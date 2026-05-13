CHP'den GYS eğitim programına tepki: 'Eğitimi dijital ortamda niye yapılmıyor?'

"Bir hafta boyunca Ayvalık'ta konaklama, organizasyon bedeli, ulaşım bedeli, uçak, otobüs giderleri, harcırahlar, yevmiyeler oluşan milyonlarca liraya tekabül edecek bir gider kalemi açıyor. Bu eğitim verilen sınav dijital yapılacak bir sınav, sınavın başvuruları dijital ortamda alınıyor peki bu sınavla ilgili verilecek eğitim dijital ortamda ne için yapılmıyor?

Bugün dijitalleşme üzerine bütün kamu kurum kuruluşları çabalarken, yapılan sınavın başvurularının hepsi dijital ortamda yapılmış olmasına rağmen bu eğitimin Ayvalık'ta yapılması kamuyu milyonlarca liralık zarar oluşacak. Bu uygulamadan ve bu çağrıdan bir an evvel Bakanımızın vazgeçmesini, onun adına bir belge düzenleyen Mehmet Gökhan Zengin, Personel Genel Müdürü, bu yazıdan haberi var mı Bakan'ın bilmiyorum ve buradan çağrıda bulunuyorum, tasarruf tedbirlerine uygun bir şekilde çalışmalarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir."