CHP'den 'Atatürksüz' cuma hutbesine tepki: 'Unutturmaya gücünüz yetmez!'

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayımlanan Cuma Hutbesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi kutlamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı anılmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Atatürk'ün adını anmayan Diyanet'e tepki gösterdi.

"SİZ ADINI ANMASANIZ DA..."

Bulut, şunları kaydetti:

"Diyanet, cuma hutbesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yer verirken zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını yine anmadı. Atatürk’ü yok saymak, bu milletin tarihini, bağımsızlığını ve Cumhuriyeti yok saymaktır. İktidarın gölgesine sığınan Diyanet bilsin ki, siz adını anmasanız da, Atatürk’ün adı bu milletin gönlünde her zaman yaşayacaktır. Atatürk'ü unutturmaya gücünüz yetmez. Çünkü Atatürk Türkiye’dir, Türkiye Atatürk’tür."