CHP'den istifa eden Ufuk Çakır'a davul zurnalı karşılama: 'Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun"

CHP'den "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilmesi üzerine istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, memleketinde bir grup tarafından davul-zurna eşliğinde, sloganlar atılarak ve omuzlar üzerinde karşılandı.

Çakır için alanda bir de koç kesildi. Çakır burada yaptığı konuşmada organizasyon yapılmadan oluşan kalabalığa dikkat çekerek, "Çok değerli vatandaşlarım, sevenlerim. Buraya herhangi bir toplantı anonsu yaptırmadım. Allah'a hamdolsun, Mersin'in bir ucundan diğer ucuna oluşturduğunuz tepki ve bağlılık topluluğuna minnettarım" dedi.

Kendisi hakkında ortaya atılan iddialara değinen Çakır, "Bildiğiniz üzere şahsi itibarıma yönelik aslı olmayan o ‘oto hırsızlığı' ithamında bulundular. İftira edenleri, iftira eden medya kuruluşunu lanetliyorum. Ulusal basında gereken tepkiyi verdiğim için parti yetkilileri arkamda durmadı, disipline verildim. Onun için ben de istifa ettim, millete geldim. Bu millet de burada. Beni ihraç edenler, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun" ifadelerini kullandı.

"SİZE DANIŞARAK GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

Bağımsız olarak yoluna devam ettiğini ifade eden Çakır, "Bu itibarla, her zaman dimdik arkanızdayım. Evet, bağımsız milletvekiliyim. Siz ‘bağımsız ol' derseniz bağımsız olurum, ‘emekli ol' derseniz emekli olurum. Ama size danışarak gereğini yapacağım" diye konuştu.

Çakır, sahada olmaya devam edeceğini belirterek, "Ben şuradan şunu haykırıyorum; ezdirmedim sizi. Emrinizde oldum, şerefimle, haysiyetimle, onurumla sizin onurunuzu baş tacı ettim. Evet, tek tek, ev ev, ilçe ilçe, çadır çadır, dükkan dükkan gezeceğim. Siz ne diyorsanız ben onu yapacağım. Sizin oylarınızla geldim, onu şerefimle muhafaza ediyorum" dedi.