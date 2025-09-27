CHP'den Afyonkarahisar'da tarihi miting... Özgür Özel'den 'Osman Gökçek' tepkisi! 'İkinci dalga' iddiasına değindi: 'Erdoğan'ı buradan uyarıyorum...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklandığı günden bu yana “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenliyor.

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 57.’si bugün Afyonkarahisar’da, Zafer Meydanı’nda gerçekleştirildi.

AFYONKARAHİSAR'DA BÜYÜK KALABALIK

Zafer Meydanı'ndaki kalabalık, günün erken saatlerinden başladı. Yurttaşlar Türk bayrakları, CHP flamaları ve İmamoğlu dövizleri ile meydana koştu.

CHP'Lİ GENÇLER YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

CHP Gençlik Kolları, miting öncesinde “Gençlik Korteji” düzenledi.

Yürüyüş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirildi.

İPEK ELİF ATAYMAN: 7 AY OLDU HALA SOMUT BİR İSNAT YOK

Tartışmalı İBB soruşturmasında tutuklanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Dr. İpek Elif Atayman'ın oğlu Efe Çakır, annesinin cezaevinden mitinge gönderdiği mektubu okudu.

Atayman şunları ifade etti:

"Kazanımların da, kayıpların da, haksızlıkların da hepimize ait olduğunun bilincinde olan dünya görüşünden bağımsız burada olan ve kalpleri burada atan vicdanlı ve bilinçli herkese selamlar. Değerli Afyonlular beni bağrınıza bastığınız için sizlere minnettarım. İnşallah en kısa zamanda bu güzel Cumhuriyet şehrini ve sizleri ben de göreceğim. Şimdilik sadece ailemin anlattıkları kadarıyla biliyor ve anımsayabiliyorum. Eylül de bitti. 7 ay oldu. Hala somut bir isnat yok. Hala bir delil toplanmamış. Biz neden birkaç şüphesi 7 aydır tutuklu yargılanıyoruz. Madem bu kadar kesin suçlamalarınız, delilleriniz var hemen yazıp başlatsaydınız mahkememizi. Suç işlediği şüphesi ve kaçma şüphesi var diye insanlar 7 aydır tutuklu yargılanmaz. Yargı erkine sesleniyorum.

Lütfen artık bu işi hızlandırın. Yargılamaları başlatın. Ömrümüzden aylar gidiyor. İnşallah bu çile elbet bitecek. Bu ülkede adalet geç de olsa hep tecelli etmiştir. Gönlüm ve vicdanım çok rahat. 35 sene önce başladığım kariyer yolculuğumda ilk kez neredeyse 7 ay boyunca değer yaratamamış ve üretememiş oldum. Tek kaygım budur. Yakında çıktığımda telafi edeceğimden şüpheniz olmasın. Başta enerjisiyle bize umut olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve araştırmadan yargısız infaz yapmayan vicdanları körelmemiş tüm vatandaşlara saygı ve selamlarımı iletiyorum."

BURCU KÖKSAL KONUŞTU: ATATÜRK'E LAYIK OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da Özel'den önce yurttaşlara seslendi.

Köksal, şunları ifade etti:

"Afyonkarahisarlı hemşehrilerim, Kurtuluş'un, kuruluşun ve zaferin şehrine havası sert, insanı mert Afyonkarahisar'ımıza hoş geldiniz! Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bugün burada Cumhuriyetin kazanıldığı topraklarda sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum. Bu meydanlarda sizlerle birlikte seçim süreçlerimizde milletvekili adaylıklarımızda hep bir arada olduk. Milletvekili olarak ve partimizin grup başkanvekili olarak omuz omuza mücadele ettik. Bugün ise partimizin 74 yıl sonra Afyonkarahisar'da seçilmiş Belediye Başkanı olarak, Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olarak yanınızdayım, sizlerleyim. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel şehrimizde birçok kez bulundu.

En son zafer haftamızda Kocatepe'de birlikte yürüyerek bu büyük zaferi kutladık. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluşun planlarını yaptığı, bağımsızlık ateşini yaktığı Afyonkarahisar'ımızdayız bugün. Bu toprakların her karışında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izi var. Onun ve silah arkadaşlarının mücadelesi var. Her bir karış toprağımızda şehitlerimizin kanı var. Bize bu toprakları yeniden yurt edinen, Türk milletinin yenilmez olduğunu 7 düvele gösteren, ay yıldızlı bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için kanının son damlasına kadar savaşan ve bize bu toprakları armağan eden Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına layık olmak için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız."

KÖKSAL: SONUNA KADAR MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi hak ettiği en ileri noktaya taşıma hedefini ortaya koydu. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti'ne gönül vermiş vatandaşlar olarak bu hedefe doğru ilerliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu güzel şehirde çalışmaya, üretmeye ve sonuna kadar mücadele etmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz.

Kıymetli hemşehrilerim, hukuk herkese lazım, adalet herkes için gerekli. Bizler hak, hukuk ve adalet savunan bir partiyiz. Adaletin her zaman savunucusu olduk ve her zaman da savunucusu olmaya devam edeceğiz. Sevgili Afyonkarahisarlılar, yerel yönetim olarak önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntılarını bir nebze olsun rahatlatabilmek adına projeler üretiyoruz. Seçildikten sonra ilk yaptığımız şey sosyal tesislerimizde vatandaşlarımızın daha ucuza hizmet alabilmeleri için fiyat indirimi oldu."

KÖKSAL, BÜLENT ECEVİT'İ ANDI

"Asgari ücretlinin, dar gelirlilerin bütçelerini rahatlatmak için şehrimizde çayı 5 liradan vermeye başladık. Diğer yiyecek ve içeceklerde de yine aynı oranda indirim uyguladık. Hemşehrilerimizin bütçelerine fazla yük olmadan sosyal hayatlarına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Çalışan annelerimiz için kadınların rahatça çalışabilmeleri ve iş bulabilmeleri için Zaferin Çocukları Gündüz Bakımevini açtık. Yine ailelerimizin çocuklarını güvenle emanet edebileceği gündüz bakımevlerini açmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın güzel vakit geçirebileceği, ailelerin nefes alabileceği parkları ve sosyal tesisleri hayata geçiriyoruz.

Bölgenin en büyük parkı Bülent Ecevit Parkı'nın açılışını birlikte yaptık. Buradan unutulmaz Başbakan Bülent Ecevit'i de rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Bu topraklara haşhaşı yeniden buluşturan büyük insan ruhu şad olsun."

KÖKSAL: GENÇLERİMİZİN SINAV ÜCRETLERİNİ YATIRIYORUZ

"Özellikle öğle vaktinde öğrencilerimizin, esnaflarımızın, çalışanlarımızın ucuz ve kaliteli yemeğe ulaşabilmelerini sağlamak adına Halk Lokantalarımızı açtık. Halk Lokantalarımızda günlük dört çeşit yemeği 75 liradan vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine daha ucuza ulaşabilmeleri için Halk Gıdayı faaliyete geçirdik. Kış aylarında vatandaşlarımızın ısınmalarına yardımcı olabilmek için Zafer Kart projemizi hayata geçirdik. Aylık desteklerle ısınma yardımı yapıyoruz. Okula başlayan çocuklarımız için maddi sıkıntı yaşayan ailelere yine Zafer Kart üzerinden kırtasiye yardımı yapıyoruz.

Atamızın "Bütün ümidim gençliktedir!" şiarıyla hareket ediyoruz. Ve üniversiteye giren gençlerimizin sınav ücretlerini yatırıyoruz. LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize Bilgi Evlerimizde ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Çölyak hastaları için glutensiz gıda yardımı yapıyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerimizin eğlenceli ve eğitici bir şekilde vakit geçirebilecekleri Zafer Çocuk Dünyasını şehrimize kazandırdık. Bu sayede çocuklarımız hem eğleniyor hem öğreniyor hem de tarihimizi orada canlı olarak yaşıyorlar. Toplumcu belediyecilik anlayışımızla özellikle maddi zorluk çeken hemşehrilerimiz adına destek olmak için projeler üretmeye devam ediyoruz."

KÖKSAL: EMEKLİ, TEMEL GIDA MADDELERİNİ BİLE ALMAKTA ZORLANIYOR

"Emeklilerimiz ne yazık ki geçim sıkıntısı çeken grupların başında geliyor. İşte Kent Konseyimizle birlikte emeklilerimiz için Emekli Avantaj Kartı hayata geçirdik. Bu sayede hem emeklilerimizin bütçesine katkı sağlamayı hem de yerel esnafımızın kazanmasını sağlıyoruz.

Emeklilerimiz geçim sıkıntısı yaşadıkları için maalesef sosyal hayata ayıracak bütçeleri yok. Çünkü emekli çarşıda pazarda temel gıda maddelerini bile almakta zorlanıyor. İşte bu yüzden emeklilerimiz için sosyal hayatlarına dokunabilecek Kent Konseyimizle birlikte tarihi turistik yerlere geziler düzenlemeye devam ediyoruz."

KÖKSAL: YOLUMUZ HER DAİM ATATÜRK'ÜN YOLU OLSUN

"Devrane Çınarlar Çayevinde emeklilerimiz için çayı 2 liradan veriyoruz. Onların sosyal hayatta nefes almaları için üzerimize düşen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de en çok karşılaştığımız sorun ne yazık ki işsizlik. Gençlerimiz üniversiteden mezun oluyor ama istedikleri gibi bir iş bulamıyor. İşsizlik Türkiye genelindeki en büyük sorunlardan biri ama Afyonkarahisar'ımızda da büyük sorun.

Ekonomik kriz bütün ülkede olduğu gibi bu güzel memleketimizi de sarsıyor. İşte bu yüzden değerli hemşehrilerim, yerelde kazandığımız bu iktidarı genele taşımak zorundayız. Bu sorunların çözümü Cumhuriyet Halk Partisi. Şehrimizdeki toplumcu belediyecilik anlayışımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye, onların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz. Afyonkarahisar'ımızda çocuklarımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin, kadınlarımızın, emekçilerimizin, emeklilerimizin rahat bir şekilde yaşamaları için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

Değerli hemşehrilerim, Afyonkarahisar'ımızda gerçekleştirdiğimiz bu büyük buluşmada sizlerle bir arada olmaktan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin il ve ilçe örgütlerine, mitingin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Sözlerimi her zaman dile getirdiğim şu dizelerle bitirmek istiyorum. Yolumuz açık olsun, yolumuz aydınlık olsun, yolumuz her daim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olsun."

EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afyonkarahisar Zafer Meydanı’nı hınca hınç dolduran on binlere, Silivri’deki hücresinden seslendi.

İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden Sinop’a yolladığı mektubu, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erkan okudu.

İMAMOĞLU: “HER BİRİNİZİ ÖZLEMLE KUCAKLIYORUM”

İmamoğlu, Erkan tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“İnsanıyla da kalesiyle de hep dimdik duran, bize bağımsızlığımızı kazandıran Büyük Taarruz’un şehri Afyonkarahisar. Merhaba! Sizleri sevgiyle, saygıyla, hasretle selamlıyorum. Her birinizi özlemle kucaklıyorum. Afyonkarahisar, köklü ve şanlı tarihiyle olduğu kadar, dünyaya nam salmış güzellikleriyle, bolluğu bereketiyle de özeldir. Ama Afyonkarahisar’ın en büyük, en özel zenginliği insanıdır. Çalışkan, cesur ve her koşulda ülkesinin geleceğine sahip çıkan sizlerle gurur duyuyorum. Bu güzel şehre değer katmak için çalışan Belediye Başkanımız Burcu Köksal’a yürekten teşekkür ediyorum. Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye sahip çıkma mücadelesindeki tüm gayretleri için partimizin il başkanı Faruk Duha Erhan’a ve tüm örgütümüze teşekkür ediyorum.”

“İKTİDARIN YOL AÇTIĞI EKONOMİK, SİYASİ, İDARİ KRİZLER BİRBİRİNİ BESLİYOR VE BÜYÜTÜYOR”

“Sevgili vatandaşlarım; ülkemiz çok uzun zamandır büyük krizler yaşıyor. İktidarın yol açtığı ekonomik, siyasi, idari krizler birbirini besliyor ve büyütüyor. Krizlerin ağır faturasını millete ödeten iktidar, milli iradeyi baskı altına alabilmek, önümüzdeki seçimleri bugünden dizayn edebilmek için attığı hukuk dışı adımlarla, ülkeyi bir uçurumun eşiğine getirmiştir. Yargıyı alet ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik siyasi operasyonlar düzenleyenlerin amacı, adaleti sağlamak değildir.

Onlar; vicdanlarını, adalet duygularını çoktan kaybettiler. Sokaktan, çarşıdan, pazardan, vatandaştan koptukça zalimleştiler. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan ve çok değerli Mansur Yavaş Başkanımızı hedef alan operasyon da hukuk tanımaz bir vicdansızlığın ürünüdür. Milletimiz bir Melih Gökçek’e bir de Mansur Yavaş’a bakıyor ve yargıyı siyasete alet edenlerin asıl maksadını görüyor.”

“TÜRKİYE’Yİ BEREKETİN VE BOLLUĞUN, BİRLİĞİN VE KARDEŞLİĞİN ÜLKESİ YAPACAĞIZ”

“Vatandaşın devletin adaletine duyduğu güven, ciddi bir biçimde sarsılmıştır ve bu, başta ekonomi olmak üzere, ülkemizin bütün dengelerini sarsmaktadır. İktidar hukuk ve demokrasiden uzaklaştıkça, vatandaşın refaha ve berekete ulaşması mümkün değildir. İktidar, vatandaşın hak ve hürriyetlerini yok saydıkça, toplumsal birlik ve düzen bozulmakta, ülkenin huzuru kaçmaktadır. Tek çare, derhal millete gitmek ve milli iradenin hakemliğinde, hızla hukuka ve demokrasiye dönmektir.

Milletimizin de arzusu ve beklentisi budur. Sandık gelecek ve Türkiye, yeni ve umut dolu bir yola girecek. Milletimizin adaletine ve ferasetine hep güvendim, hep güveneceğim. Milletçe bu badireyi de aşacağız ve hep birlikte, yöneticilerin vatandaş karşısında haddini bildiği, milletin ortak menfaatinin her şeyin ve herkesin üstünde tutulduğu, insanca, hakça bir düzen kuracağız. Türkiye’yi bereketin ve bolluğun, birliğin ve kardeşliğin ülkesi yapacağız.”

“KENDİLERİNİ MİLLETTEN BÜYÜK GÖRENLER KAYBEDECEK, 86 MİLYON KAZANACAK”

“Bu kutsal amaca ancak, herkesi kendisiyle bir ve eşit gören, kendisi için ne istiyorsa başkası için de onu isteyen bir anlayışla varılabilir. Onun için diyoruz ki; Herkes için her yerde, önce adalet, önce hürriyet. Bizim yolumuz, en zor şartlarda bile gelecek güzel günlere inanmaktan vazgeçmeyenlerin yoludur.

O çakmak çakmak mavi gözleriyle Kocatepe’den Afyon Ovası’na vatan ve millet aşkıyla bakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur. Hiçbir güç bizi bu yoldan döndüremedi, döndüremeyecek. Kendilerini milletten büyük görenler kaybedecek, 86 milyon kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

Afyonkarahisar buluşması ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam etti.

ÖZGÜR ÖZEL YURTTAŞLARA SESLENİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otobüsün üzerinden yurttaşlara seslendi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Biz buraya Afyonkarahisar'ın vicdanına sığınmaya geldik. Biz bugün burada bir miting yapmaya değil, hak için, hukuk için, demokrasi için bir büyük eylemi yapmaya geldik. Miting olunca Afyon'da bu meydana tüm partiler geliyor. Birileri meydanlardan kaçarken, kalabalıklardan korkarken 'Gücü, icazeti milletten değil Amerikalarda arayayım’ derken. Buraya milli iradeyi, milletin gücünü göstermeye ‘Patron benim ben seçerim, kim dersem o yönetir diyenler’ gelmiş.

"AMERİKA'DA İCAZET ARAYANLARA KARŞI MİLLİ İRADE BURADA"

* İktidar partisi de geliyor ve son zamanlarda şu arama noktasına kadar zor varıyor. O arama noktasının iki katını dolduran Afyonlulara helal olsun be. Helal olsun. Birileri meydanlardan kaçarken, birileri kalabalıklardan korkarken, birileri aman aman sıcak salonlarda, serin salonlarda oturayım. Buradan siyaset yapayım, gücü, icazeti millette değil Amerikalarda arayım derken buraya buraya "milli iradeyi, milletin gücünü göstermeye, patron benim, ben seçerim, kim dersem o yönetir. Bunu bilen benim. Çünkü milli iradeyim" diyenler gelmiş. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. 1950'den beri Afyon'da belediye seçimleri yapılıyor. Tam 15 kez sandık başında şehrin kime emanet edileceğine Afyonlular karar verdi. 15 kez kazanamadık biz.

* 15 kez kaybettik ama dönüp de Afyon'a küsmedik. Sen doğrusunu bilmiyorsun, doğrusunu bilmiyorsun demedik. Sen bilmezsin. Bu şehri yöneteceği millet karar vermez, biz karar veririz demedik. Sabrettik, çalıştık, hatayı kendimizde aradık, doğru adayı bulduk. Afyon'un önüne koyduk, seçimleri kazandık. İşte genel başkanı olduğumda grup başkan vekilim olan mecliste 4 dönem 8 yıl aralıksız birlikte görev yaptığımız, iyi günde kötü günde yan yana durduğumuz, birbirimize sahip çıktığımız, partimize, ülkemize sahip çıktığımız, benim kardeşim sizin evladınız Burcu Köksal....

"ADAY YAPARKEN İLK BEN İNANMIŞTIM"

* Hem de öyle birkaç parti yarışırken aradan çıkarak falan değil. Yüzde 51 oyla iki kişiden birinin fazlasını alarak seçildi. Ona da helal olsun size de helal olsun. Burcu Burcu başkanınız 18 aydır çalışıyor. Aralıksız. Zaten aday yaparken ilk ben inanmıştım.

"BURCU BAŞKANA HELAL OLSUN"

* Seçimi kazanacağına ben inandım. Siz inandınız. Çok başarılı olacağını elbette biliyordum. Şöyle bir bakınca iki tane kent lokantasında 4 çeşit yemeği 75 liraya sunan halk gıda marketi ile temel gıda ürünlerini piyasanın çok altında bir fiyatla sizlere ulaştıran halk ekmekle 25.000 ekmeği uygun fiyattan hemşehrilerine kavuşturan, zafer kartla ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar sunan, çocukların eğitimi için Zafer Çocuk Dünyası'nı açan öğrencilere sınav ücreti için destek veren, kırtasiye yardımı yapan, Zafer Çocukları kreşi ile yoksul aile çocukları için kreş açan, onların erken yaşta eğitimine katkı sağlayan becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan, annelerini sosyal yaşama, iş yaşamına katan ve bu projelerin hepsini yaparken bir yandan da tiyatro festivallerini eksik bırakmayan, Bülent Ecevit Millet Bahçesi'ni açan sokaktaki canlar için Pati Köy Mama üretim tesisini açan, yani bu kısa zamanda birkaç dönemlik hizmetleri bu kısıtlı bütçeyle bunca borca rağmen yapan Burcu başkana helal olsun.

ERDOĞAN'A: HADİ BAKALIM KURTUL ŞİMDİ AFYONLULARIN ELİNDEN

* Tabii tabii biz burada muhteşem bir miting yapıyoruz da orada yan tarafta buraya sığamayanlar gelmiş onları da selamlıyorum. Tayyip Erdoğan o kalabalığı bulsa kalabalık toplandı der miting yapar sizinle. Burcu çalışıyor ama iktidar maalesef Afyon'u unuttu. Eber Gölü kurumaya yüz tuttu ama önlem almıyorlar. Zafer Havalimanı her yıl zarar etmeye devam ediyor. Bu sene 220 milyon TL daha uçmayan yolcu için başta garanti verdikleri için ödeme yaptılar. Dile kolay 220 milyon TL. O para Afyon'da burcu da olsa ne hizmetlere, Kütahya'da belediye başkanımız da olsa ne hizmetlere dönüşür ama burada uçmayan yolcu için garanti ödemesi.

* Hastane yaparlar gelmeyen hasta için ödeme. Yol yaparlar geçmeyen araç için ödeme. Tünel yaparlar geçmeyen araçlar için ödeme. Bu millet bu kadar yokluk, bu kadar sıkıntı çekerken kendi müteahhitlerine bu paraları peşkeş çekenlere yazıklar olsun. Afyon bunu unutmaz. Diğer yandan "Tayyip istifa Tayyip istifa Tayyip istifa..." Biraz önce Burcu Başkan anlattı. AK Parti'nin kalesi olan yerde meydan inliyor. Erdoğan istifa diye. Ne oldu? Meşruiyet uçtu gitti. Meşruiyet bu meydanda olacakken Trump'ta arandı. Şimdi meydan 'istifa diyor. Hadi bakalım Erdoğan, kurtarsın seni Afyonluların elinden Trump, göreyim. Hadi bakalım...

"BAKANLARA ÇOCUK MUAMELESİ YAPTI"

* Ey Erdoğan altına sandalye sürmekle, altından sandalye çekmekle olur olmaz övgüler dizmekle, karşısına dizdiği bu memleketin bakanlarına çocuk muamelesi yapmakla, çok akıllıymış bunlar demekle olmuyor. Meydanlarda oluyor bu iş. Meydanlarda oluyor. Niye bu kadar öfkelisiniz? Çünkü Afyon'un şeker fabrikası vardı kapattılar. Seka'sı vardı kapattılar.

* Buradan hatırlatalım. Afyon biliyor da Türkiye duysun. Türkiye'nin nüfusu 63 60 milyonu AK Parti geldi. Bugün 86 milyon. O gün Afyon'un nüfusu 812 bindi. Sanırsın aynı oranda açsa 1.100.000 olması lazım. Rahat rahat milyon geçmesi lazım. Ama 60.000 kişi kayıpla 750.000 kişi. Yani 22 yılda Türkiye 60 milyondan 83 milyona giderken Afyon neredeyse 850.000'den 750.000'e doğru gerilemiş. Bu şehri küçültüyorlar. Bu şehri yoksullaştırıyorlar. Oy alırken yüz döndükleri yüz sürdükleri bu şehre sonra sırtlarını dönüyorlar.

"PATATES ÜRETİCİSİ DE PERİŞAN OLMUŞ DURUMDA"

* Önümüzdeki sandık gelince Afyon'a sırtını dönene Afyon'da sırtını dönecek. Afyon'da sırtını dönecek. Afyon'da söz verilen hızlı tren 13 yıldır yok. İsrail'le güya kayıkçı kavgası yapıyorlar haşhaş tohumunu İsrail'den getiriyorlar ve İsrail meşeli tohumlarla üretimi bitirme noktasına getirdiler. Patates 10 liraya maliyeti var. 5 liraya tarlada alıyorlar. Patates üreticisini perişan ettiler. Ama markette 25 liraya atıyorlar. Tarlada 5 markette 25 maliyeti 10 lira ve patates üreticisi de perişan olmuş durumda.

* Bunun için bu cennet şehri bu tarih şehrini bu üretimin topraklarından bereket fışkıran insanının alın terinde bereket olan namusuyla kazanan namusuyla harcayan bu şehri perişan edenleri ilk seçimde gönderecek Afyon. İlk seçimde. Değerli Afyonlular sizin sorunlarınızı çözmeyenler Türkiye'de de bir kara düzen tutturdular gidiyor. AK Parti'nin kara düzeni hakim oldu memlekette. Bu düzende Erdoğan'ın çıkarları sizin çıkarınızla çatışıyor. Erdoğan kendi çıkarları için milletin huzurunu da refahını da hiçe sayıyor.

"ASGARİ ÜCRETLİ 7 ÇEYREK ALIYORDU"

* Öyle bir noktadayız ki artık bundan kötüsü olur mu dediğimiz günü ertesi gün arar hale geliyoruz. Bu milletin refahını, bu milletin huzurunu feda ediyorlar. Bugün 1 gram altın 5.000 lirayı geçti. AK Parti geldiğinde bundan 23 yıl önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyor. Bir yanda yani Eğer, eğer Tayyip Erdoğan geldiğinden bugüne hiçbir şeyi iyileştirmese ama emeklilere de ilişmese olduğu gibi kalsa bugün 56.000 lira. Öyle ya 7 8 56 56.000 lira alacak emekli bugün 16.000 lira alıyor. 16.000 lira yoksulluk demek hatta açlık demek, sefalet demek. Asgari ücretli Tayyip Erdoğan geldiğinde 7 çeyrek alıyordu. Evet hesapta bir yanlışlık yok. Eskiden en düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerindeydi.

* Hatta daha eskiden 1 buçuğu katıydı. Bugün en düşük emekli maaşı asgari ücretin %60'ı 65'i ve asgari ücrette 22.000 lira gibi açlık sınırının altında bir seviyede. Eskiden 7 çeyrek altın. Yani hiç gelmese, hiç ilişmese emekçiye dokunmasa 7 kere 7 49 50.000 lira alacakken asgari ücretli bugün 22.000 lira alıyor. Yani hesabı herkes şöyle yapsın. Tayyip Erdoğan'dan kurtulursam asgari ücret 50.000 lira olur. Tayyip Erdoğan'dan kurtulursam emekli maaşım 56.000 lira olur. Herkes hesabı böyle yapsın. Memurun aldığı 14,5 çeyrek altının bugün geldiği nokta tam tamına 5,5 çeyrek altın. Memur ayda 9 çeyrek altın kaybetmiş. Üniversiteye yolladığın öğrenci bile 1,5 çeyrek altın burs alırken bugün gram altının yarısını alıyor. Öyle ya bugün 3.000 lira veriyor. Gram altının neredeyse yarısı. Oysa bunlar gelmeden önce bir öğrenci bursu 1,5 çeyrek altındı.

"CHP, EMEKLİNİN ASGARİ ÜCRETLİNİN PARTİSİ"

* Şunu görelim. Erdoğan geldik beri, AK Parti geldik beri, bu iktidar emekliye iyi gelmedi. Geldi mi? Asgari ücretliye iyi gelmedi. Geldi mi? Hayır. Öğrenciye iyi geldi mi? Hayır. Peki çiftçiye iyi geldi mi? Hayır. Bunlar bu haldeyken esnaf ne yapsın. Esnafa iyi geldi mi? Hayır. Bu iktidar sadece ve sadece zengine iyi gelen, yandaşa iyi gelen işi gücü tıkırında olanlara iyi gelen bir iktidardır. Buradan ısrarla söylüyorum. Bu memlekette zengin yüzde 20. Yani en zengin yüzde 20 toplam gelirin yüzde 90'ını alıyor. Geri kalan yüzde 80 sadece yüzde 10'unu alıyor. Bu memlekette bu memlekette en zengin yüzde 1 100 kişinin en zengini neredeyse gelirin yarısını alıyor. Geri kalan 99 kişi kalan yarısını bölüşüyor. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adı üstünde halkın partisi olarak kurucusu bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in partisi olarak kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz.

* Emeklinin Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir ben sorayım. Emeklinin partisi Asgari ücretlinin partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Öğrencilerin Partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Çiftçilerin haşhaş üretenlerin partisi Cumhuriyet Halk Partisi. E Partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bizim Partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin 1. Partisi. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi meseleye şöyle bakıyor. Siyaset öncelik belirleme işidir. Benim önceliğim bizim önceliğimiz bu meydandır. Oradan meydanlara sığmayan bizleri dinleyenlerdir. Evlerinde ekran başında bizi dinleyenlerdir. Ama Erdoğan'ın önceliği başkaları o 19 Mart darbe sürecinde sizin bizim rezervimizi sadece zenginlere paralarını alıp gidenlere borsadan çıkanlara döviz yaptıranlara yabancı yatırımcılara harcadı ve sen dönüp isteyince yok diyor. Bakın o gün harcadığı para 160 milyar dolar. O günden bugüne.

"SİZE KAYNAK DİYENLER YALAN ATIYOR"

* Bu çiftçiye bir yılda ödenen desteklemenin tam 100 katı. Bu emeklilere bir asgari ücret vermek için ihtiyaç olan paranın tam 150 katı. Asgari ücretli 30.000 lira yapmak için gerekli paranın tam 120 katı. Yani size para yok diyenler yalan atıyorlar. Size kaynak yok diyenler yalan atıyor. Polise mesai vermeden çalıştırıp kaynak yok diyenler yalan atıyor. İnfaz Koruma memuruna düşük maaş verip bütün maaşını kiraya harcattırıp onları cezaevlerinde gündüz gece yok yere maaşla çalıştıranlar yalan atıyorlar. Jandarmanın da polisin de infaz Koruma memurunun da öğretmenin de biraz önce saydığım tüm toplum kesimlerinin de çoluğunun çocuğunun geleceği de boğazından geçecek lokması da Erdoğan tarafından haciz altındadır.

* Onu kurtaracağız. Mutlaka kurtaracağız bu ülkenin geleceğini çocuklarınızın geleceğini bu ülkenin evlatlarının geleceğini kurtaracağız. Herkesi doyuracağız. Herkesin karnı doyacak. Herkes yarınlara umutla bakacak. Söz veriyoruz. Maalesef maalesef en zor günlerini yaşarken toplumun en yoksulları bir yandan da şaka gibi sabrımızı sınar gibi çıkıyorlar karşımıza. Diyorlar ki bakan çıkıyor diyor ki tasarruf yapacaksak elbette emekliden asgari ücretliden yapacağız diyor. Avrupa'da son 10 yılda asgari ücretin en az arttığı ülkedeyiz.

"BAKAN EVLATLARININ DEVRİ BİTECEK VATAN EVLATLARININ DEVRİ BAŞLAYACAK"

* AKP geldiğinde 10 emekliden 3'ü çalışıyordu. Şimdi altısı çalışıyor. Yine Avrupa Birliği ülkelerinde emekliler gayri safi milli hasılanın yüzde 10'unu alıyorlar ama Türkiye'de sadece 3.7'sini alıyorlar. Ve bizde bakan çıkmış hala daha emekliden tasarruf etmekten bahsediyor. Buradan bakana şunu söylüyorum. Sen de haklısın. Doğrusunu sen de biliyorsun. Bu meydanda biliyor. Sen böyle söyle. Sandık gelecek. Oylar sandığa girecek. Bir de bir kapanacak. Yeni bir devir başlayacak. Bakan evlatlarının devri bitecek. Vatan evlatlarının devri başlayacak. Vatan evlatlarının Erdoğan'ın kendine çalıştığı yetmedi. Zenginlere çalıştığı yetmedi. Şimdi elde avuçta kalanla Trump'a çalışıyor. Gitti biraz önce söyledim. Trump'ın kapısını açındırdı. Oralardan meşruiyet arıyor.

* Emekliye para yokken asgari ücretliye para yokken don vurmuş çiftçinin hasarı karşılanmazken Amerika'ya giderken hediye paketi yaptırmış. Hediye paketinin içinde yok yok. 225 tane Boeing uçak sıvılaştırılmış gaz yetmiyor. Bademden pirince cevizden Amerikan otomobiline Amerikan viskisine makyaj malzemesine kadar tamamının gümrük vergilerini sıfırladı. Yani senin ürettiğinde vergi var. Pahalılık alıyor. Amerika'dan gelen ucuz kalıyor. Kapış kapış gidiyor. Türk çiftçisine Türk üretimine atılan en büyük kazık. Gitti kendi ülkesinden her şeyi verdi ama kendisi elleri boş döndü. Ne aldın hiçbir cevap yok. Meşruiyet almış. Milletin gözünden düşmüş meşruiyeti Amerika'da aramış Trump'ın kendisini övmesiyle güya meşruiyet kazanmış.

"TRUMP'IN ALTINA ÇEKTİĞİ SANDALYEYİ, MİLLET ALTINDAN ÇEKECEK"

* Hiçbir şey olmasaydı bile bu kadar tavize, bu kadar görüşmeye, bu kadar anlaşmaya bizim Amerika'da parası ödenmiş, bitmiş üzerine Türk bayrağı yapışmış 6 tane F35 uçağımız var. Geçen dönem geçen dönem bunlara el koydular. Bizi F35 programından attılar. İsrail'de F35 var. Yunanistan'da var. Türkiye'de parasını ödediği F35'ler Amerika'da Hangarda duruyor.

* Hiçbir şey beceremiyorsan hiçbirini alamadıysan hiç 35 hiç olmazsa F35'lerimizi isteseydin alıp getirseydin. Ama kendine meşruiyet arayan maalesef Trump'ın altına çektiği sandalyeye güvenen Erdoğan'a söylüyorum. Sandalyeleri makamı mevkii koltuğu millet verir. Millet alır. Altına Trump sandalye çektiyse o sandalyeyi altından millet çekip alacak. Söz veriyoruz. Bir büyük üzüntümüzü de buradan ifade etmek isterim.

"GAZZE'NİN G'SİNİ KONUŞMADI"

* İsrail büyük bir katliam yapıyor. Gazze'de çok büyük çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. 65.000 çoğu çocuk ve kadın öldü. 165.000 kişi sakat kaldı. Savaştan etkilendi. Bu soykırıma karşı Erdoğan Amerika'ya giderken Filistin'in bir ümidi vardı. Bizim hakkımızı savunur mu? Biz de dedik ki git Filistin'in hakkını savun. Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu söyle. Trump'a İsrail'i desteklemekten vazgeç de ve oradan Filistin için iyi bir sonuç al. Ben Amerika dönüşü Esenboğa havaalanında seni karşılayıp tebrik edeceğim dedim. En büyük en büyük teşekkürü ben edeceğim dedim.

* Gitti Amerika'ya. Görüşmeyi yaptı ve görüşmede Boeing'in B'si var. Nükleer enerjinin N'si var. Enerji sıvılaştırılmış doğalgazın N'si var ama maalesef Gazze'nin G'si yok. G'si yok. Gazze'nin G'sini konuşmadı. Çünkü bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı benim de düşmanımdır. Erdoğan'ın dostu Trump'tır. Trump'ın dostu Netanyahu'dur. Erdoğan Netanyahu'nun dostudur. Nokta. Filistin bizim dostumuzdur. Netanyahu Filistin'in düşmanıdır. Biz Netanyahu'ya düşmanız. Filistin'e dostuz. 3. Cumhurbaşkanımız Bülent Ecevit. Yaser Arafat'a nasıl destek verdiyse Mahmut Abbas'a o desteği veririz.

* Biz Deniz Gezmiş ve arkadaşları Filistin'e nasıl destek verdiyse Filistin'e o desteği veririz. Ama işi gelince milli görüşçü olan işi gelince milli görüş gömleğini çıkaran işine gelince Filistin davası benim davam diyen ama şimdi gidip Netanyahu'ya Savaş kahramanı diyen Trump'la öğle yemeği yiyen Erdoğan'dan Filistin'e dost olmaz. Buradan buradan bütün dünyanın gözü önünde Sumut filosu Filistin'e doğru ilerlerken İspanya cesaret gösterip filoyu koruyor. İtalya filoyu koruyor ama esas koruması gerekenler Trump'tan korkularına susuyorlar. Sumut filosunu Sumut filosunu Deniz Kuvvetleri korumalıdır.

* Türkiye Filistin'e sonuna kadar sahip çıkmalıdır. Ve her şey bittiğinde mazlum Gazzeliler bugünlere bakınca bugünlere bakınca tepelerine yağan bombaları değil belki onu unutacaklar ama Netanyahu'nun dostu Trump'la yemek yiyen, şakalaşan ve kendilerini unutan Erdoğan'ı asla affetmeyecekler. Asla affetmeyecekler. Değerli değerli efendim ne diyorsun? Her şey her dakikada konuşulmaz ki abi. Onu söyle, bunu söyle, bunu söyle. Onu da söyleriz inşallah. Nasıl olacak? Bak Bu Afyon'da daha çok miting yapalım...

"BİLİYORSUNUZ DARBECİLER HEP AMERİKA'DAN İCAZET ALIR"

* Şöyle ben başlatayım madem istiyorsunuz. Diyor ki şöyle diyelim diyor. "Her şey çok güzel olacak." Afyon'da bir misafiriniz var. 19 Mart darbesinden sonra yani bu milletin sofrasından kalkıp Trump'ın sofrasına oturanlar ondan icazet alanlar Cumhurbaşkanı adayımıza siz takdir ederseniz millet takdir ederse bir sonraki Cumhurbaşkanımıza Ekrem İmamoğlu'na geleceğin iktidar Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yapmaya kalkıştılar. Biliyorsunuz bu darbeciler hep Amerika'dan icazet alır. Kenan Evren 1980'de Amerika'dan icazet almış darbeyi yapmıştı. Ertesi gün Amerikalılar haberi birbirine bizim çocuklar başardı diye duyurdular. 1980 darbecileri Amerika'nın bizim çocuklarıydı.

* 31 Mart'ta seçimleri kaybedince demokrasiden ayrılanlar 19 Mart darbesine kalkışanlar Trump'ın bizim çocuklarıdır. Trump Erdoğan'ın 19 Mart darbesini görünce bizim çocuklar başardı demiştir. 192 gündür Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir saldırı altında. 192 gündür direniyoruz, mücadele ediyoruz. Sizin de burada bu darbeden bir misafiriniz var. İpek Elif Atayman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanı. Görevini yapmış, geçtiğimiz yıllarda devretmiş. Bir takım iftiralarla ifadeye çağrılmış. Önüne kağıt sürmüşler. Demişler ki eğer bunu, bunu, bunu böyle söylersen serbest kalırsın. Evladına, ailene kavuşursun. O demiş ki doğru bildiğimi söylerim. Bilmediğimi söylemem.

* O zaman demişler, sana iyi yolculuklar. Onu 7 saat mesafeye Afyon'a gönderdiler. Ailesi ailesi zorluk içinde kendisi zorluk içinde. Ben geçen zafer yürüyüşü için geldiğimizde kendisini ziyaret ettim. Siz Afyonlular olarak çok misafirperversiniz ama bu zorunlu misafirliğin bir an önce bitmesini ümit ediyoruz ve buradan hem İpek Elif Atayman'a hem de tüm siyasi tutsaklara kocaman bir alkış gönderiyoruz dayanışma için. En kısa sürede iddianameleri bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Yargılanmak için değil. İftiracıları yargılamak için. Cumhuriyet Halk Partisi'ne atılan iftiraları yargılamak için. Ekrem Başkana arkadaşlarımıza atılan iftiraları ailelerine yapılan zulümleri yargılamak için o iddianameleri sabırsızlıkla bekliyoruz.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'E OPERASYON

* CHP 192 gündür saldırı altında. 192 gündür direniyoruz, mücadele ediyoruz. Ve şimdi bu hafta yeni bir şey yaşandı. Şimdi de Mansur başkanımıza saldırı başlattılar. Mansur Yavaş'a uzanan bu kirli elleri bu millet kırar. Ekrem Başkan da Mansur Başkan da bu milletin gönlünde yer tutmuştur, arkalarında halk vardır. Onları kimseye kurban etmeyiz. Sayıştay gelmiş denetlemiş kusur görmemiş, müfettişler gelmiş hiç kusur görmemiş. Mansur Başkan iç denetleme yapmış tek kuruş yolsuzluk çıkmamış.

* Bir kişide, Melih Gökçek'ten kalma bir memurda kusur çıkmış onun hakkında işlem yapılmış. Bu kişiyi şimdi itirafçı yapmışlar. Etrafa kara çalıyor. İftira ettiği kimsenin hesabında bir hareket yok bunda var ama bunun üzerinden tertemiz insanları suçluyorlar. Pardon yanlış yaptık diyemedikleri için oraya "zimmet suçu şüphesi" yazmışlar. Tertemiz insanlara kara çalıp Mansur Başkan'a ulaşmaya çalışıyorlar.

"BOZUK TOHUM TARAFINDAN MASAK RAPORU ALMIŞLAR"

* Hakkında işlemler yapılmış. Bunun MASAK raporu kim tarafından Melih Gökçek'in oğlunu biliyor musunuz? Bozuk tohum bozuk tohum Bozuk tohum tarafından MASAK raporunu almışlar. Bu kişiyi güya itirafçı iftiracı yapmışlar. Etrafındakilere kara çalıyor ama kendi elleri kara. Çünkü onun arkasında bozuk tohumun baba var. Ve iftira attığı kimsenin hesabında bir kuruş hareket yok. Zenginleşme yok. Rüşvet yok. İrtikap yok. Hiçbir şey yok. Sadece bu iftiracı da var ve bunun üzerinden tertemiz insanları suçluyorlar.

* Ayrıca hiçbir suçlamanın altı da olmadığı için hiçbir suçlamayla tutuklama yapamadıkları için pardon yanlış yapmışız diyemedikleri için yazmışlar oraya son anda son dakika 4 gün boyunca sorarken yok oraya zimmet suçu şüphesi. Kardeşim zimmet olsa zimmete geçen para olur. Mal olur. Tertemiz insanlara bu iftirayı atıp Mansur Başkana uzanmaya çalışıyorlar. Mansur Yavaş'a uzanan kirli elleri bu millet kırar. Bu millet kırar. Mansur Başkanı seviyor musunuz? Evet. Ona güveniyor musunuz? Evet. Onun arkasında mıyız?

"ADAM DEMEMEK LAZIM DA..."

* Adam dememek lazım da, bozuk tohumun babasının 97 dosyası var. 97 yolsuzluk dosyası var. Kapağını açıp bakan yok. Sonra Mansur Başkan gibi namus timsaline laf atıyorlar. Bir de bir gece önceden bir tane bomba koymuş. Geri sayım koymuş. Birazdan milyarlık bomba patlayacak diye 8 saat önceden operasyonu duymuş. Yani demek ki neymiş?

"SAVCILARA SESLENİYORUM"

* Bu operasyon tamamen siyasiymiş. Şimdi de bozuk tohumun kanalından diyorlar ki ikinci dalga gelecek. 30 kişi içeri alınacak. Şunlar alınacak. Bunlar alınacak. Buradan Ankara Adliyesi'nin namuslu savcılarına, hakimlerine sesleniyorum.

"BOZUK TOHUMUN ADLİYE'DE NE İŞİ VAR?"

* Bozuk tohumun adliyede ne işi var? Bu bilgilerin bozuk tohumda ne işi var? Eğer adalet bu bozuk tohuma babasına kaldıysa bu memleket yandı demektir. Yandı demektir. Adalet Adalet Hak Hukuk Adalet Hak Hukuk Adalet Hak Hukuk Buradan bütün televizyonlarımız gazetelerimiz kanalıyla bütün Türkiye'ye şikayet ediyoruz ki bakın AK Parti döneminde 5 yılda 80 etkinliğe o günkü parayla 33 milyon vermişler. Mansur Yavaş döneminde 5 yılda 426 etkinliğe yani tam 5 katı. Bugünkü parayla 30 milyon verilmiş. Biri 33 milyon harcamış, biri 30 milyon harcamış. Bozuk tohumun babası ve ondan sonra gelenler aynı paraya 80 etkinlik ilk yapmış.

* Bizimkiler 426 etkinlik yapmış. Burada aynı paraya 5 kat iş yapana laf söyleyeceksin hamuduyla götüreni Ak Partili diye ellemeyeceksin. Yazıklar olsun böyle adalete. Ayrıca Ayrıca milletimize şikayet ediyoruz. Ayrıca Mansur Başkana Ankara Büyükşehir'e bu haksız operasyon Sayıştay bir şey bulmamış. Müfettişler bulmamış. Kendileri bulmamış. Bu haksız operasyon yapılırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dezenformasyon mücadele birimi bütün gazetecilere temsilcilerin olduğu WhatsApp sayfasına Mansur Yavaş'ı suçlayan gerçek dışı soru cevaplar yollayıp basında bunların yer almasını sağlıyorlar.

"BURADAN ERDOĞAN'I UYARIYORUM"

* Buradan Erdoğan'ı uyarıyorum. Buradan İletişim Başkanını uyarıyorum. Cumhurbaşkanlığının imkanlarını bir partinin lehine kullanıyorsun yetmedi. Bir partinin aleyhine kullanıyorsun yetmedi. Utanmadan namuslu insanlara kara çalmak için kullanıyorsunuz. Bu millet bunu görür. Bunu bilir. Bunu unutmaz. Bunun hesabını er ya da geç vereceksiniz. Er ya da geç.

* (Diplomasız Erdoğan sloganları üzerine konuştu)Erdoğan'a televizyonların başındakiler merak ediyordur. Ne diyorlar diye diyorlar ki diplomasız Erdoğan. Ama öyle demeyin, belki de vardır. Belki, belki son gittiğinde Amerika'dan almıştır. Belki Trump'tan almıştır. İcazeti, icazeti Trump'tan alan, meşruiyetini Trump'tan alan diplomayı da Trump'ta arıyor olabilir.

* Ama açıkça söyleyeyim Erdoğan'ın Erdoğan'ın Ekrem Başkan'ın diplomasına saldırmasının sebebi arkadaşlar boşa değil. Covid'i hatırlıyor musunuz? Evet. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Biz ölmeyelim diye ölümü göze alanlar vardı. Sağlık emekçileri. Erdoğan dedi ki hakları ödenmez. Hakikaten haklarını ödemedi. Biz bütün sağlık emekçilerine canlarını dişlerine katan hayatlarını hiçe sayan biz yaşayalım diye ölümü göze alanlara bir yürekten alkış hepimiz için.

"TÜRKİYE İTTİFAKI" VURGUSU

* Milli takım kazanırken kim gurur duyuyorsa Türkiye ittifakındadır. Filenin Sultanları İstiklal Marşı çaldırırken kimin gırtlağı düğümleniyorsa Türkiye İttifakı'dır. İşte biz milletine güvenen bayrağını seven, milletini seven ve kurulduğu günden beri aynı yerde duranlarız. Bir tarafta partisinin kadın kollarına gençlik kollarına güvenmeyen bunun için yargı kolları kuran bunun için bu memlekette bir baş savcıyı yargı kolları başkanı ilan eden ümidini milletten kesen meşruiyeti halkta değil yurt dışında Amerika'da arayanlar varken bir taraftan bu ülkenin yarınlarını bu meydanlarda arayan sizler varsınız. Ben sadece ve sadece size güveniyorum. Ekrem Başkanımızı içeriden çıkarmak için de aday etmek için de Cumhurbaşkanı yapmak için de ne yurt dışına güveniyoruz ne bir başkasına sadece ve sadece halka millete size güveniyoruz.

"SENİ ARTIK ORADA OTURTMAM!"

* Ben de buradan Erdoğan'a sesleniyorum ne yaparsan yap 28 buçuktan 29 Erdoğan seni orada artık oturtmam, oturtmayacağız. Ama ben seni oturduğun koltuktan kaldırmak için hakimlere savcılara güvenmiyorum. Polise askere güvenmiyorum. Ben sadece ve sadece millete demokrasiye güveniyorum.

* Sen bizi oturduğumuz koltuktan kaldırmak için bir savcıya görev vermişsin. Bizi milletin oturttuğu koltuktan partimizin oturduğu koltuktan sadece partimiz sadece milletimiz kaldırabilir. Bu millet seçtiğini seçer seçtiğine sahip çıkar Hodri Meydan!

Özel, ardından alkışlar ve sloganlar eşliğinde konuşmasını bitirdi.

NEDEN MİTİNG YAPILIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta yolsuzluk suçlamasından tutuklandı.

İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’tan itibaren bir hafta boyunca Saraçhane’de toplanan kalabalığa CHP Genel Başkanı Özgür Özel seslendi.

Özel, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde, her cumartesi de Türkiye’nin bir ilinde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri düzenliyor.