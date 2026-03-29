CHP'den 'İbrahim Kalın' ve 'İran' açıklaması: 'Hakan Fidan'ın son derece tehlikeli sözlerini onarıcı yaklaşım sergilemiş'

29.03.2026 13:32:00
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın 'İran' değerlendirmesinde kullandığı ifadelere dikkat çekti. Emir, Kalın'ın "İran’a saldırılar ne kadar yanlışsa İran’ın da Körfez ülkelerine saldırısı amaca hizmet etmemektedir" sözüyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerini onarmaya çalıştığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın STRATCOM Zirvesi’nde İran Savaşı’na ilişkin değerlendirmelerini alıntılayarak açıklama yaptı.

Emir, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Yanıbaşımızdaki savaşla ilgili olarak en temel tespit konusunda MİT Başkanı ile Dışişleri Bakanı arasında önemli farklar olduğunu görüyoruz. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ‘İsrail’in İran’a saldırısı ne kadar yanlışsa İran’ın da Körfez ülkelerine saldırısı o kadar yanlış’ sözünün son derece tehlikeli ve Amerikan-İsrail saldırganlığıyla İran’ın meşru müdafaasını denkleştirmek olduğunu kavramış olacak ki ‘İran’a saldırılar ne kadar yanlışsa İran’ın da Körfez ülkelerine saldırısı amaca hizmet etmemektedir’ diyerek kendince onarıcı bir yaklaşım sergilemiş.”

KALIN NE DEMİŞTİ?

MİT Başkanı İbrahim Kalın, "Uluslararası Sistemde Kırılma: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasıyla düzenlenen STRATCOM 2026 kapsamında yapılan "İletişimde Yeni Paradigma: Bilgi, Güç ve Anlatı" başlıklı oturumda, İran'a yönelik saldırılara ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Türkiye olarak sadece Lübnan'da değil, Filistin topraklarında da bir oldubittiyle Filistinlilerin temel haklarının ellerinden alınmasını, Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan ihlallerin görmezden gelinmesine müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Teselsülen başlayan ve birbirini tetikleyen savaştaki gelişmeler neticesinde bugün savaş İran'ın ötesinde tüm Körfez bölgesine yayılmış durumda. Elbette İran'a yapılan saldırılar ne kadar yanlışsa Körfez bölgelerine yapılan saldırıların da amaca hizmet etmediğini ifade etmemiz gerekiyor. Körfez'deki dost ve kardeş ülkelerle yaptığımız tüm görüşmelerde ve istişarelerde de bu savaşın bir an önce sona ermesi için, bölgenin kendi dinamiklerini esas alan bir perspektifle hareket etmemiz gerektiğinin altını çiziyoruz."

 

Hakan Fidan’ın imzaladığı ‘ABD ve İsrail’siz bildiriye İmamoğlu’ndan tepki: ‘Başkalarının yazdığı metinlere imza atmak yerine…’ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın imzaladığı bildiride ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinilmemiş ve İran’a tüm saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapılmıştı. Tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu söz konusu duruma tepki gösterdi.
EMEP'li Bayhan'dan Hakan Fidan'a 'ABD üssü' sorusu: 'Kapatılması ve ülkeden çıkarılması için bir girişimde bulunacak mısınız?' EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, "Türkiye’nin NATO üzerinden bir bölgesel savaşın parçası haline gelme riskine karşı hangi somut adımları atacaksınız? Türkiye’yi savaşın cephesi haline getiren NATO ve ABD üslerinin kapatılması ve ülkeden çıkarılması için bir girişimde bulunacak mısınız?" sorularını yöneltti.