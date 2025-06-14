CHP'den 14 yıl sonra Bayburt'ta tarihi miting... Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: 'Trump'a karşı bir dik duruş bekliyorum!'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin 10’uncusu bugün Bayburt’ta gerçekleştirildi. CHP, Bayburt’ta 14 yıl aradan sonra ilk kez miting yaptı.
CHP’nin miting için kent merkezindeki alan talebi Valilik tarafından reddedildi. CHP'liler engellemeye tepki gösterirken miting, Bayburt Genç Osman Stadı önünde düzenlendi.
BAYBURT'UN KALBİNE ASILDI
Bayburt'ta kent merkezinde, Çoruh Nehri'nin üzerindeki köprüye CHP'li vekiller tarafından "İmamoğlu'na Özgürlük" pankartı asıldı.
MANSUR YAVAŞ YURTTAŞLARA SESLENDİ
CHP lideri Özel’den önce mikrofonu ABB Başkanı Mansur Yavaş aldı.
Yavaş, yurttaşlara şöyle seslendi:
“Demokrasi istiyoruz. Hukuk istiyoruz. Demokrasinin hukukun
olmadığı yerde ekmek de olmaz. Türkiye'deki siyaset maalesef çok gergin
gidiyor. Oysa etrafımızdaki savaşları da gördüğümüz zaman birlik beraberlik
içerisinde olmamız gereken bir zamandayız. Siyaset asla bizi ayırmamalı.
Siyaset bir zenginlik, fikirlerin zenginliği olmalı. Bölünme
amacı olmamalı. Bölmemeli, bizi bütünleştirmeli. Bunu neden söylüyorum? 2019
yılında aday olduğumuzda mevcut bakamlarını bırakmamak için Ankara'daki
rantları başkasına bırakmamak için o düzenin devam etmesi için biz daha iyi
yönetiriz deyip aday olduğumuzda bütün televizyonlarda gördünüz. Neler
söylediler? İşçileri çıkaracaklar. Yardımları kesecekler. Bunlar belediyeyi
yönetemezler. Su sayaçlarını PKK'lılar okuyacak. DHKP-C'liler fatura getirecek
dediler. Neden yaptılar bu karalamaları? O koltukları bırakmamak için.”
YAVAŞ: EKONOMİYİ KÖTÜ YÖNETTİLER
“Ancak Ankara Halkı bunlara inanmadı. Ankara Halkı
inanmadığı gibi Türkiye çapında 11 tane Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve
başladık. Halk yaptığımız hizmetlerden memnun oldu ki hemen hemen bu 11
belediye başkanımızın tamamı oylarını artırarak seçtiği gibi tekrar seçildiği
gibi sayımız da arttı.
Türkiye çapında 250 belediyemiz varken şu anda 420 civarında
belediyemiz oldu. Belediye başkanlarımız halktan yana farklı bir belediyecilik
yaptılar. Yardımları kesecek derken paket paket evlere koli dağıtmak yerine
inancımıza uygun bir şekilde biz onlara kart verip onlara para yükledik.
Esnaftan çoluğunun çocuğunun istediğini almasının yolunu
seçtik. Bize ne demedik. Ekonomiyi kötü yönettiler. Biz de uzak duralım da
vatandaş iyice bir yokluğu hissetsin diyemedik. Vicdan sahibi olarak herkese
sahip çıktık. Şu anda ben Ankara'da 210.000 aileye düzenli şekilde destek
oluyorum. Eskiden yapılmadığı şekilde oluyorum. Bu iktidar emeklilere 14.000
küsur lirayı layık gördü. Bu yaşa gelmiş insanlar bu parayla nasıl geçinir?
Kira mı ödeyecek? Başka tür şeyleri mi ödeyecek? Ne yiyecek ne içecek demediler.”
YAVAŞ’TAN İKTİDARA “ASGARİ ÜCRET” TEPKİSİ
“Şu anda ben Ankara'da tam 74.000 küsur emekliye düzenli
şekilde her ay 2.100 lira nakit yardımı yapıyorum. Yani bütün harcamalarınızı
halktan yana yapıyoruz. Asgari ücreti biliyorsunuz, düşük ilan ettiler. Bunun
üzerine biz asgari ücret programı yaptık. Şu anda 15.000 kadar asgari ücretliye
de düzenli şekilde yardım yapıyoruz.
Ulaşım yardımı yapıyoruz. Çocuğu ortaokul lisede okuyan
50.000 öğrenci ücretsiz taşınıyor. Kreşleri gönderemeyenlerin kreş ücretini
servis ücretini ödüyoruz. Ankara Halkı bunları önceden görmedi. 40 civarında
yeni kreş açtık. Eskiden sıfırdı. Öğrencilerin barınması için binalarımızı yurt
olarak, misafirhane olarak onlara açtık. Dolayısıyla ayrıca bütün engellemelere
rağmen yaptığımız hizmetlerle Ankara Halkı bizleri ödüllendirdi. Yüzde 51 olan
oyumuzu yüzde 61'e 3 olan belediye sayımızı da 16'ya çıkarttı.”
YAVAŞ: ÜRETKEN BELEDİYECİLİK YAPTIK
“Hükümetin bizleri adlandırırken belediye meclisindeki
azınlık olmamız nedeniyle topal ördek olarak adlandırılması ve hizmetlerimizin
birçoğunun engellenmesiydi. Belediye başkanlarının birçoğu benim odama dahi
gelmedi. İlçeleri için bir şey istemediler. Ancak Ankara Halkı onları
cezalandırdı ve hiçbirisi seçimi kazanamadı.
Şu anda siyaset sahnesinde yoklar. Bunu neden söylüyorum?
Eğer bu şekilde belediyelerimize yapılan hücumlar devam ederse Türk milleti
yarın sandığa gittiği zaman bu engellemeleri yapanlara, bu haksızlıkları,
adaletsizlikleri yapanlara sandıkta çok büyük bir ders verecektir. Buna kalbim
kadar inanıyorum. Sevgili Bayburtlular, sadece sosyal belediyecilik değil,
üretken belediyecilik de yaptık. Siz burada tarımla hayvancılıkta geçiniyorsunuz.
Dönemde sadece kırsal kalkınma desteği denince sadece ve
sadece Ziraat Odalarına birer tane traktör vermişler. Biz şu anda 30.000'in
üzerindeki çiftçiyle birebir görüşüyoruz. Onlara ücretsiz tohum yardımı, fide
yardımı, gübre, mazot yardımı yapıyoruz ki onlar üretsin bizi Hansa George
yarın mahkum etmesin diye. Evet hükümet henüz yapmadı. Biliyorsunuz Türkiye'nin
birçok yerinde don oldu. 6500 çiftçiye şu anda dondan dolayı gördüğü zararı
telafi etmek için yardımcı oluyoruz.”
FERDİ ZEYREK’İ ANDI
“Bakın en son yaptığımız çalışmalardan birisi şu. İçinizde
çok emekli vardır. Eczaneye doktora gittiğin zaman katkı payı isterler değil
mi? Şu anda Ankara'da hiçbir eczane bizden sosyal yardım alanlardan katkı payı
istemiyor. Tamamını Ankara Büyükşehir Belediyesi ödüyor. Yani cebinde parası
yok diye ilacı alamamazlık yapamıyor.
Şimdi varmak istediğim sonuç şu. Değerli Bayburtlular, şimdi
yeni seçilen belediye başkanlarımızdaki başarı oranı şu anda %58. Bunu görünce
daha önce 11 olan belediye sayısı 14'e çıkıp birçok il başkanı da kazanılınca
iktidar değişecek korkusuyla bu operasyonlara başladılar. Bakın Ferdi
başkanımızı rahmetle anıyorum. Henüz 14 aylık bir belediye başkanı. O kadar
başarılı olmuş ki her kesimden on binlerce kişi cenazesine katıldı.”
YAVAŞ’TAN İKTİDARA “TRT” ÇAĞRISI
“Bunu siz parayla pulla silah soruyla sağlayamazsınız.
Dolayısıyla belediye başkanlarımızın bu başarısı iktidarı ürküttü bu
operasyonlara başladı. Bizi yargılamayın demiyoruz. Hiçbir dokunulmazlığımız
yok. TRT'de canlı yayınlayın.
Ancak tutuksuz yargılayın. Bir kimse cezası Yargıtay'dan
onaylanıncaya kadar masumdur. Bunların hepsi maalesef askıya alındı. Hukuk
askıya alındı. Sorulduğu zaman %65 bu tutuklamalar siyasidir diyor. Onun için
biz bugün buraya Ekrem Başkanla tutuklu belediye başkanlarımızla Ümit Özdağ'la
haksız yere tutukların herkese sahip çıkmak, onların hakkını savunmak, sizlere
de bu uygulamaları şikayet etmek için geldik. İnşallah en kısa zamanda
yapılacak seçimde hak hukuk yerini bulacak ve gerçekten hiç kimseyi ayırmayan,
herkesi Türk milletinin şerefli bir ferdi olarak gören bir yönetim gelecek.
Kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayıp halktan yana uygulamalarıyla inşallah
nasıl belediyelerdeki memnuniyet varsa iktidar değişikliğinden dolayı da ortaya
çıkan memnuniyeti inşallah Türk milleti olarak hep birlikte yaşayacağız.”
İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU
19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan CHP’nin
cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayburt Oslu
Baba Caddesi’ni hınca hınç dolduran on binlere, Silivri’deki hücresinden
seslendi.
İmamoğlu’nun Silivri’den Bayburt’a yolladığı mektubu, CHP
Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel okudu.
Mektubuna, “Çoruh’un onurlu insanları, Kop Dağı’nın yiğit
çocukları, yüce dağlar arasındaki yeşil ova, yüce gönüllü, yüce karakterli
halkın şehri Bayburt. Sizlere, kilometrelerce uzakta, haksızca ve hukuksuzca
hapsedildiğim Silivri zindanından sesleniyorum” sözleriyle başlayan İmamoğlu,
şu mesajları paylaştı:
“Trabzonlu kardeşiniz olarak, Bayburt’u iyi bilirim. Bayburt
halkı, ıssızlığın ve tenhalığın ne demek olduğunu bilir. Soğuk havanın,
uzaklığın, ihmal edilmenin ne demek olduğunu bilir. Mezalim görmüş bir
şehirdir. Zulmü bilir ama diz çökmez. Haklarını kazanmak için, gerektiğinde
mücadele vermiş bir kenttir; mücadeleyi de bilir. Bu sebeple beni çok iyi
anlayacağınızı, uzaklarda bir hapishane hücresinde sizlere duygularını yazan
kardeşinizi bağrınıza basacağınızı da ben biliyorum.”
“BENİM VE MESAİ ARKADAŞLARIMIN SUÇSUZ, GÜNAHSIZ YERE TUTSAK EDİLDİĞİMİZİ TÜM TÜRKİYE BİLİYOR”
“Bizi siyaset yapmaktan, milletin sesine ses olmaktan men
etmeye çalışıyorlar kardeşlerim. Benim ve mesai arkadaşlarımın suçsuz, günahsız
yere tutsak edildiğimizi tüm Türkiye biliyor. Amaçları bizim halka hizmet
etmemizi engellemek, bu millet için siyaset yapmaktan uzak tutmak. Ama bunu
başaramayacaklarını, milletin akın akın meydanlara koşarak iradesine sahip
çıkmasıyla gördüler. O yüzden her gün zulümlerini arttırıyorlar. Onlar bugün,
zalimler zümresine adlarını yazdırıyorlar. Bunu biz yapmıyoruz. Kendi
kendilerini bu hallere düşürdüler. Ellerine yüzlerine bulaştırdıkları ekonomi,
mutfaklarda boş kalan tencereler, istediğine vurmak için sopaya dönüştürülmüş
hukuk sistemi, kadim kurumlarımızı ve değerlerimizi çürüttüler.”
“KOLTUKLARINI KAYBETMEK KORKUSU İLE TİTREYEREK, KARŞILARINA DİKİLEN HERKESE CEZA YAĞDIRMAYA BAŞLADILAR”
“Bile isteye, milli iradeyi hiçe sayarak, bu canım ülkeyi
sadece kendileri ve yandaşları için yaşanabilir, diğer herkesin sıkıntı çektiği
bir hale getirdiler. Yetmedi; koltuklarını kaybetmek korkusu ile titreyerek,
karşılarına dikilen herkese ceza yağdırmaya başladılar. Onlar zalim oldular,
bizler mazlum. Onlara zalimlik çok yakıştı. Biz ise onlar gibi zalim
olmaktansa, mazlum olmayı tercih ederiz. Yüz yıllardır bu şehrin yalnızlığına
tanıklık eden Bayburt Kalesi şahittir ki; Bayburt halkı devletini sever,
devletine itaat eder. Fakat Bayburt halkı da ister ki devleti âdil olsun,
hakkaniyetli olsun.”
“SİZ VARSANIZ, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”
“Bugün geldiğimiz noktada, saygınlığını ve güvenilirliğini yitirmiş, bin yıllık devlet geleneğini baş aşağı etmiş, devletin içini boşalmış bir iktidar eliyle, sizlerin güveninin de sarsıldığını çok iyi biliyoruz. Merak etmeyiniz kardeşlerim. Güvendiğimiz, sırtımızı yasladığımız devlet geleneğimizi, birlikte yeniden inşa edeceğiz. Yeniden ‘devlet ebed müddet’ diyeceğiz, yeniden birlik olmayı öğreneceğiz. Onlar zulümlerini arttırdıkça, biz yeniden dirileceğiz, meydan meydan çoğalacağız. Bu dirilişte yanımızda olursanız, bu yolculuk güzel olacak. Siz varsanız, her şey çok güzel olacak. Her şey Bayburt’ta çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak…”
ÖZGÜR ÖZEL HALKA HİTAP ETTİ
Ardından, mikrofonu CHP lideri Özgür Özel aldı. Özel, halka
hitap etti.
CHP lideri Özel’in açıklamaları şu şekilde:
* Anadolu'ya gelen Türkleri bağrına basan Çoruh Nehrinin
kıyısında yeşeren Dede Korkut Diyarına, be böreğin yurduna selam olsun.
Bayburt'un yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel
insanlarına selam olsun. Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tarihi İpek
yoluna Evliya Çelebi'nin zengin yurt dediği güzel Bayburt'a Bayburt'un eli
öpülesi analarına, babalarına, dedelerine, gencecik evlatlarına selam olsun.
* Hoş geldiniz. Bayburt Rus işgaline direnen bir asır önce direnen Kop savunmasında bu vatan için kanını verenlerin, canını verenlerin zulmü gören zulme teslim olmayanların ateşten geçen yanan ama teslim olmayanların direnişin haysiyet mücadelesinin kenti Bayburt selam olsun sana. Miting diyeceğiz dedik. "Gitme Bayburt'a. Oraya Gezi gelmedi." dediler. Bayburt'a gideceğim diyorum. Gitme Bayburt'a. 19 Mart'tan sonra Bayburt'ta bir şey olmadı. Ben gideceğim Bayburt'a diyorum." Bayburt AK Parti'nin kalesi" dediler.
"MİLLETİN KALESİ"
* Dedim ki bu ezberler bitti. Bu eski siyaset bitti. Bayburt'a gideceğim. Bayburt'a selam vereceğim. Bayburt'la kucaklaşacağım. Bayburt bizi bağrına basacak dedim. Bugün artık öyle siyasi partilerin kalesi, kale siyaseti bitmiştir. Artık Bayburt ne AK Parti'nin ne Tayyip Bey'in ne başkasının değil Bayburt bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bu milletin kalesidir.
* Artık Bayburt iktidar dostu bir şehir diye değil. Çünkü
Bayburt bu iktidara çok dostluk yaptı, çok destek verdi. Ama iktidar Bayburt'un
ona yaptığı dostluğu Bayburt'a yapmadı. Bunun için artık biz şimdi Bayburt'un
sesini duymaya, duyurmaya Allah'ın izniyle ilk seçimlerden sonra Bayburt'ta
yapılmayanı fazlasıyla yapmaya geliyoruz inşallah. Bugün Bayburt birazdan
sorunlarını konuşacağım. Ama jandarmamızın bolca görev yaptığı ve o Jandarma ki
şehirde görev olması gerektiği zaman polisin de imdadına yetişen o Jandarma.
Kırsalda var, hapishanede var, köyde var, yaylada var, gece var, gündüz var.
Mesai yok, uyku yok, var gücüyle çalışıyor.
* Bugün o teşkilatın kuruluşunun 186. yıl dönümü ve kahraman Jandarma şehit ver deyince şehidi veren canını ver deyince canını veren Jandarma. Ama günü gelince de 5 kere şark görevine zorlanan Jandarma. Astsubayın tazminat sorununun olduğu Jandarma. Uzmanının kadro sorununun olduğu Jandarma özlük hakları sorunuyla her birinin zorluklar yaşadığı o jandarmaya buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden bir selam çakıyorum. Sorunlarınızı biliyoruz, çözmeye geliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun.
* Bayburt'ta gezerken 3 kardeşim 30-35 yaşlarında dediler ki
Genel Başkan ya bu Bayburt'a öyle birini belediye başkanı gösterin ki hepimiz
oy vereceğiz. Dedim ki nasıl olacak bu iş? Diyorlar ki CHP burada güçsüz.
Dediler ki biz bıktık artık dön dolaş aynı isimlerden. Birinin aday yapmadığını
öbür partinin aday etmesinden. Oyları alınıp hizmetin aksamasından. Bin türlü
şikayetimiz var. Hem çiftçilik yaparız, hem dolmuşçuluk. Hem çiftçilik yaparız,
hem işçilik yaparız yine de geçinemeyiz.
* "Nasıl biri olsun?" biliyor musun dedi biri. Dedim nasıl biri
olsun? Ferdi Zeyrek gibi biri olsun dedi. Büyük bir yastan sonra dün babamın
evinden, anamın kucağından canım Manisam'dan ilk kalktım Bayburt'a geldim.
ESKİ CUMHURBAŞKANLARI GÜL VE SEZER'E TEŞEKKÜR
*Buradan sizin şahsınızda tüm siyasi partilere önceki Cumhurbaşkanlarımız
Ahmet Necdet Sezer'e, Abdullah Gül'e ve Ferdi için dua eden, üzülen, gözyaşı
döken her birinize herkese Türkiye'de yürekten teşekkür ediyorum. Bayburt'un
şahsında hepsinden Allah razı olsun.
YAĞMUR ALTINDA MİTİNG
* Biz Ege'de miting yaparken, Trakya'da miting yaparken yağmur yağarsa hep bereketinle geldin dediler. İnşallah bu Bayburt'a Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bereket getireceğiz inşallah. Bereket getireceğiz. Üç genç Bayburtlu arkadaş şunu diyor. Yalnız hiç Bayburt'ta görünmediniz diyor. Örgütümüz var. İl ilçe başkanlarımız var. Bir mücadelemiz var ama bizde de kusur var. 14 yıl sonra bir genel başkan geliyor. Uzun süredir miting yok. Temas yok. Bundan sonra size söz olsun bir gözümüz, bir kulağımız, bir ayağımız Bayburt'ta olacak. Burada Bayburtspor'lu kardeşlerim var mı? Bu Bayburtspor, Gümüşhanespor eskiden deve dişi gibi takımlardı.
* Sordum Amatör kümeye düşmüşler. Osmanlıspor diye bir takımı
alıp nerelere getirenler bazı işleri çok profesyonel yapanlar Bayburt'u amatöre
düşürmüşler. Vallahi güçten yana olmak kolay. Zengin sevmek kolay. Şampiyonları
tutmak kolay. Biz bundan sonra Manisa'mızın yanında bir de Bayburtspor'u
tutalım inşallah.
* Uğradığınız haksızlıkları duydum. Yanınızdayız,
arkanızdayız. 25 yıl önce Türkiye'nin nüfusu 67 milyon. Bugün 86 milyon.
Neredeyse 20 milyon nüfus arttı 25 yılda. Bayburt'umuzun o gün nüfusu 97.000
bugün 83.000. Türkiye büyümüş Bayburt küçülmüş. Normalde Bayburt'un da 125.000
olması lazımken inmiş 83.000'e. 180.000 Bayburtlu İstanbul'da, Ankara'da,
İzmir'de, Bursa'da, Kocaeli'nde yaşıyor. Ama Bayburt'ta bir gelecek göremeyen
gençler Bayburt'tan buralara göçüyor. Bayburt'ta yatırım yapmak istesen 1001
tane zorlukla karşılaşıyorsun.
* Bayburt'un oyunu alanlar iş hizmet etmeye gelince Bayburt'u
çantada keklik gördükleri için Bayburt'u unutuyorlar. Seçim günü yüzünü
dönenler, seçimden sonra sırtını dönüyorlar Bayburt'a. Baktım Sanayi %2. Hizmet
sektörü %23 tarım %75. Buna rağmen tarımın alanı 5 biri azalmış. %20 kaybetmiş.
Bayburt'ta çiftçinin ortalama yaşı 58'e çıkmış.
* Genç çiftçilerin 4'ünden 3'ü seneye gözü yolda. Yani Bayburt'ta doğru yatırımlar yapılmayınca gencin karşısında ya tarlaya ya gurbet kalıyor. Bayburt'u tarlaya ya da gurbete zorlayan bu sisteme inat Bayburt'a yatırım getirmeye fabrikalar kurmaya gençlerimizi bu güzel şehirde tutmaya söz veriyoruz hep beraber.
* Bayburt'un oyunu alanlar iş hizmet etmeye gelince Bayburt'u çantada keklik gördükleri için Bayburt'u unutuyorlar. Seçim günü yüzünü dönenler seçimden sonra sırtını dönüyorlar Bayburt'a. Baktım Sanayi yüzde 2. Hizmet sektörü yüzde 23 Tarım yüzde 75. Buna rağmen tarımın alanı 5 biri azalmış. Yüzde 20 kaybetmiş.
"BU SESLERİ BİRİLERİNİN DUYMASI LAZIM"
* Bayburt'ta çiftçinin ortalama yaşı 58'e çıkmış. Genç çiftçilerin dördünden üçü seneye gözü yolda. Yani Bayburt'ta doğru yatırımlar yapılmayınca gencin karşısında ya tarla ya gurbet kalıyor. Bayburt'u tarlaya ya da gurbete zorlayan bu sisteme inat Bayburt'a yatırım getirmeye fabrikalar kurmaya gençlerimizi bu güzel şehirde tutmaya söz veriyoruz hep beraber. Bir de verilip de tutulmayan sözler var. Bütün Türkiye donda yandı. Bayburt'ta kışın yoğun kar ve kalkmayan kardan sonra tohumlar çürüdü. Zararın telafisi lazım, destek lazım, kredi borçlarının kapatılması lazım. Bu sesleri birilerinin duyması lazım.
* Bu hafta mecliste Bayburt'un bütün sorunları meclis
gündeminde olacak. Bayburtlu çiftçi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sesini
duyuracak. Sadece Bayburt'un değil, ülkenin tamamı büyük sıkıntılar içinde. Söz
karar millette olması gerekirken 23 yıldır AK Parti seçimleri kazanmış, biz de
ona saygı duymuş, muhalefet görevi yapmışken 31 Mart'ta ilk kez onlar ikinci
parti oldular. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra 1. parti oldu. Bizim 47 yıl
gösterdiğimiz anlayışı 47 yıl gösterdiğimiz sabrı 47 yıl gösterdiğimiz millete
saygıyı 47 gün göstermediler.
"MEŞRUİYET KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
* Ve bugün 31 Mart yerel seçimlerinden beri 1. parti olan
partimiz oy sıralamasında bütün anketlerde en yakın rakibinin 7 puan önündedir.
Ama iktidar buna saygı duymak yerine saldırmaktadır.
* Şimdi arkasında milletin desteği olmayanlar sandıktan
kaçarak Türkiye'yi vesayetle baskıyla yönetmeye çalıştıkları için ekonomiye de
çok zarar veren bir meşruiyet krizi ile karşı karşıyayız. Bu krizi aşamayınca
milletin kararıyla inatlaşan iktidar yasama yürütme ve yargıyı şahsileştirmiş,
egemenliği altına almış, talimata bağlamış ve Türkiye'ye büyük bir kurumsal
çöküş yaşatmaktadır. Sadece bir kişinin bir grubun bir partinin bir grup
yöneticisinin onay verdiği ama milletin asla hoş görmediği bir sürecin içindeyiz.
* Çünkü onlar kendilerini geleceklerini düşünürken Bayburtlu'yu, milleti düşünmüyorlar ve bedeli maalesef suçu olmayanlar ödüyor. Asgari ücretli 22.000 liraya geçinmeye zorlanıyor. Bugüne kadar asgari ücret zam aldığı andan itibaren 3.300 lira eridi bile TÜİK rakamlarına göre.
"ECEVİT DÖNEMİ OLSAYDI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 45 BİN LİRA OLACAKTI"
* AK Parti geldiği gün asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. Bugün asgari ücret 3 çeyrek altın alabilir duruma geldi. Herkes hesabını yapsın. AK Parti'den önce 7 çeyrek AK Parti gelince 3 çeyrek. Diğer taraftan emekliler en düşük emekli maaşı malum. Biz en düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını savunuyoruz. Ama 14.500 lira veriyorlar. AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 asgari ücret, şimdi pardon en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın şimdi 2 çeyrek altın alıyor. Emekliler AK Parti'nin yaptığını görmek lazım.
* Nasıl her zamda cebinizden biraz biraz alarak nasıl sizi bugünkü hesapla o beğenmedikleri Ecevit'in Bahçeli'nin birlikte koalisyon yaptıkları dönemde o çok eleştirdikleri Bülent Ecevit'in 8 çeyrek altın verdiği bugünkü parayla en düşük emekli maaşı 45-50.000 lira arasında oluyor. Oralardan 14.000 liralara getirdiler. Bunu emekli hak ediyor mu? Bu durumu asgari ücretli hak ediyor mu? O zaman o zaman seçimden önce asgari ücrete 4 kere yılda zam yapacağım deyip bir kuruş zam yapmayanlara emekliyi artık açlığa, sefalete mahkum edenlere karşı Temmuz ayında ya o ara zammı asgari ücretli için emekli için de seyyanen zammı alacağız ya da bu büyük mücadeleyi meydan meydan taşıyacağız.
"ARA ZAMMI SÖKE SÖKE ALIRIZ"
* Bursa'da o toplanmazlar gelmezler deyip de gelip ta Recep Tayyip Erdoğan bulvarına kadar doldurduğunuz bu meydandan duyması gereken herkes duysun. Ara zam hakkımız söke söke alırız. Bayburt bugün bir tarih yazıyor. Bayburt'ta emekliler ve emekçiler omuz omuza ara zammı almanın söke söke almanın bir şekilde almanın mücadelesini veriyorlar.
* 350.000 tanesi 350.000'i 6 aydır bekliyor. 250.000'i de 3
aydır bekliyor. Sendikaları Türk İş ve Hak İş 27 Şubat'ta tekliflerini sundu.
Bugüne kadar sustular. 2 haftadır hep birlikte dile getiriyoruz. Dediler ki
gerçek enflasyona göre değil hedef enflasyona göre zam vereceğiz. Değerli
Bayburtlular enflasyon gerçekte biliyorsunuz geçen sene %100'dü. Bu sene de %80
hesaplıyor ENAG. Geçen sene 100 lira olan mal bu sene 180 liraysa enflasyon
%80'dir. Ama TÜİK ne demek TÜİK? T Ü İ K Tayyip Bey'i üzmeyen İstatistik
Kurumu. Kimi üzüyor? Emekliyi üzüyor. Asgari ücretliyi üzüyor. Şimdi de kamu
işçisini üzecek. Ne yaptılar geçen sene hatırlayalım. Gerçek enflasyon %80.
TÜİK 45 dedi. 45'i bile vermediler. %30 verip %15 herkesin cebinden çaldılar.
Şimdi de kamu işçisine enflasyon TÜİK'e göre 35'ken ilk 6 ay 16 2. 6 ay 8
vereceğiz diyorlar. Sendikada demiş ki bu yaz hareketli geçecek.
* Vallahi zaman zaman sendikaları eleştirdiğimiz oldu. Ama
işçi sendikaları çıkıp direneceğiz. Meydanlardayız. Mücadele edeceğiz diyorsa
arkanızdayız, arkanızdayız, arkanızdayız. Bayburt'tan bir söz alalım. Bir söz
alalım. Kamu işçisi için emekli için emekçi için kim yollara düşerse kim
meydanlara koşarsa, kim eyleme çıkarsa sonuna kadar arkasında durmaya var
mıyız? Var mıyız? İşte bu sesi Bayburt'tan duyun. Kocaeli Gebze'den değil.
Bursa'dan değil. Bayburt'tan sesleniyoruz işçi sınıfına. Kaya gibi arkandayız.
Kaya gibi arkandayız. Tabii mağdurlar sadece emekli, asgari ücretli kamu işçisi
değil.
* Büyük bir kurumsal çöküşün içindeyiz. Geniş tabanlı
işsizlik. Bu gençlerde %38 kadınlarda %40 son 10 yılın en yüksek rakamı var.
Hepiniz biliyorsunuz. Geçen sene 3.2 milyonda 4.7 milyona çıktı ev gençleri. Ne
demek ev genci? Ne okulda, ne işte. Ne eğitimde ne istihdamda. Maalesef sobanın
dibinde anasının dizinin dibinde. Ev genci 4.7 milyon. Bu gençler bunu hak
etmiyorlar. Bu gençler bu haksızlığı hak etmiyorlar. O yüzden işsizlik sorununu
çözmek diğer tüm sorunlar kadar kritiktir, önemlidir. 1,5 milyon atanamayan,
atanmayan öğretmenimiz var. Staj ve çıraklık mağdurları var.
ÖZEL'DEN KHK MAĞDURLARI ÇIKIŞI "ASLA MİLLETETE İHANE EDENLER BAHSETMİYORUZ"
* Ve özellikle KHK mağdurları var. Adam "17-25
Aralık'tan önce etle tırnaktık. Hep beraberdik. Bankasını ben açtım.
Dershanesine ben gittim. Ne istedilerse verdim. Hiç geri çevirmedim"
diyor. Gariban memurun çocuğu burslu olarak dershaneye gitmiş hayatını
karartıyor. Ya da bir iftira geliyor. Mahkemeden dönüyor memuru iade etmiyor.
Yargılanıyor. Beraat ediyor ama birilerinin zihninde beraat edemiyor. KHK
mağdurlarını da atanmayan öğretmeni de staj ve çıraklık mağdurlarını da
Türkiye'nin dört bir tarafındaki tüm mağdurları da büyük bir dayanışma
duygusuyla biz sahipleniyoruz. Halk Partisi sahipleniyor.
“İZİNDEN GİDİLECEK İKİ MUSTAFA VAR”
* Ülkesine vatanına, milletine ihanet edenden altındaki tankı üstüne sürenden F16 ile meclis bombalayandan asla bahsetmiyoruz. Onlar cezalarını sonuna kadar çeksinler. Ama sen bu bankaya kira yatır. Sen bu bursa al. Sen bu sıkıntı içinde şuraya gel deyip de mağdur edilen kardeşlerime söylüyorum. Bir daha kimsenin böyle peşine takılmamak lazım. Bu ülkede peşine takılanacak iki tane bu topraklarda yolundan izinden gidilecek iki Mustafa var. Bir, peygamberimiz Muhammed Mustafa; bir de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Allah kimseyi ne peygamberimizin izinden ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayırmasın. Onun dışındaki bütün yollar batıldır.
ÖZEL’DE İSRAİL-İRAN MESAJI
* Yağmur başladı. Doluya çevirdi. Dedim korktum. Bayburtlular
buraya kadar geldi ama dağılır mı diye. Doluda bile dağılmayan Bayburt'a helal
olsun, selam olsun. Dünyamızın çevresi yangın yeri. Rusya-Ukrayna Savaşı
sürüyor. Suriye'deki istikrarsızlık sürüyor. Filistin'e, Filistin'de İsrail'in
Gazze'deki, Filistin'deki katliamları sürüyor. Şimdi 50.000'den fazla,
50.000'den fazla Filistinli çoğu kadın ve çocuk katledilmişken buna karşı önce
Amerika sessiz kaldı. Sonra da Trump geldi. İyi oldu dedi resmen. Bunları
buralardan ötelere götürelim dedi. Burayı güzel bir sahil kenti yapayım.
Kumarhane açayım dedi. Birileri Trump'a hiçbir şey demedi.
* Bu iktidar partisinin, bu iktidar partisinin İsrail'e kısık
sesle küçük harflerle konuşması Trump'a karşı ise suspus olması çok çok üzücü,
çok rahatsız edici, çok endişe verici, çok şüphe çekici bir iştir. Biz iki
gündür İsrail'in İran'a yaptığı saldırıları kınıyoruz.
ERDOĞAN’A “TRUMP” TEPKİSİ
* İran'ın misillemeleriyle işin büyümesinden nükleer
sızıntıdan yanı başımızda yeni bir savaştan endişe ediyoruz. Bunun için başta
Sayın Erdoğan'ı sadece İsrail'e laf söyleyerek değil Trump'a sen buna niye yüz
veriyorsun? Niye şımartıyorsun? Niye tepemize bindiriyorsun? Niye Müslüman kanı
döküyorsun diye Trump'a karşı bir dik duruş bekliyorum. Trump'a karşı. Biz
yarın orada bir Filistin bayrağı sallanıyor. O abimi, o kardeşimizi gösterin.
* Biz yarın Saadet Partisi'nin davetiyle çok sayıda muhalefet
partisi yarın akşamüstü Üsküdar'da toplanıyoruz. Filistin'e sahip çıkıyoruz.
İsrail'e meydan okuyoruz. Filistin'le dayanışma gösteriyoruz. Ben bu konuda
bütün Türkiye'nin birlikte olması gerektiğini, Filistin meselesinin Türkiye'nin
ulusal meselesi, milli meselesi olduğunu hatırlatıyorum. Cumhuriyet Halk
Partisi olarak da herkes şunu bilsin ki 3. genel başkanımız Başbakan Bülent
Ecevit'le Yaser Arafat'ın ilişkisi neyse bizim Filistin'le olan ilişkimiz odur.
Değerli değerli Bayburtlular, 19 Mart darbesinin üstünden tam 87 gün geçti.
Cumhurbaşkanı adayımız 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz
sevgili Ekrem İmamoğlu tam 87 gündür içeride tutuluyor. Bunun için 60 milyar
dolar rezerv sattılar. Borsa çöktü. Yabancı yatırımcı kaçtı. Adalete güven dip
seviyelerin de altına ulaştı.
* Biz bu kabustan, biz bu kabustan Türkiye'yi çıkarmak için
bu darbeye teslim olmamak için esas olanın milli irade olduğunu bir kez daha
söylemek için o gündür, bu gündür. Önce Saraçhane'de 7 gün 7 gece. Sonra
Maltepe'de 2,5 milyonla. Ardından Samsun'dan yola çıkarak ve tüm Türkiye'yi
meydan meydan adım adım gezerek bu haksızlıklara, bu iftiralara karşı
direniyoruz. Şunu söyleyelim. Bu iftiraların tamamı. Örneğin ilk gün, daha ilk
gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 560 milyar lira çalmışlar dediler.
Bunun 6 yıl boyunca İstanbul'un bütçesinin 496 milyon olduğu. Bunun %60'ın, 70'inin
sabit ödemelere gittiği...
* Bütün hizmetlerin buradan yapıldığı, Sayıştay denetiminde 1
kuruşun hesabının verilemediği ortaya çıktı. Bir daha konuşmuyorlar. Ama her
gün bir yeni yalan. Doğrusu çıkınca bir daha susuyorlar. Her gün yeni bir
iftira atıyorlar. Masum kadınları evlatlarıyla tehdit ediyorlar. İş adamlarının
şirketine çöküp buraya bir imza at. Şirketinin başına geç diyorlar.
* Eğer bu imzayı atarsan evine gidersin. Yoksa 20 yıl yersin diye insanları itirafçılık adı altında iftiraya zorluyorlar. Ama o günden bugüne ne bir kuruş yolsuzluk, ne bir kuruş rüşvet ne de hesabını veremeyeceğimiz bir tane soru soramadılar. Buradan yiğit Bayburtluların gözünün içine baka baka söylüyorum. Sayın Erdoğan bundan tam 3 ay önce demişti ki, 87 gün önce göreceksiniz bir ay sonra birbirlerinin yüzüne birbirlerinin gözüne ailelerinin yüzüne bakamayacaklar. Ben her siyasi görüşten Bayburtlu'nun olduğunu bildiğim bu meydanda Bayburtluların gözünün içine baka baka söylüyorum ki söylenenlerin tamamı iftiradır, iftiradır, iftiradır. Anketler, anketler. Tayyip Erdoğan'ın atadığı siyasi savcıya inananlar %25. Geri kalan insanlar inanmıyor.
* Şimdi, bilmiyor musunuz Bayburt'ta AK Parti güçlü. MHP güçlü. Siz de şahitsiniz.
Bayburt'ta bu iftiralara inanan var mı? Yok. Var mı? Yok. Namuslu, şerefli
insanlara kara çalmak, aileleriyle uğraşmak, çocuklarıyla tehdit etmek,
yıllarca emek emek biriktirilmiş olan mal varlıklarına çökmek. Daha sonra da
dediğim gibi iftira at al buradan çık demek hukuk değildir. Yapılan iş siyaset
de değildir. Bunun için buradan Sayın Erdoğan'a bir kez daha büyük bir özgüvenle
sesleniyorum ki sen savcına mı güveniyorsun? Ben arkadaşlarıma güveniyorum.
Hadi o zaman iddianameyi hazırlayın. Kanıtları çıkarın, mahkemeyi TRT'den
yayınlayın. Hodri Meydan, Hodri Meydan.