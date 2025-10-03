CHP'den, Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine peş peşe tepki: 'İçeride öldürmek mi istiyorsunuz?'

Tahliye kararına itiraz edilen menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 8 aydır tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, önceki gün ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliye kararına yönelik itiraz başvurusunu reddederek dosyayı üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Dosyayı inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı haklı bularak Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

CHP'DEN PEŞ PEŞE TEPKİ

Söz konusu "tutuklama" kararına, Cumhuriyet Halk Partili isimler, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

BAŞARIR: 'DAHA ÜÇ SAAT ÖNCE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUM'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barım ile 3 saat önce görüntülü konuştuğunu belirterek, Barım'ın sağlık sorunlarına dikkat çekti.

Başarır, "Daha üç saat önce görüntülü konuştum; utanmaz sıkılmaz arsız insanlar; bu halde bir insanı tekrar tutukluyorsunuz! Bu yaptıklarınızın hesabını mutlaka vereceksiniz!" ifadesini kullandı.

MURAT EMİR: 'İÇERİDE ÖLDÜRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Barım 250 günden fazla hukuksuzca tutuklu kaldı, tahliye edildi. Üst mahkeme yeniden tutuklanmasına karar verdi. Oysa ağır hasta, 32 kilo kaybetti, defalarca bayıldı. Niyetiniz ne? Ayşe Barım’ı içeride öldürmek mi istiyorsunuz? Hem nedir bu Gezi korkusu? Halktan bu kadar mı korkuyorsunuz?" ifadesini kullandı.

TAŞCIER: 'ÜLKEDE HUKUK GÜVENLİĞİNİ BİTİRDİLER'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi.

Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse çıkıp 'ülkemizde işkence yoktur' demesin. Ayşe Barım'a yapılan en açık biçimde zulümdür, işkencedir. Dosyaya hakim olmayan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği kararla aleni biçimde hukuk devletinin temeli olan öngörülebilirlik, bağımsız ve adil yargılanma hakkını yok etmiştir. Eğer bir yurttaş, 'yarın bir mahkeme veya idare kararıyla hayatım altüst edilir mi?' kaygısı taşımıyorsa, o ülkede hukuk güvenliği vardır. Ama bugün herkesin üzerine çöken kaygı tam da budur. Tutuklama, hukuken yalnızca bir tedbirdir; ancak bugün gördük ki fiilen bir cezalandırma aracına dönüştürülmüştür. Ülkede hukuk güvenliğini bitirdiler. Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

ÇİFTÇİ: 'BARIM’IN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İKTİDARIN AJANDASINA KURBAN ETMEK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Barım'ın evinde olmasına sadece bir gün tahammül edebildiler. Savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme tahliye kararını bozdu ve Barım için yeniden tutuklama kararı verdi. Ciddi sağlık sorunları olduğu bilinen, 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' gibi ağır adli kontrol tedbirleri uygulanırken, üstelik tanık beyanları da ortadayken yeniden tutuklama kararı vermek; Barım’ın özgürlüğünü iktidarın ajandasına kurban etmektir." ifadesini kullandı.