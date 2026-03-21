CHP'den Çiğdem Mater ve Mine Özerden'e bayram ziyareti... İktidara açık çağrı: 'Türkiye bu utançtan kurtulmalı'

Cumhuriyet Halk Partili Utku Çakırözer, Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Çiğdem Mater ve Mine Özerden’e bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu önünde açıklama yapan Çakırözer, her iki ismin dört yıldır cezaevinde olduğunu hatırlatarak, sürecin hukuki boyutuna ilişkin eleştirilerde bulundu.

"BU KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

Çakırözer, “Milyonlarca insanın Gezi direnişinden suç çıkartmak isteyen, Gezi ile inatlaşan bir anlayış yüzünden Çiğdem Mater ve Mine Özerden cezaevinde yatmaktalar. Bu kabul edilemez bir durum” ifadelerini kullandı.

“AYM BAŞVURULARI İKİ YILDIR BEKLİYOR”

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruların uzun süredir sonuçlandırılmadığını vurgulayan Çakırözer, “Hem Çiğdem Mater’in hem Mine Özerden’in başvuruları AYM’nin önünde ve iki yıldır bekliyor. Buradan AYM’ye çağrıda bulunuyoruz; bu dosyalar artık gündeme alınmalı ve karara bağlanmalıdır” dedi.

Çakırözer, Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan diğer isimleri de hatırlatarak, “Osman Kavala 8 yıldır, Can Atalay ve Tayfun Kahraman ise 4 yıldır cezaevinde. Bu insanların haksız, hukuksuz ve adaletsiz şekilde zindanda tutulmaları kabul edilemez” değerlendirmesini yaptı.

Çakırözer, Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına ve tahliye taleplerine rağmen tutukluluğun sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

“AİHM, bayramdan sonra karar verecek. AİHM’in kararına, mahkemelerimizin tahliye taleplerine rağmen rağmen 8 yıldır cezaevinde yatmakta olan Osman Kavala hakkında karar verecek. AİHM’i beklemeden AYM de kararını vermelidir ve Türkiye’yi artık bu Gezi davası utancından, ayıbından kurtarmalıdır. Bu bayram arifesinden hem Çiğdem Mater hem de Mine Özerden için hem seçilmiş milletvekili Can Atalay için hem MS hastası Tayfun Kahraman için hem de 8 yıldır cezaevinde tutulan Osman Kavala için, tüm Gezi hükümlüleri için artık adalet istiyoruz, artık özgürlük talep ediyoruz.”