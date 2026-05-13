13.05.2026 14:00:00
CHP'den çok çarpıcı paylaşım: Zuhal Böcek'in ek ifadesine Adalet Bakanlığı müdahalesi mi?

CHP, Muhittin Böcek'in gelini tutuklu Zuhal Böcek'in savcılıkta verdiği ek ifadenin bir bölümünün Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri tarafından değiştirilerek basına servis edildiğini iddia etti.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in verdiği ek ifadenin Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliğinin müdahalesiyle değiştirilerek basına servis edildiği öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi İletişim, Basın ve Medya Kanalı'nın (CHP İletişim) sosyal medya platformu X'teki hesabı tarafından yapılan paylaşımda, Böcek'in gelininin verdiği ifadelerde bir bölümün altının çizilmiş olmasına dikkat çekildi.

İlgili hesaptan görselleri paylaşılan ifadede "Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. 'O kadar para verdik halen açıklanmadı' şeklinde sitem ediyordu" ifadelerinde, "O kadar para verdik halen açıklanması şeklinde sitem ediyordu" cümlesinin altının çizili olduğu görüldü.   

"ADALET BAKANLIĞI KUMPASÇILIK YAPAR MI?"

CHP İletişim hesabı, görselleri paylaşırken şu ifadeleri kullandı: 

"Tarafsız olması gereken, 86 milyonun hukukundan sorumlu olan bir Adalet Bakanlığı, kumpasçılık yapar mı?

Bugün suçüstü yakalandılar!

Bakanlık Basın Müşaviri, "Word" dosyasına alınan ve değiştirilen tutuklu ifadelerini basına servis ediyor.

Orijinal PDF dosyalarına bakınca yapılan değişiklikler tek tek ortaya çıkıyor. 

Üstelik cımbızladıkları yalanların altını renkli kalemlerle çizecek kadar da pervasızlar.

Bu kirli operasyonları yürütenleri, yargıya güveni yerlere düşürenleri milletimiz çok iyi tanıyor."

 

Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlandığı iddiası: 'İfadesi 8,5 saat sürdü' Etkin pişmanlık yasasından faydalandığı ileri sürülen tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alındı.
Etkin pişmanlıkçı Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek'in ifadeleri ortaya çıktı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için savcılığa başvuru yaptı. Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babasının yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istediğini öne sürüp, babasının da 'Gereğini yap' dediğini iddia etti.
Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'den Muhittin Böcek ve Burcu Köksal açıklaması Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, AKP’ye geçmesi kesinleşen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile etkin pişmanlık başvurusunda bulunan Muhittin Böcek ile sert açıklamalarda bulundu.