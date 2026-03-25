CHP'den AKP Sözcüsü'ne sert yanıt: 'Erdoğan'ın kullandığı dil, Amerika ve İsrail destekçilerinin dilidir'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Zeynel Emre, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımını alıntılayıp, ifadelerine yanıt verdi.

Emre şunları yazdı:

"AK Parti iktidarı diplomasi adı altında diplomasiden uzak bir dış politika anlayışı içerisindedir.

İran bizim komşumuz, Filistin bizim kardeş ülkemiz. Bu iki ülkeye yönelik saldırılar karşısında İspanya’nın gösterdiği tutumu bile gösteremeyip algı oluşturmaya çalıştırıyorlar.

Genel Başkanımızın kullandığı dil, milletimizin diliyken; sizin ve Erdoğan’ın kullandığı dil, Amerika ve İsrail destekçilerinin dilidir.

Ak Parti Sözcüsüne son olarak şunu da belirteyim; CHP’nin parti içi bir sorunu yoktur. Sadece AK Parti’nin elinde silaha dönüşen siyasallaşmış yargının, CHP’ye yönelik bir saldırısı vardır.

Ama merak etmeyin Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan bu saldırı halkımızın teveccühü ve takdiriyle sandıkta geri püskürtülecektir."

İran bizim komuşumuz, Filistin bizim kardeş ülkemiz. Bu iki ülkeye yönelik saldırılar karşısında İspanya'nın gösterdiği tutumu bile gösteremeyip algı oluşturmaya çalıştırıyorlar.… https://t.co/HNNgsEbZj4 — Zeynel Emre (@ZeynelEmre_) March 25, 2026

AKP Sözcüsü Çelik şunları yazmıştı:

"Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesi, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletimizin ve devletimizin güvencesidir.

Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir.

Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel’in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz.

Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel’in söylediklerinin bir hükmü yoktur."