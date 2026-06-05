CHP'deki 'butlan' yönetiminde yeni görevlendirme: Ali Haydar Fırat, İletişim Koordinatörü oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından, göreve "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinden, yeni görevlendirmeler yapılmaya devam ediliyor.
Son olarak, "İletişim Koordinatörlüğü" görevine Ali Haydar Fırat getirildi.
BUTLAN MYK'Sİ TOPLANIYOR
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ İHRAÇ KARARLARINI İPTAL ETTİ
Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, 4-5 Kasım 2023’ten bu yana alınan ihraç kararları iptal etti.
Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki CHP 38’inci Olağan Kurultayı iptal edilmiş, yerine Kılıçdaroğlu yönetimi getirilmişti.
Karar sonrası ilk Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı dün Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla genel merkezde yapıldı.
Kılıçdaroğlu’nun toplantıdan ayrılmasının ardından başkanlık divanı toplandı. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığı’na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. YDK başkan yardımcısı Ahmet Ersen Özsoy, sekreterse Sezgin Kaya oldu.
Toplantıda Özel’in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023’ten bu yana alınan ihraç kararları da iptal edildi.