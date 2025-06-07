CHP’de il başkanları Özgür Özel’e destek veriyor, Kılıçdaroğlu’ndan ‘sağduyu’ bekliyor: Seçilmeden gelemez

Kurultay davası devam eden CHP’de il başkanları CHP lideri Özgür Özel’e destek verdiklerini vurguluyor. Şaibe suçlamalarını kabul etmeyen başkanlar, mahkemeden olumsuz bir karar çıkmaması gerektiğini belirtiyor

Başkanlar, önceki yönetimi geri getirecek bir yargı kararına karşı da “Hukukla oynanırsa iş Kemal Bey’in sağduyusuna kalır. Ama dönerse kaos olur. CHP seçimsiz bir başkanlığı kabul etmez. İl başkanlarından destek alamaz. Çünkü toplumda da karşılığı olmaz. Parti saldırı altındayken içeride cephe açmak vicdansızlık olur” diyor.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili tartışmalar sürerken, süreci değerlendiren partinin il başkanları “mahkemeden olumsuz bir karar çıkmaması gerektiğini” belirtiyor.

Partinin 81 il başkanının daha önce ortak bir açıklamayla CHP lideri Özgür Özel’e destek açıkladığını anımsatan başkanlar “Kurultayla ilgili ortada sadece iftiralar var. CHP’yi karalama niyeti var. Ama biz buna karşı da bir olağanüstü kurultay yapmıştık. Orada da partimiz iradesini bir kere daha gösterdi. Yönetimine sahip çıkarak bir anlamda partiye sahip çıkmış oldu. ‘Yargıyla beni dizayn edemezsiniz’ dedi. Bu saatten sonra olması gereken, bu davadan hiçbir şey çıkmaması” diyor. Buna karşın davalarda siyasi kararlar çıkabildiğine dikkat çeken başkanlar “Mahkemeden önceki yönetimi getirtecek bir karar çıkarsa iş Kemal Bey’in sağduyusuna kalır. Bunu da gösterip göstermeyeceğini göreceğiz” yorumunu yapıyor.

‘KİMSE SEÇİLMEDEN GELEMEZ’

Bazı başkanlar bu yoruma “Kemal Bey’in sağduyu göstermesi için ne yapılmalı, onu da düşünmeliyiz” görüşünü eklerken, bazıları da geri dönmesi ihtimaline karşı “Kemal Bey dönerse kaos olur. CHP seçimsiz bir başkanlığı kabul etmez. İl başkanları da desteklemez. Çünkü toplumda karşılığı olmaz. Özgür Bey’e halk destek veriyor ve o da bunun sonucunda CHP’yi birinci parti yaptı. Anketlerde birinci çıkmaya devam ediyoruz. Bu ortamı bozmamak gerekir” diyor.

Başkanlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmeye yönelik bir yargı kararını kabul etmesiyle ilgili “Parti zaten büyük bir saldırı altında. Arkadaşlarımızın kollarına polis girerek tutuklanıyor, ailelerinden koparılıyor. Cumhurbaşkanı adayımız tutuklu. Genel başkanımıza soruşturmalar açılıyor. Böyle bir ortamda bir de parti içinde cephe açmak vicdansızlık olur” diyor. Başkanlar “Kılıçdaroğlu’nun dönmesi halinde ne olur?” sorusuna karşı da “Şu anda nerede duruyorsak, yargı kararı sonrasında da orada durmaya devam ederiz. Yargı kararı bunu değiştirmez. Hiç kimse de seçilmeden oraya oturmaya cesaret etmez” yanıtını veriyor.