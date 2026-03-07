CHP'den Karaman'da tarihi miting... Özgür Özel'den İBB Davası öncesi kritik çağrı: Meclis'i işaret etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargı görünümlü iktidar kumpasıyla tutuklanmasının ardından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının Türkiye ayağının bu haftaki durağı Karaman oldu.

KARAMANLILAR, İKTİDARI İSTİFAYA DAVET ETTİ

Karaman Aktekke Meydanı’nı dolduran yurttaşlar, 350 gündür Silivri’de, 12 metrekarelik bir hücrede tutulan İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları lehine sloganlar atarak, iktidarı istifaya davet etti.

İmamoğlu’nun Silivri’den Karaman’a yolladığı mektubu ise CHP Karaman İl Başkanı Ahmet Recai Evcen kamuoyu ile paylaştı.

İMAMOĞLU: ‘TURPUN BÜYÜĞÜ’, ‘AHTAPOTUN KOLLARI’ DİYE ATIP TUTANLAR…

İmamoğlu, Evcen tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Karaman’ın güzel insanları, benim sevgili vatandaşlarım; merhaba. Saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, cesur gençler, canım çocuklar; her birinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum, gönülden kucaklıyorum. Gönüllerimizi sevgi, sabır ve hoşgörüyle dolduran, bereketi ve faziletiyle gelen mübarek Ramazan ayının evlerinize, işlerinize bereket getirmesini diliyorum.

Bugün bir arada olmamıza vesile olan, örgütümüzün güçlü ve yılmaz iradesini temsil eden il başkanım Ahmet Recai Evcen’e ve onun nezdinde tüm örgütümüze şükranlarımı sunuyorum. Bir yıldır sizlerden uzakta, Silivri’de bir zindandayım. Bu bir yılda, ‘turpun büyüğü’, ‘ahtapotun kolları’ diye atıp tutanlar, şantajlar, iftiralar, gizli tanıklarla bir sözde iddianame hazırladılar. Şimdi de bu sözde iddianamenin sözde duruşmalarını başlatıyorlar.”

“DAVANIN CANLI YAYINLANMASINDAN DA KAÇTILAR; ÇÜNKÜ ÇOK KORKUYORLAR”

“Sesimizi millete ulaştırmamızı engelledikleri yetmezmiş gibi, davanın canlı yayınlanmasından da kaçtılar. Çünkü çok korkuyorlar. Asıl yargılanması gerekenler bizler olmadığımız için, bu duruşmaların milletin gözünün önünde olmasını istemiyorlar. ‘Suç örgütü’ dediler, ‘yolsuzluk’ dediler, ‘terör’ dediler, ‘casusluk’ dediler. Kimseyi inandıramadılar.

Bundan önce yargılandığım tüm davalarda hakimlerin yerlerini değiştirdiler, hukukun gereğini yapan, vicdanını sesini dinleyen hakimleri sürgün ettiler. İftira ve şantajlarla kurguladıkları soruşturmalar, beni ve yol arkadaşlarımı lekeleyemedi. Milletimiz, bunların sözlerine hiç kulak asmadı. Aksine; bu büyük haksızlıklar karşısında, tıpkı sizler gibi milyonlarca vatandaşımız yaklaşık bir yıldır meydanlarda toplanıyor. Bu meydanlar yalnızca tek bir şey talep ediyor: Adalet!”

“ADALET, BİZİM MİLLET OLARAK KARAKTERİMİZDİR”

“Çünkü adalet, bizim millet olarak karakterimizdir. Biz, bu büyük ülkenin özgür vatandaşları olarak hepimiz adaleti arıyoruz. Gerçek adaleti. Adalet, bizim için sadece bir hukuk meselesi değildir. Herkes için ve her yerde adaletin peşinde koşmak, bizler için bir şeref meselesidir. Hep birlikte kardeşçe yaşayacağımız, mutlu ve huzurlu bir hayatın teminatı adalettir.

Biz, adaleti bolluk ve bereketin, geleceğe güvenle bakmanın temeli olarak kabul ederiz. Devletten en büyük beklentimiz de budur. Devletin adil olmasıdır. Biz, herkes için adaleti sağlayacağız. Mahkeme salonlarında adaleti sağlayacağız. Vatandaşın elde ettiğimiz gelirde, ödediği vergide adaleti sağlayacağız. Eğitimde, sağlıkta, sokaklarda adaleti hâkim kılacağız.”

“DEMOKRASİ, CUMHURİYET, ADALET VE HÜRRİYET İÇİN EL ELE VERECEĞİZ”

“Ülkemizin nimetlerinden, devletimizin imkanlarından herkes adil bir biçimde yararlanacak. Milletimizin hayatının her alanında adalet olacak. Temel haklarımız, hürriyetlerimiz, güvenliğimiz adaletin koruması altında olacak. Bir şahsın, bir grubun, bir partinin değil, her zaman ortak aklın ve ortak değerlerimizin zaferi için mücadele edeceğiz.

Demokrasi ve Cumhuriyet, adalet ve hürriyet için el ele vereceğiz. Huzur ve kardeşlik, refah ve bereket için el ele vereceğiz. Milletimizin ruhundaki o şaşmaz pusuladan, adaletten ayrılmadan, özgür ve mutlu, refah ve bereket içinde bir Türkiye'ye ulaşacağız. ‘Herkes için her yerde önce adalet önce hürriyet’ diyenler kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDEN SESLENDİ: KARAMAN KİMSENİN KALESİ DEĞİLDİR; MİLLETİN KALESİDİR

Karaman buluşması CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam etti.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Karaman'ın güzel insanları Ermenek'e, Sarıveliler'e, Türkçe'nin başkentine, Karamanoğlu Mehmet Bey'in torunlarına merhaba. Kumpaslara direnmek için geldik. Karaman'a sarılmaya geldik. Karaman'a gireceğiz deyince orası AK Parti'nin kalesidir, dediler. Ama bugün burada bu meydanı görünce, meydana sığmayan Karamanlıları görünce iyi ki Karaman'a gelmişiz. Karaman kimsenin kalesi değildir; milletin kalesidir.

* Bu soğukta, köyünden, ilçesinden kalkıp gelen, Karaman tarihinin en büyük mitingini bize yaşatan Karaman'ın yiğit evlatlarına selam olsun. Son 30 yıldır maalesef Karaman'ı kazanamadık ama kusuru kendimizde aradık. Bundan sonra daha çok çalışacağız Karaman'ı da, Türkiye'yi de kazanacağız. Karaman MHP'li bir belediye başkanı seçti; biz kendisine de belediye meclis üyelerine de başarılar diliyoruz. Bu demokrasinin gereğidir ama kaybettiğin zaman oraya kayyum atarsan o demokrasi değildir.

* Bu ülkenin en sevileni Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin üzerindeki işgali kaldırıp, vatanı kurtarıp tam başa geçecekken ona sordular ne yapacaksın diye? O da dedi ki: Bir Meclis kurduk. Meclis'i millet seçer ve millet ne derse onu yaparız dediler. İstese padişah da kral da olurdu.

* Ondan sonra Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa görevi ondan aldı. Çok partili rejime önem veriyordu. 14 Mayıs 1950'de sandığa gidildi. Millet karar verdi ve dedi ki millet, 'Bizi biraz Demokrat Parti yönetsin, Paşa biraz dinlensin' dediler. İsmet Paşa'ya, 'Her halde iktidarı onlara vermeyeceksin değil mi' dediler. Ama o, oğlu Erdal'a yazdığı mektupta, 'Bu benim en büyük yenilgim ancak en büyük zaferimdir aynı zamanda' dedi. Biz kaybedince asla çamur yapmayız, çirkef yapmayız, seçilmişlere darbe yapmaya, onları hapse atmaya kalkmayız. Demokrasi işte budur. Bu meydanı bugün dolduran da budur. Bu meydan bugün seçme, seçilme hakkına gelmiştir.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KARAMAN'DA HAVALİMANI HESABI: 80 BİN YIL SONRA BİTİYOR

* Hakikaten bu Karaman AK Parti'nin yapmadıkları olacak iş değil. Eski Kemal Sunal filmlerine dönmüş. 'Artık bu kadar da olmaz' dedirtiyorlar.

* Erdoğan fakir sevmez, zengin sever. Ben ise milletin fakir olmasını sevmem. İktidar olacağız, fakirliği bitireceğiz. Erdoğan gibi ülkedeki emeklilerin dörtte üçü en düşük maaş alanlar olmayacak. Kira emekliye gelince onlara yok. İkramiye 4 bin TL. Öyle oturduğun yerden konuşmak kolay. Gel burada -4 derece havada konuş. 20 bin lira maaşla kaynamıyor çorba.

* 2016'da havalimanı sözü vermişler. Öngördükleri maliyet 1.6 milyar lira. Kaç para ayırmışlar? Bin lira. Bin lira! Sonra her yıl bin lira, 2 bin lira... Bu sene çok büyük zam yapmışlar, 20 bin lira koymuşlar ödenek kalemine Karaman Havalimanı diye. Arkadaşlar hesap yaptı, bu seneki kadar her sene para koyarlarsa 80 bin yıl sonra bitiyor Karaman Havalimanı. 80 bin yıl sonra! Adam havalimanı yapacak, 1.6 milyar maliyet var, bir asgari ücret bir yılda para koyuyor oraya. Ve daha bir çakıl taşı bile yerinden oynatmış değiller.

* Sertavul Tünelleri'ni takip ediyoruz. Karaman ekonomisi için, bölge ekonomisi için, Mersin Limanı'na ulaşmanın hızlanması için çok önemli görüyoruz, bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Bozkır-Hadim-Adiller yolu 24 yıldır yapılamamış. Bu yol için de bütçeye sadece 10 bin lira, yarım asgari ücret koymuşlar. Yani Bozkırlılar, Hadimliler, Adilliler bilsin ki bu sene de niyetlerinde o yolu yapmak yok, ödenek ayırmamışlar.

* Biz Karaman'ın sorunlarını biliyoruz. Karaman'ımızın bütün sıkıntılarının çözümlerini biliyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve buradan söz veriyoruz. Karaman'da hem Karamanlıların yüzü gülecek, hem Karaman'ın çehresi değişecek, hem de Karaman Türkiye'nin dikkat çeken, görülmek istenen, memurların tayin olmak istediği eskisi gibi şirin mi şirin, güzel mi güzel, zengin mi zengin harika bir yeri olarak tekrar Türkiye'de, bu İç Anadolu'da pırıl pırıl parlayacak. Pırıl pırıl parlayacak!

"VİZESİZ AVRUPA VAAT EDİYORUZ"

* Varşova Paktı ülkeleri dahil herkes Avrupa Birliği'ne girdi, refahı ilerledi. Biz size yasaksız bir Türkiye, vizesiz Avrupa vaat ediyoruz. Her şeyin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi.

İBB DAVASI ÖNCESİ KRİTİK ÇAĞRI

* Darbenin üstünden 353 gün geçti. 1 kişinin hırsı için çok ağır bedeller ödedik. Geçen hafta Devlet Bey dedi: 'İç cephe güçlensin.' Ben de dedim ki, 'Ben mi zayıflatıyorum?'. İç cephenin zayıflamasının tek sebebi AKP iktidarıdır.

* Ekrem Başkan'a önce PKK'lı dediler, sonra diploması sahte dediler, ajanlık casusluk yaptı dediler, yolsuzluk yaptı dediler. Bir insan aynı anda hem ajan hem terörist hem seçimde yapmış olabilir mi? Bunun tek bir anlamı var: Siz o kişiden çok korkuyorsunuz. Eğer Tayyip Bey savcılarına çok güveniyorsa hodri meydan. 9 Mart Pazartesi günü duruşmalar başlıyor. 10 Mart Salı günü Meclis açılıyor, kanun teklifimiz var. Savıcına güvenen karşıma çıksın, canlı yayın yapılsın. Hodri meydan!

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILAR

* İran’a atılan füzelerden biz utanıyoruz. İspanya lideri kardeşim Pedro Sanchez dik bir duruş gösterirken Türkiye’nin içinde bulunduğu durum içler acısıdır. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: Trump’tan değil Allah’tan kork!

Özel'in konuşması sık sık kalabalığın attığı "Diplomasız Erdoğan" sloganlarıyla kesildi. Bu sloganların ardından Erdoğan'a seslenen Özel, "Diplomasız Erdoğan deyince alınıyor. E varsa göster" dedi.

Özel, konuşmasını "İktidara geliyoruz, iktidara yürüyoruz" diyerek bitirdi.