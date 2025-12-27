CHP'den İzmir'de 'asgari ücret' isyanı: 'AKP'ye sokakları dar edeceğiz!'

İktidarın 2026 yılı için belirlediği 28 bin 75 liralık asgari ücret kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor.

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları İzmir İl Başkanlığı, asgari ücrete ilişkin eylem gerçekleştirdi.

Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve partililer katılım gösterdi.

Eylem kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda kortej oluşturuldu ve Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından kültür merkezi önünde basın açıklaması okundu.

Burada konuşan Karasu, “2025’in bu son günlerinde neden buradayız? Toplumun yüzde 80’ini açlığa, yoksulluğa mahkûm eden AKP iktidarına karşı alanlardayız” dedi.

KARASU: BÜTÇE FAİZ LOBİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Karasu, ekonomi politikaları üzerinden AK Parti iktidarını eleştirdiği konuşmasına şöyle devam etti:

“İktidar olanlar 3 Y ile geldi. Yoksulluk ile mücadele edeceklerini söylediler, 23 yılda 86 milyonu yoksulluğa mahkûm ettiler. 28 bin lira ödeyen için zor ama alan için de geçim şansının olmadığı bir ücret. 2026 yılı bütçesini 2 ay boyunca TBMM’de konuştuk, CHP olarak milletin sözcüsü olduk. Meclis’te bütçe görüşmelerinde AKP vekillerinin emekçiden, emekliden, işçiden ve yoksuldan bahsettiğine tanık olduk mu? Hayır. Betonu, demiri konuştular.

Çünkü onlar 23 yılda rant düzeni yarattılar. Bütçeyi bizler oluşturuyoruz ama emekçiler, emekliler pay almıyor. Bu bütçeden kimler pay alıyor? 2.7 trilyonunu faiz giderleri oluşturuyor. Faiz lobileri. Erdoğan, Türkiye’nin bütçesini faiz lobilerine teslim etmiştir. Yap-işlet-devret projeleriyle 44 şanslı şirkete, 5’li çetelere bütçe aktarılmaktadır. Bütçede 1150 odalı saray gideri var ama emekçi yok. CHP olarak 2026 yılının yaratacağı tahribatı görüyoruz. CHP olarak 2026 yılını AKP’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a dar edeceğiz. Seçim var, o sandık gelecek.

AKP iktidarı ülkenin kaynaklarını yandaşlara peşkeş çekenler sandıkta bedelini ödeyecek. Bu yüzden CHP’ye saldırıyorlar. Bu ülkenin tüm demokratları, milliyetçileri, sosyal demokratları el ele olmak zorundayız. İzmir 23 yıllık AKP iktidarının en büyük tahribatını yaşayan illerin başında geliyor. Sizler bütçeye on verip bir alamıyorsunuz. Sizin suçunuz CHP’den ve Atatürk’ten vazgeçmiyorsunuz. İzmir’e ne yaparlarsa yapsın hiçbir İzmirli Atatürk’ün devrimlerinden vazgeçmeyecek.

Burada sormak istiyorum, AKP’nin vekillerini, bakanlarını bir gün olsun sokakta görüyor musunuz? Göremezsiniz. Çünkü çıkamıyorlar. Bizler bu saatten sonra rant düzenine, faiz lobilerine karşı sokakları onlara dar edeceğiz. CHP’liler olarak AKP iktidarı gidene kadar mücadeleden bir adım geri durmayacağız.”

KAYA: KADINLAR ARTIK TERCİH YAPMAYA ZORLANIYOR

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise “Adına asgari ücret denilen sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Bu rakam milyonlarca emekçinin açlıkla yaşamaya zorlanmasıdır. Bu rakam özellikle kadınlar için geçinememenin yetinememenin ve utanmadan dayatılan bir rakamın adıdır. Bu ülkede artık kadınlar hesap yapmıyor, tercih yapmaya zorlanıyor. Bez mi, mama mı? Sebze mi, meyve mi? Bugün hangisinden vazgeçelim, hangisini bir sonraki alışverişe bırakalım diyorlar. Bu yılı iktidar Aile yılı ilan etti ama 28 bin TL ile aile kurulmuyor, aile de korunmuyor. Aile 28 bin liralık açlık sınırının altında kalan gelirle ayakta duramaz. Aile yılı dedikleri şey anneler için boş pazar filesi, boş market sepeti. Çocuklar için yetersiz beslenme, gelişme geriliği” diye konuştu.

"ŞİDDETİN SORUMLUSU AKP İKTİDARI"

Açıklamasının devamında 2025 yılının hükümet tarafından “Aile Yılı” ilan edilmesine de değinen Kaya, “Eğer bu yıl aile yılı ise neden bebek bezleri lüks ve mamalar erişilmez oldu? Çünkü bu iktidar aileyi yoksullukla yönetiyor” dedi.

Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu ücreti belirleyenler, bu ücreti millete dayatanlar pazara gidiyor mu? Hayır. Onlar pazara gitmiyor, sofra kurmuyor ve çocuk büyütmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Kadınlar hem çalışıyor hem evin yükünü omuzluyor yani maalesef yoksulluğun hedefi oluyor. AKP iktidarı, bu rakamı belirlerken annenin mutfağına, çocuğun boş tabağına bakmadı.

Bir kadının ay sonunu nasıl getirdiğine daha doğrusu nasıl getiremediğine bakmadı. İzmir’den soruyoruz, 28 bin lira hangi kadın kirasını ödeyebilir, hangi anne çocuğunun beslenmesini eksiksiz sağlayabilir, hangi emekçi 28 bin lira ile onurlu bir yaşam sürebilir. AKP iktidarı bu tabloyu bilmiyor mu? Gayet iyi biliyor. Ama bile isteye görmezden geliyor. Bu sefalet bilinçli bir sınıf siyasetinin sonucudur. İktidar, çalış ama karnının doymasını bekleme, üret ama yoksulluğa razı ol.

Özellikle kadınsan itaat et, idare et çok fazla konuşma ve sus diyor. Bize sabredin diyorsunuz, bu ülkenin kadınlarına sabrı reva görüyorsunuz ama bu rakam kadınlara sadece çaresizlik veriyor. Bu ülkede insanca yaşamak mümkün değil. Bu sefaletin adı yoksulluk fermanıdır. Asgari ücret yani insanca yaşamanın asgari geliri en az 39 bin lira olmalıdır dedik. Ama sokaktan kopan AKP iktidarı yandaşı tercih etti.

Ama bu ücretle 2026 yılı geçim ve refah yılı olamaz. Bu ücretle 2026 yılı geçim yılı, değişim yılı olur. Bu asgari ücret kadınlara yönelik iktidarın ekonomik şiddetidir. Faili de nettir. Bu şiddetin sorumlusu bugünün AKP iktidarından başkası değildir. Bu ücret kadınlara 'bağımsız olma dayan katlan ve boyun eğ' diyor.”

GÜÇ: ÜLKENİN ZENGİNLİĞİNİ HEP BERABER PAYLAŞAYACAĞIZ

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de “Asgari ücrete karşı ilk çığlık kadınlardan çıktı. Çünkü en çok onlar etkilendi. Bu çığlığın devam edeceğini hükümetin bu asgari ücretle ne yapmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. Kendi yarattıkları enflasyonu düşürmek için bedelini emekçilerden çıkarıyor. Bu toplum tarafından kabul görmüyor. Bu yükü biz çekmek zorunda değiliz. Bu ülkenin zenginliklerimi 85 milyon ile paylaşmak zorundasınız. 1 sene içinde erken seçimle beraber gideceksiniz. Ve CHP iktidarında bu memleketin zenginliği herkese eşit bir şekilde yayılacak. CHP liyakatli kadroların olduğu bir partidir, biz stajımızı yerel yönetimlerde yapıyoruz. Bizi bekleyin, ülkenin zenginliğini hep beraber paylaşacağız” dedi.