Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'den İstanbul’un 3 noktasında eylem çağrısı: 'Halkın dediği olur'

CHP'den İstanbul’un 3 noktasında eylem çağrısı: 'Halkın dediği olur'

25.05.2026 07:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'den İstanbul’un 3 noktasında eylem çağrısı: 'Halkın dediği olur'

CHP İstanbul İl Başkanlığı, “halk iradesi” ve “demokrasi” vurgusuyla bugün İstanbul’un 3 ayrı noktasında basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyecek. Parti “CHP halktır, halkın dediği olur” mesajı verdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'un 3 bölgesinde bugün (25 Mayıs) saat 19.30'da basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyeceğini duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Çekmeköy, Şişli ve Esenyurt için yurttaşlara çağrı yaptı.

CHP, mutlak butlan kararı ve genel merkeze polis saldırılarının ardından demokrasi vurgusu yaparak İstanbul'da dün olduğu gibi bugün de eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.

3 BÖLGEDE EYLEM

CHP'nin çağrısında yer alan bilgilere göre, bugün saat 19.00'da gerçekleşecek eylemlerin bilgileri şu şekilde:

''CHP HALKTIR, HALKIN DEDİĞİ OLUR.

Halkın iradesine sahip çıkmak, demokrasi ve adalet mücadelemizi büyütmek için İstanbul’un 3 bölgesinde basın açıklaması ve oturma eyleminde buluşuyoruz. ''

  • Çekmeköy - Madenler Meydanı
  • Şişli - Mecidiyeköy Meydanı
  • Esenyurt - Cumhuriyet Meydanı

İlgili Konular: #CHP #EYLEM