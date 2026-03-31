CHP'den açıklama geldi: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten mi çıktı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel‘in, gece yarısı eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu‘nu Instagram hesabından takipten çıktığı görüldü.

Özel'in sosyal medya hesabındaki bu hamle, kısa sürede gündem oldu.

CHP KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

CHP lideri Özel'in, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktığı yönündeki haberler üzerine CHP kaynaklarından açıklama geldi.

Halk TV'nin haberine göre; Özgür Özel‘in sosyal medya hesaplarında bir ayıklama işlemi yapılıyordu.

"AKTİF OLMAYAN HESAPLAR ÇIKARILIRKEN, YANLIŞLIKLA TAKİPTEN ÇIKILDI"

Artık aktif olmayan hesaplar, AKP'ye geçmiş bazı isimler gibi kriterlerle temizlik yapılırken; Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu hesaplarının da yanlışlıkla takipten çıkıldığı belirtildi.

Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun başka hiçbir sosyal medya hesabında böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi. Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu‘nun Instagram hesabı, Özel tarafından tekrar takibe alındı.