CHP'den, Hikmet Çetin-Feti Yıldız görüşmesine ilişkin açıklama: 'Bu görüşmeler kendisinin...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak açıklama yaptı.

Emir, "Bu görüşmeler kendisinin, yılların getirdiği birikim ve devlet tecrübesiyle, ülkenin şu anki durumuna dair duyduğu kaygıları dile getirme ve ülkesine her an hizmet etme çabasının bir sonucudur. Böyle bir görüşmenin gerçekleşeceği konusunda Sayın Genel Başkanımıza bilgi vermiştir” ifadelerini kullandı.

"ÜLKESİNE HER AN HİZMET ETME ÇABASININ BİR SONUCUDUR"

Murat Emir, Feti Yıldız'ın bu sabah saatlerinde eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'i Meclis'teki makam odasında ziyaret etmesine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Sayın Hikmet Çetin, ülkemizdeki her gelişmeyi yıllardır büyük titizlik ve sorumlulukla takip eden, demokrasinin ve yargı bağımsızlığının önemini her zaman savunmuş, yaşanan her olumsuzluğa dair görüşlerini paylaşan deneyimli bir devlet insanı ve eski genel başkanımızdır.

Bugün siyasette neredeyse herkes kendisini tanır ve bilir. Kendisinin MHP lideri Devlet Bahçeli ve ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşmesi de birbirini takip eden, yargıdan kaynaklı ve demokratik sistemimizi doğrudan etkileyen gelişmelere dair endişelerini paylaştığı ziyaretlerdir. Bu görüşmeler kendisinin, yılların getirdiği birikim ve devlet tecrübesiyle, ülkenin şu anki durumuna dair duyduğu kaygıları dile getirme ve ülkesine her an hizmet etme çabasının bir sonucudur. Böyle bir görüşmenin gerçekleşeceği konusunda Sayın Genel Başkanımıza bilgi vermiştir.”

FETİ YILDIZ: "POZİTİF HUKUK VE NEGATİF HAKLAR KONUSUNDA KISA BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Öte yandan Feti Yıldız, Hikmet Çetin'i ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazi Meclis’in Eski Başkanı Sayın Hikmet Çetin ile pozitif hukuk ve negatif haklar konusunda kısa bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı.

HİKMET ÇETİN'DEN "KILIÇDAROĞLU" ÇIKIŞI

Hikmet Çetin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Feti Yıldız’ın ‘Kayyum atanması doğru değil’ dediğini aktarmıştı.

Çetin ayrıca, “Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz” demişti.