’dan sonra da öyle devam edecek. Muhtemelen 30 Haziran’da bir karar verilmeyecektir ama olumsuz bir karar bile çıksa biz bunu tanımayacağız. Yönetimimizin yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Mahkemeden önceki yönetimi geri getirecek bir karar çıkması ihtimalini de konuştuklarını aktaran başkanlar “Bu kararı da tanımayacağımızı belirttik. Çünkü CHP yargı operasyonlarıyal dizayn edilecek, yönetimi belirlenecek bir parti değil. Bildiride önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na da sağduyulu davranması için bir çağrı yaptık. Kemal Bey bir açıklamayla partinin seçilmiş yönetiminin yanında durmalı. Diğer türlü bir durum zaten partinin de halkın da tepkisini çeker” diye konuştu.

Öncelikli planlarının “direniş” olduğunu belirten başkanlar, “Arkadaşlarımızın en olumsuz senaryolar üzerinden farklı farklı öneriler sundu. ‘Olumsuz bir durumda partiyi hemen olağanüstü kurultaya götürelim, gerekirse genel merkezde nöbet tutalım’ gibi düşünceler dile getirildi. Burada herkesin ortaklaştığı şey, olumsuz bir kararı tanımamak ve buna karşı mutlak direniş. Ama şimdilik sadece önceki genel başkanımıza sağduyu çağrısı ve mevcut genel başkanımıza da destek açıklaması yaptık. Mahkemeden olumsuz bir karar çıkarsa da hızla toplanıp eylem planımızı değerlendiririz” diye konuştu.