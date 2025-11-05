CHP’den gençlik buluşmaları

Ofisin koordinatörlerinden Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Ankara’daki aday ofisinde konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Aydın “Ofisimizde genç arkadaşlarımızla bir araya gelerek gençlerin sorunlarını ve çözümlerini kendilerinin ortaya koyduğu bir dizi buluşmayı başlatıyoruz. Genç zihinlerin önerileriyle, atölye ve panellerde sunduğu görüşlerle geleceği birlikte planlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘İMAMOĞLU AÇIK ARA ÖNDE’

Yaptıkları anket çalışmalarını paylaşan Tezcan ise ““Bugün sandık konsa sonucun ne olacağını anketler gösteriyor. Ekrem İmamoğlu açık ara önde. 18-29 yaş arasında son yaptırdığımız anketlerde CHP yüzde 42,4 ile parti olarak birinci, AK Parti yüzde 26,3. Aradaki fark yüzde 16,1. Peki, cumhurbaşkanı adayına baktığımızda bu tablo nasıl? Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu yüzde 62,8, Sayın Erdoğan yüzde 37,2. Aradaki fark 25,7” dedi.

CHP’li Kılıç da gençlere “Genç arkadaşlarım burası sizin. Gelin, sorunları ve çözümleri birlikte konuşalım” çağrısını yaptı.