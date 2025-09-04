CHP’de mahkeme krizi sonrası örgütlerden ‘direniş’ mesajı: 'Darbeye' karşı bütünleşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından kurmaylarıyla olağanüstü olarak toplandı. CHP’nin bundan sonraki yol haritasına ilişkin konuşan kurmaylar “Partideki ve muhalefetteki dayanışmayı büyüteceğiz. Bu sadece İstanbul il başkanlığına ya da CHP’ye bir saldırı değil. Demokratik Türkiye’ye saldırı. Bu karardan sonra hukuk konuşmanın, anayasa maddesi hatırlatmanın, seçim kanunundan örnek vermenin anlamı kalmıyor. Partimiz yargı eliyle yapılan bir darbeyle dizayn edilmek isteniyor. Biz de önceki günkü toplantıda bu değerlendirmeleri konuştuk” dedi.

81 İL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPACAK

CHP’nin bugün başlayacak ve 9 Eylül’e kadar sürecek kuruluş yıldönümü etkinliklerinin yapılacağını aktaran kurmaylar “Bugün 81 il başkanımız İstanbul’da bir açıklama yapacak. Genel merkezde bir sergi açılışı yapacağız. 5 Eylül’de yeni programımız için yapacağımız çalıştay kapsamında genel başkanımızla ilk toplantımızı yapacağız. 8 Eylül’de de örgüt temsilcileri meclisi toplanacak. Böylece örgütümüzle, gençlerle, belediye başkanlarıyla, il başkanlarıyla, akademisyenlerle, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmiş olacağız. Hem bize yapılan darbeye tepki göstereceğiz hem de yeni programımızla Türkiye’nin sorunlarını çözmek için kararlı olan irademizi göstereceğiz” diye konuştu.

‘GEREKİRSE GENEL MERKEZDE NÖBET TUTARIZ’

Parti kurmayları, İstanbul’daki kararın kurultay davasına etkisine ilişkin ise “Daha önce de partiyi seçilmemiş kimsenin yönetemeyeceğini söylemiştik. Bu görüşü koruyoruz. Gerekirse genel merkezde nöbet tutarız. Ya da genel başkanımızın söylediği gibi meydanlarda dağılmamak üzere toplanırız” dedi.

İMZA İLE OLAĞANÜSTÜ KONGRE

Partinin il başkanları mahkeme kararı sonrası kendi aralarında telefon üzerinden temasa geçtiklerini aktararak “İstanbul sürecinin olağanüstü kongreyle çözülebileceğini düşünüyoruz. Ama 15 Eylül’deki kurultay davasından ne karar çıkacağını merak ediyoruz. İl başkanları kayyum istemiyor. Biz mevcut yönetimi ve genel başkanımızı destekliyoruz” dedi. Partinin olağan kongre sürecinin devam ettirileceğini belirten başkanlar “İstanbul’da genel başkanın dediği gibi delegeler imza vererek olağanüstü kongreyi toplayabilir. Bunun için notere gidiyorlar. Hatta bu uygulama kurultay davasında olumsuz bir karar çıkarsa onun için de yapılabilir. Delegeler partiyi kurultaya götürür” yorumunu yaptı.

GÜRSEL TEKİN’E TEPKİ

Partinin İstanbul ilçe yöneticileri ise mahkeme kararına karşın olağan kongre sürecini devam ettireceklerini söyledi. Başkanlar “İlçe seçim kurulları temsilci göndersin ya da göndermesin biz gelecek hafta ilçe kongrelerimize başlayacağız. Kongre sürecini sürdüreceğiz. Her gün il başkanlığında olacağız, 24 saat devirli olarak nöbet tutacağız” bilgisini paylaştı. Bunun yanında kayyum görevini kabul edecek isimlere yönelik üyelerden tepkiler aldıklarını da söyleyen partililer “Gürsel Tekin’in açıklamalarına karşı korkunç bir öfke var. Tekin’in hem karardan bir gün önce aidatını ödemesi hem de ‘İl başkanlığına gitmeye gerek yok’ şeklindeki açıklamaları tepki topluyor. Kemal Bey de daha önce kurultay davası konusunda ‘genel merkeze gitmek gerekmez’ gibi bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamalar tepki çekiyor. Bu kadar tesadüf olamaz” diye konuştu.