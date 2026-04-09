CHP’den enflasyonlu üye kampanyası: ‘Katlanmayın, bize katılın’

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Canik İlçe Başkanlığı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi ve Nisan ayı itibarıyla halkın üzerine çöken yeni zam dalgasını anlattı. “#KatlanmakZorundaDeğilsiniz” üye kampanyası kapsamında gerçekleştirilen açıklamada Özdağ, market etiketlerinden fatura zarflarına kadar her alanda hissedilen enflasyonun artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini vurguladı. Özdağ, sadece Mart ayında market fiyatlarının yüzde 4,43 arttığını, 2026’nın ilk üç ayındaki birikimli artışın ise yüzde 9,83’e ulaştığını ifade etti.

CHP’NİN ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Samsun özelinde 318 bin 433 emeklinin yaşadığını ve her üç haneden birinin geçim kaynağının emekli maaşı olduğunu hatırlatan Mehmet Özdağ, bereketli ovaların ortasında yaşanan bu yoksulluğun bir "kötü yönetim" tercihi olduğunu savundu. İktidarın kriz anlarındaki tutumunu da eleştiren Özdağ; 6 Şubat depremindeki ihmalleri, 88 milyar liralık deprem vergisinin akıbetini ve imar aflarının yarattığı tahribatı hatırlatarak, kriz anında halkı sahipsiz bırakan anlayışın enflasyon krizinde de sadece şirketleri kayırdığını ifade etti. CHP’nin çözüm önerilerini de sıralayan Özdağ; temel gıdada KDV’nin sıfırlanması, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması, Merkez Bankası bağımsızlığı ve enerji fiyatlandırmasında düşük gelirliyi koruyan "sosyal tarife" gibi somut adımların derhal atılması gerektiğini vurguladı. Açıklama, tüm Samsunluların bu adaletsiz düzene karşı CHP çatısı altında birleşmeye davet edilmesiyle son buldu.