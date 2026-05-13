CHP'den çok çarpıcı paylaşım: Zuhal Böcek'in ek ifadesine Adalet Bakanlığı müdahalesi mi?

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in verdiği ek ifadenin Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliğinin müdahalesiyle değiştirilerek basına servis edildiği öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi İletişim, Basın ve Medya Kanalı'nın (CHP İletişim) sosyal medya platformu X'teki hesabı tarafından yapılan paylaşımda, Böcek'in gelininin verdiği ifadelerde bir bölümün altının çizilmiş olmasına dikkat çekildi.

İlgili hesaptan görselleri paylaşılan ifadede "Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. 'O kadar para verdik halen açıklanmadı' şeklinde sitem ediyordu" ifadelerinde, "O kadar para verdik halen açıklanması şeklinde sitem ediyordu" cümlesinin altının çizili olduğu görüldü.

"ADALET BAKANLIĞI KUMPASÇILIK YAPAR MI?"

CHP İletişim hesabı, görselleri paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Tarafsız olması gereken, 86 milyonun hukukundan sorumlu olan bir Adalet Bakanlığı, kumpasçılık yapar mı?

Bugün suçüstü yakalandılar!

Bakanlık Basın Müşaviri, "Word" dosyasına alınan ve değiştirilen tutuklu ifadelerini basına servis ediyor.

Orijinal PDF dosyalarına bakınca yapılan değişiklikler tek tek ortaya çıkıyor.

Üstelik cımbızladıkları yalanların altını renkli kalemlerle çizecek kadar da pervasızlar.

Bu kirli operasyonları yürütenleri, yargıya güveni yerlere düşürenleri milletimiz çok iyi tanıyor."