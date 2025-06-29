CHP'den 100'üncü günde Saraçhane çağrısı: Saati belli oldu!

CHP İstanbul İl Başkanlığı Deprem ve Afet Komisyonu tarafından düzenlenen Deprem ve Afet Çalıştayı'na katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arkadaşlarına yönelik operasyonların 100'üncü gününde 1 Temmuz'da Saraçhane'de yapılacak buluşmaya ilişkin ANKA'ya açıklamada bulundu.

240 gündür büyük bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdiklerini söyleyen Çelik “Esenyurt'tan başlayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle devam eden süreçte cumhurbaşkanı adayımız, büyükşehir belediye başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı, tutuklandı. Biz 240 gündür adalet, özgürlük, demokrasi mücadelesini verirken bir yandan da İstanbul'un, Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşmaya, o sorunlara yönelik çözümler aramaya devam ediyoruz" dedi.

"20:30'DA SARAÇHANE'DE OLACAĞIZ"

Çelik şunları söyledi:

"Salı günü Ekrem başkanımızın ve yol arkadaşlarımızın tutukluluğunun yüzüncü günü. Genel Başkanımız sayın Özgür Özel öncülüğünde salı günü saat 20.30'da Saraçhane'de olacağız. Hatırlarsanız 19 Mart'ta darbe girişimi gerçekleştiğinde birinci gün Saraçhane'de on birler, ikinci gün yüz binler ve bir haftanın sonunda da milyonların üzerinde insanla o darbe girişimini hep birlikte püskürtmüştük.

Şimdi Ekrem başkanımızın, belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın tutukluluğunun yüzüncü gününde bütün İstanbulluları adalete, demokrasiye, özgürlüğe ve başkanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.”



