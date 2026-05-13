CHP'den İYİ Parti'ye 'ara seçim' ziyareti: AKP'ye dikkat çeken 'Burcu Köksal' tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı ara seçim talebi kapsamında, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökçe Gökçen, TBMM'de DEM Parti, Yeni Yol ve İYİ Parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirdi.

CHP heyetinin son durağı İYİ Parti Grubu oldu. İYİ Parti heyetinde Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Uğur Poyraz, Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun yer aldı.

Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

KAMUOYUNUN SEÇİM TALEBİ VURGULANDI

Görüşmenin ardından CHP’li Günaydın ve İYİ Partili Çömez ortak açıklama yaptı. Günaydın, şunları söyledi:

“Türkiye'de yapılan kamuoyu araştırmaları toplumun yüzde 67’sinin erken seçim istediğini gösteriyor. Bu daha evvel kaydedilmemiş bir oran. Bu oran memleketim yönetilemediğini, insanların sorunlarının çözülemediğini ve yurttaşın ancak başka bir iktidara yönelik talebini çok açık biçimde gösteriyor.

Siyasal iktidarın böyle bir erken seçim talebinden kaçtığını, kendi sözcüleri üzerinden gördük. Ancak ara seçim bir takdir yetkisi değil; bir bağlı yetkidir, Anayasa’nın emredici hükmüdür. Bu ara seçimleri yapalım. Bu ara seçimleri yapmak bizim takdir yetkimizde değil. Bu bir zorunluluktur."

AKP’YE "TRANSFER" TEPKİSİ

"Üstelik de iktidar partisi için sesleniyorum: Her gün yeni milletvekili transferleri, yeni belediye başkanları transferleri yapıyorsunuz. Bunların hangi icbarlarla sizin partinize geçmek zorunda bırakıldıklarını biz çok iyi biliyoruz. Çıkıp ne tür açıklamalar yaptıkları geçtikten sonra, ne tür selamlar verdikleri onların kendi karakterleriyle ilgili ayrıntılar.

Ancak siyaset böyle zorlama işlerle, transferlerle dönemez, yönetilemez. Siyaset hukukun araçsallaştırılması, 103 yıllık CHP’ye yönelik her gün yeni kumpasların kurulmasıyla da idame ettirilemez. Sandık esastır. 2023 seçimlerinde sözü edilen seçim çevrelerinin tamamında AKP birinci parti çıkmıştı. Hazır seçim çevreleri de sizin için uygunken ya bir kanunla ya da bir Meclis kararıyla hep beraber ara seçim kararını alalım, ak koyun kara koyun belli olsun. Milletin, bir referandum niteliğine dönüşen ara seçimle kararını duyalım. Bu ara seçimden kaçmayın.

Haziranın başında yapılacak, beş tane beldede gerçekleştirilecek seçimlere seçmen taşıyarak bir algı yaratmanız ancak zavallıca bir tutumdur. Bunun da farkındayız. Bu çerçevede biz buna yönelik görüşlerimizi ayrıntılı olarak açıkladık. Sayın İYİ Parti heyetiyle bu düşüncelerimizi paylaştık. Onların da değerli fikirlerini aldık.”

ÇÖMEZ’DEN “YÖNETİLEMİYOR” ELEŞTİRİSİ

Çömez ise görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:

“23 yıldır bu ülke, AKP rejimi tarafından yönetiliyor ve her Allah'ın günü bu ülke irtifa kaybediyor. Demokrasinin kurum ve kuralları işlemez hale gelmiş, hukukun üstünlüğü yerle bir olmuş, insanlar sokakta açlık ve sefaletle boğuşur hale gelmiş, devlet kurumları yönetilemez hale gelmiş, şeffaflıktan eser kalmamış, ne yazık ki insanlar artık çaresizce seçimi ve çözümü bekler olmuşlar.

Bu düzen altında, bu ceberut yapı altında bu ülkenin geçireceği her bir gün, bu ülkenin aleyhinedir, aziz Türk milletinin aleyhinedir. Bu itibarla İYİ Parti heyeti olarak yoğun bir çaba, çalışma içerisindeyiz. Başta Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu olmak üzere sahalardayız. Milletimizle beraberiz. Her gün ekiplerimiz illerde milletimizle kucaklaşmakta; onların gündemini, Ankara'nın gündemi yapmak için çaba harcamakta. Yine liderlik kadrosu yanında teknik ekiplerimiz de yoğun bir hazırlık içerisinde."

VATANDAŞIN DEĞİŞİM TALEBİ

"Sahada şunu gördük: İnsanlar bizimle karşılaştıklarında, ‘Allah aşkına bizi bunlardan kurtarın’ diyor. ‘Peki nasıl kurtaralım’ diye sorduğumuzda da ‘Ne yapın yapın kurtarın’ diyor. İşte bu talep aynı zamanda milletin bizim sırtımıza, omuzlarımıza yüklemiş olduğu çok kutsal, çok önemli bir vazife. O itibarla siyaset kurumunun tamamının üzerine düşen tarihi bir sorumluluk var.

Doğru eylem, doğru söylem, doğru kadro, doğru çaba, doğru mücadele ve inşallah demokrasinin galibiyetiyle sonuçlanacak bir netice. İşte bunun için gayret içerisindeyiz."

İYİ PARTİ’DEN ARA SEÇİM TALEBİNE DESTEK

"Tabii toplumun bir değişim ve dönüşüm arzusu var ve bu yapıdan, bu tek adam rejiminden kurtulabilme hayali ve umudu var. Bizim topyekun ana muhalefet, diğer muhalefet partileri, tabii ki en başta İYİ Parti olarak bizlerin tarihi sorumluluğu, aziz milletimize umut olabilmek. Bugün CHP heyeti bizlerle bazı görüşlerini paylaştılar. Hem erken seçim konusundaki arzularını hem de ara seçim konusundaki dileklerini ve temennilerini bizimle paylaştılar. Millet önüne konabilecek her türlü sandığa, oradan çıkacak millet iradesine biz sonuna kadar destek veririz ve milletimizin iradesine Ankara'da tecelli etmesine her türlü katkıyı sağlarız.

Ancak karşımızda Anayasa’yı tanımayan, Anayasa’dan belki de bihaber ama haberdar olduklarını da önemsemeyen bir yapıyla karşı karşıyayız. Devlet kurumlarının çökmesine göz yuman, belki de vesile olan ve hiçbir şeyi umursamayan, kuralları ayaklar altına alan bir düzenle karşı karşıyayız. Bu sebeple atılacak adımların mutlaka millete umut vermesi, millete heyecan vermesi, milletin dönüp baktığında, ‘Evet, bizi bunlardan kurtaracak’ demesi lazım. Bu itibarla hem erken seçim konusundaki çabaların hem de ara seçim konusunda atılacak adımların millete umut verebilmesi, umutlarını yeşertebilmesi son derece önemli. Onların ‘olmuyor’ kaygısıyla yeniden umutsuzluğa düşmesinin önüne geçilmesi son derece kıymetli.

23 yıldır çok büyük tahribatlar yaşandı bu ülkede, çok büyük bedeller ödendi, çok acı hatıralarımız var. Fakat bu dönemin Türkiye'ye bir tek faydası olacak. Bu dönem bittikten sonra, topyekun hep birlikte bu ülkeyi bu dönemden kurtardıktan sonra; millet bir daha asla dini istismar eden, milletin samimi duygularını istismar eden, millete tepeden bakan, ‘Ben yaptım, oldu’ anlayışıyla hareket eden, milleti umursamayan bu anlayışı, bu siyasal İslamcı kültürü, milletin samimi duygularını hiçe sayan bu yapıyı, bir daha asla ve asla iktidara getirmeyecek. İnşallah, biz bunu hep birlikte başaracağız.”

CHP’YE YÖNELİK SALDIRILARA TEPKİ

Günaydın ve Çömez açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çömez CHP’ye ilişkin, mutlak butlan ve parti kapatma davası iddialarının sorulması üzerine şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan ve yanındaki arkadaşları, artık kendileri üzerinden siyaset yapmayı bıraktı, muhalefeti dizayn etmek üzerinden bir siyaset ya da politika benimsedi. Bir süre önce partisinin kongresinde Sayın Erdoğan, ‘Bizim muhalefeti dizayn etmek gibi bir sorumluluğumuz var’ demişti. Artık millete umut olamayan Sayın Erdoğan muhalefet üzerinden bir operasyon yürütme çabası ve gayreti içerisinde. Sayın Erdoğan, ‘Manşetlerle savaşarak geldik biz’ derdi hep. Bir dönem hukuk mücadelesi vererek siyaset yolculuğuna çıktı. Ne yazık ki bugün, bir aktarılmış tramvayla hareket ederek bir zamanlar yaşadığı senaryoların bir başkasını ve daha ağırını bugün Türk siyasetine yaşatmak için maalesef haksız ve hukuksuz adımlar atıyor.

Bu itibarla atılmış bütün hukuksuz adımları, bütün haksız adımları ve özellikle siyaset kurumu üzerinde sallandırılan Demokles kılıcını şiddetle reddediyoruz ve Sayın Erdoğan'a sizlerin aracılığınızla bir çağrıda bulunmak istiyoruz: Sayın Erdoğan, bırakın sandık bu milletin önüne gelsin. Bu millet koşa koşa umuda gitsin, heyecana gitsin, hayale gitsin ve güvendiklerini sandıktan çıkarsın. Kendi gibi düşünen, kendi gibi yaşayan, kendi gibi hizmet edecek insanları iktidar taşısın. Sandıktan korkmayın. Rakiplerinizden korkmayın, siyasetten korkmayın, demokrasiden korkmayın.”

“BAYRAM İKRAMİYESİ ASGARİ ÜCRET OLSUN” ÇAĞRISI

CHP’li Günaydın, emekli bayram ikramiyesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“2018 yılında bin TL olarak belirlenmişti bayram ikramiyesi. O zaman bu ikramiye aşağı yukarı bir koç alabiliyordu. Şimdi aradan geçen sekiz yıl sonra, bu ikramiye 4 bin TL'ye çıktı. Ramazan Bayramı'nda bütün taleplere rağmen bunu bin lira bile yükseltmediler. Bugün itibarıyla bir koçun ancak onda biri olabiliyor. Dolayısıyla 4 bin TL'lik bir bayram ikramiyesinin hiçbir yaraya merhem olamadığı çok açıktır. Biz bunun en az biraz asgari ücret düzenine yükseltilmesi gerektiğini defalarca söyledik. Türkiye'de 16 buçuk milyon emekli var. En düşük emekli aylığı 20 bin TL, ortalama emekli aylığı 24 bin TL.

Dolayısıyla biz neredeyse emeklimizin tamamını açlık sınırının altında yaşatıyoruz. Bu ayıp Türkiye'ye yeter. Türkiye, bütün bu yıpranmaya rağmen ürettiği gayrisafi yurt içi hasıla itibarıyla dünyanın ilk 20 büyük ekonomisi arasında. Eğer emeklisine bir refah payı veremiyorsa bu memleket, bu üretilen gayri safi yurt içi hasılanın nerelerde kaybolduğunu, nerelere servet transferi yapıldığını iyi görmesi lazım. Bütün bu tablo açısından söyleyelim ki biz emeklimizin de emekçinin de yanında olmaya devam edeceğiz.”

EMEKLİLERİN SANDIK MESAJI

İYİ Partili Çömez de aynı soruya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sayın Erdoğan Ramazan Bayramı için ‘Hadi gözünüz aydın, müjde’ dedi. Herkes büyük bir heyecanla bekledi, ‘Acaba bu müjde ne ola ki’ diye. Öğrendik ki 4 bin lira verilecekmiş. Yani verebilmeyi Sayın Erdoğan bir müjde olarak millete takdim etti. O zaman bir koç alınan bayram ikramiyesi bugün o koçun budu bile alınamaz hale geldi. O dönemden bugüne enflasyon 11 buçuk kat arttı, yanı sıra gıda enflasyonu 18 kat arttı ama emeklilerin bayram ikramiyesinde bir artış söz konusu değil.

Tefeciye para bulan, çeteye lira para bulan, yandaşa para bulan, rantiyeciye, talancıya para bulan iktidar; aziz Türk milletinin emektarına, emekçisine, emeklisine, yıllarca prim ödemiş, emek harcamış vatandaşına para bulmuyor, bulamıyor. Ve bütün bunları yaparken de diyor ki ‘Onlar zaten gariban. Garibanlar da bize oy verecek.’ Böyle de bir fütursuzca tavır içerisinde.

Sokaklarda dolaştığımızda, hele hele akşam çürümüş ürünleri toplayan emeklerimizle konuştuğumuzda, hepsinin verdiği mesaj şu: ‘O bize gariban diyor ya, nasılsa bize oy verir diyor ya, sandık hele bir gelsin, bu garibanlar, bu emekliler onlara nasıl bir ders verecek, görecekler.’ Emeklilerin iktidara büyük bir demokratik tokat vurmaya hazırlandığını ifade etmek istiyorum.”