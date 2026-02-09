CHP'den istifa etmişti: Mesut Özarslan'ı, Meral Akşener mi ikna etti?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 2023 yılında İYİ Parti'den istifa ederek 31 Mart seçimlerinden önce geçtiği CHP’den dün akşam istifa ettiğini açıkladı.

ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP Genel Başkanı Özür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

"HAKKINDA YEDİ TANE SORUŞTURMA VAR"

Yaşananları YouTube yayınında ele alan gazeteci Deniz Zeyrek, yaptığı görüşmelerden öne çıkan başlıkları kamuoyuyla paylaştı.

Zeyrek, istifaya ilişkin görüştüğü CHP milletvekili Adnan Beker’in, Özarslan hakkında yürütülen soruşturmalara dikkat çektiğini belirterek şunları söyledi:

“Osman Gökçek’in yaptığı suç duyurusu başvuruları var, soruşturma izinleri var. Beş tane ayrı soruşturma. İki tane de Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki AK Parti üyelerinin başvurusu var. Hakkında yedi tane soruşturma var ve bu Portaş’la ilgili iddialar bayağı yüklü bir dosya.Ve benim anladığım kadarıyla bu dosyadan dolayı. Zaten bir aydır konuşuluyor: ‘Keçiören’e operasyon yapılacak, Mesut Özarslan tutuklanacak’ diye. O arada bir iki defa Murat Kurum’la görüştü.”

"MERAL AKŞENER" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Konuya ilişkin duyduğu bir iddiayı da gündeme getiren Zeyrek şöyle devam etti:

“Bir iddia daha duydum bugün. Meral Akşener’le de diyaloğu çok iyiymiş Mesut Özarslan’ın. Meral Akşener de kendisine ‘Niye orada duruyorsun, iktidara geç, niye bu soruşturmalarla muhatap oluyorsun’ diye tavsiyede bulunduğu söylendi. Bugün o çevreden önemli bir isim bana bu bilgiyi verdi. Yani Mesut Özarslan’ı AK Parti’ye geçmeye ikna edenlerden biri de Meral Akşener.”

AKŞENER CEPHESİNDEN YALANLAMA GELDİ

Son olarak gazeteci İsmail Saymaz, Özarslan’ın istifasını Meral Akşener kanadına sordu.

Meral Akşener'e yakın kaynaklar iddiayı şu ifadelerle reddetti:

“Mesut Bey bizi bırakıp İYİ Parti'den CHP'ye gitmişti. Niye kendisine önayak olalım? Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok. Mesut Bey'le uzun bir zamandır görüşmüyoruz.”