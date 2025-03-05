CHP demokratikleşme adımları çağrısına karşı Meclis’te bekleyen teklifleri anımsatıyor: Demokratikleşmeye kayyumları kaldırarak başlayın

Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:22

Güncelleme: 05.03.2025 - 10:22

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısından sonra siyasette yeni başlayan süreçle ilgili “demokratikleşme adımları” başlığı gündeme geldi. CHP’nin Öcalan’ın çağrısından önce de uzun bir süredir ülke demokrasisinin ihtiyaç duyduğu adımları çalıştığını söyleyen parti kurmayları “CHP zaten uzun yıllardır Kürt sorunuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Bu sorunu tarifliyor, varlığını kabul ediyor. SHP döneminden beri önerilerini güncelleyerek sıralıyor. Yani bizim ortada Öcalan’ın çağrısından sonra yaptığımız bir çalışma yok. Yıllardır sürdürdüğümüz ve koruduğumuz tutarlı bir duruş var. Mevcut iktidar meseleye sadece güvenlikçi politikalar açısından bakıyor. Biz de terör sorunun bitmesi gerektiğini söylüyoruz ve yıllardır terörle mücadeleye destek veriyoruz. Bunun yanında ekonomik, sosyal ayrımcılıklara da dikkat çekiyoruz. Bu kapsamda neler yapabiliriz, bununla ilgili önerilerimizi çalışıyoruz” dedi.

‘ANAYASAYA UYMAYAN BİR İKTİDARLA ANAYASA YAPMAYIZ’

İktidarın güvenlikçi politikalar dışında meseleye bakamadığını söyleyen CHP kurmayları, “Mesele demokratikleşme adımları olunca Cumhur İttifakı’nın samimiyeti de sorgulanır. Çünkü her gün belediye başkanlarımız tutuklanıyor, gazetecilere, iş insanlarına, fikrini söyleyen herkese başka bir baskı yapılıyor. Kayyum uygulamaları devam ediyor. İşte bu ortam bize ‘Anayasaya uymayan bir iktidarla anayasa yapmayız’ dedirtiyor. Örneğin; Meclis’te 10 partinin verdiği ve kayyumların kaldırılmasını öneren bir yasa teklifimiz var. İktidar demokratikleşme adımında samimiyse bu teklifi Meclis’ten geçirelim. Ama biz her hamlelerinde kişisel bir hesap, gizli bir gündem görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.