CHP'den Bayrampaşa Belediyesi operasyonuna peş peşe tepki: 'Açıkça darbe girişimi, sandıksız Türkiye hayali!'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dâhil 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda Hasan Mutlu ile beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesini gözaltına aldı.

CHP'DEN TEPKİ YAĞDI: "SANDIKSIZ TÜRKİYE HAYALİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona tepki göstererek, şunları kaydetti:

"İktidar, sandıkta kazanamadığı belediyelerimize yargı sopası ve kolluk kuvvetleriyle saldırıyor. Bayrampaşa Belediyemize yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, belediye meclis üyelerimiz ve belediye başkan yardımcılarımız dahil 48 kişi gözaltına alındı. Halkın oyuna, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkacağız. Bu bir soruşturma değil, açıkça millet iradesine darbe girişimidir. Sandıksız Türkiye hayalidir, bir intikam düzenidir!"

"ZULMÜNÜZ BATACAK, ELBET AYDINLIK DOĞACAK"

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyona bir tepki de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.

Başarır'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Seçimle geleni şafak operasyonuyla almayı rutin haline getirdiniz. Az kaldı, halk bu rutini sandıkta bozacak! Çünkü hukuku silah gibi kullanıp seçilmişleri gözaltına almak, halkın iradesine savaş açmaktır. Bayrampaşa’da yaşanan bu son operasyon, bir kez daha Türkiye’de demokrasinin değil, zulüm düzeninin ayakta tutulmaya çalışıldığını gösteriyor! Ama zulmünüz batacak, elbet aydınlık doğacak!"

“BU DARBE HUKUKUNA KARŞI…”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da operasyona sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Seçilmiş belediye başkanlarını görevden almak, belediyelere sabah baskınlarıyla operasyon yapmak; demokrasiye, sandığa ve milletin iradesine ihanettir. Bayrampaşa Belediyesi’ne yapılan operasyon; hukukun değil, siyasetin operasyonudur. Bu darbe hukukuna karşı dimdik duracağız."

“HER YOLA BAŞ KOYAN BİR İKTİDAR VAR”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki göstererek, "Halkın oyu ile seçilen belediye başkanlarını görev yapamaz hale getiren ve İBB meclis çoğunluğunu ele geçirmek için her yola başvuran bir iktidar var" dedi.

Gürer, operasyona sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Gürer, şunları kaydetti:

"Halkın oyu ile seçilen belediye başkanlarını görev yapamaz hale getiren ve İBB meclis çoğunluğunu ele geçirmek için her yola başvuran bir iktidar var. Bu kere Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyük Şehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile tüm belediye başkanları ve tutuklu belediye görevlileri tutuksuz yargılanmalı ve görevlerine dönerek halka hizmet vermeleri sağlanmalıdır. Kaçma şüphesi olmayana ceza gibi tutuklama adil değildir. Hukuk bir gün herkese lazım olur. Bu kadar zorlama uygulamalar sistemi tahrip etmesi hiç bir yurttaşın hayrına değildir."

“BU ÜLKEYİ BİR MUZ CUMHURİYETİNE ÇEVİRENLERİ AFFETMEK YOK”

CHP Milletvekili Yüksel Taşkın da operasyona sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Taşkın, şunları kaydetti:

"Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'ın tahliye olmasını engellemek için alelacele İBB Soruşturması dosyasıyla birleştirilmesi ve Bayrampaşa Belediyemize yapılan operasyon, partimize yönelik darbeci girişimlerin bir devamıdır. Hukuk ayaklar altına alınmış, siyasi ihtirasların paspası haline getirilmiştir.

Elbette teslim olmayacak ve ülkeye bu haksızlıkları yaşatanlara adil mahkemelerde hesap soracağız. Milletin gözünün içine baka baka suç işleyenler, mutlaka hesap verecek. Bu ülkeyi bir muz cumhuriyetine çevirenleri affetmek yok."

"YİNE BİR ŞAFAK OPERASYONU!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki göstererek, "Kirli oyunlarınız da baskılarınız da bizi yıldıramaz; biz milletimizin iradesini ve demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Bu inanca, bu cesarete yenileceksiniz" dedi.

Zeybek, şunları kaydetti:

"İrade büyüktür, millet büyüktür. Kazanamayacaksınız, demokrasi kazanacak. ‘Bu düzen değişecek.’

Yine bir şafak operasyonu... Yine bitmiş, tükenmiş bir iktidarın çaresiz masa başı oyunları. Ne yaparsanız yapın, o sandık gelecek, bu düzen değişecek.

Bayrampaşa Belediyemize yönelik hukuksuz bir operasyonla; Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, belediye meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve toplam 48 yol arkadaşımız gözaltına alındı. Kirli oyunlarınız da baskılarınız da bizi yıldıramaz; biz milletimizin iradesini ve demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Bu inanca, bu cesarete yenileceksiniz."