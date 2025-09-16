CHP'den, Kılıçdaroğlu'na açık çağrı: 'Artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemeli'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya yönelik dava süreci boyunca herhangi bir açıklama yapmamasına ilişkin eleştirilerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Başarır, "Bugüne kadar 13 yıl boyunca hep beraber konuştuk. Adalet yürüyüşü yaptık. Biz adaletsizliğe başkaldırdık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri sayın Özgür Özel'dir. Başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da tıpkı Hikmet Çetin gibi tıpkı Murat Karayalçın gibi tıpkı Önder Sav gibi arkasında olup artık davaların bittiğini önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir diye düşünüyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Başarır, şöyle konuştu:

"Türkiye gerçek gündemine bugün itibaren döndü ve dönmeli. Türkiye uzun süreden beri yeni bir kavramla butlan kavramıyla tanıştı. 86 milyon çok merak ediyordu. Google ve diğer arama motorlarından en çok sorulan sorulardan bir tanesi buydu. Mahkeme bir erteleme kararı verdi. Bir kez daha söylüyoruz. Türkiye'nin gerçek gündemi Cumhuriyet Halk Partisi hakkında açılan hukuksuz sipariş davalar değil. Türkiye'nin çok önemli meseleleri var. Yoksulluk, yoksunluk, işsizlik, dış politika ve adalet… Tüm bu meseleler çözüme muhtaçtır. Ama maalesef ki uzun süreden beri birkaç davayla uğraşmak gündemi meşgul etmek durumundalar. Biz artık bu saçma sapan davalarla uğraşmak istemiyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi, gündeme gelmesini istiyoruz.

Bakın açlık sınırı 27 bin lira olmuş. Bugün milyonlarca asgari ücretli açlık sınırından 5 bin lira daha az maaş alıyor. Açlık sınırı 27 bin lira olmuş. Milyonlarca emekli açlık sınırından 10 bin lira daha az maaş alıyor. Biz bunları konuşmak istiyoruz. Ama bunları konuşmayan bir iktidar maalesef ki hukuksuz davalarla hem bizi, hem meclisi, hem sizleri, hem ülkeyi meşgul ediyor. Türkiye utanç verici manzaraları yaşıyor. Bu davaların hepsi mesnetsiz, delilsiz bir anlamda sipariş usulü açılan davalar. Artık bunların kapanmasını, siyasi rakiplerimizin bizle mertçe siyaset zemininde hukuk zemininde cesurca konuşup tartışmasını istiyoruz."

"DEMOKRASİDEN, HUKUKTAN, PARTİMİZDEN ELİNİ ÇEK"

"Cumhuriyet Halk Partisi'yle niye uğraşıyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi'yle uğraşmanın bedelini bu toplum, insanlar, iş dünyası, emekli, çiftçi, işçi ödüyor. Neden, İstanbul İl Kongremizi iptal ettirip tedbir koyup kayyum atıyorsun ve 10 milyar dolar paramızı satmak zorunda kalıyorsun? Neden borsa düşüyor? Neden iş borcumuzun faizi artıyor? Bunun sorumlusu koltuğunu koruyabilmek, gündemi değiştirmek isteyen iktidardır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin demokrasinin sigortasıdır, milyonların umududur. Gerek son seçimlerde gerekse tüm anketlerde şu anda birinci partidir. Türkiye'nin birinci partisinin geleceğe dair hedefleri ülkeyi düzlüğe çıkarmak için atacağı adımları vardır. Bu yüzden bu ülkenin cumhurbaşkanına ve yönetimine sesleniyoruz. Demokrasiden, hukuktan, partimizden elini çek.

Bir gerçek ortaya çıktı. Artık 86 milyon şunu gördü. Kirli algılar karın doyurmuyor. 86 milyon bir gerçeği gördü. Kral çıplak ve kral yalancı. Kral bu ülkenin gündemini başka işlerle meşgul ediyor. Kral sıkıştı. Hazine tamtakır, para yok. Kral ne yapıyor şimdi? Kral köprüleri satıyor, yolları satıyor. Yani ülkenin geleceğini ipotek altına veriyor. Niye satıyor köprüleri? Para biriktirecek. Bir hukuksuz adım atıldığı zaman kral piyasaya döviz sürecek, döviz satacak. O yüzden biz yurttaşlarımızı uyarıyoruz. Bu yalanlara, tükenmiş, bitmiş, iflas etmiş bu sisteme inanmayın.

Bize güvenin, bizim yanımızda olun. 25 milyon insan icrada. Yani Türkiye'nin aile olarak baktığımız zaman 3'te 2'si icra, icra kapılarında. 12 milyon işsiz var. Hiç bu sayıyı bu ülke görmemiş. Biz bunları konuşmak istiyoruz. Pazarda sebze toplayan, dökülmüş meyve toplayan, bayat ekmek kuyruklarında olan insanların dramını çözmek istiyoruz. O yüzden artık davaları bir tarafa bırakacağız. Ülkenin gerçek gündemini konuşacağız. Bu davalarla ilgili 86 milyonun da hukuk dünyasının da iş dünyasının da herkesin düşünceleri net. Yapay davalar, gündemi değiştirmek ve bizi baskı altında tutmak için yapıyor. Asla geri adım atmayacağız."

"AKBELEN'DEN, ZEYTİNDEN, ÇİFTÇİDEN, KİRLİ ELLERİNİZİ ÇEKİN"

"Bakın bunlar yaşanırken Akbelen'de çiftçiler tutuklanıyor. Anayasa Mahkemesi'ne gidiliyor, daha bir karar verilmedi. Çiftçi Danıştaya başvurdu, bir karar verilmedi. Zeytin ağaçları sökülüyor. Çiftçinin geleceğe karartılıyor. Neden? 3-5 şirket için bu yapılıyor. Zeytinlerimiz, tarlalarımız, bahçelerimiz bu iktidar tarafından talan ediliyor. Bir kez daha söylüyorum Akbelen'den, zeytinden, çiftçiden, kirli ellerinizi çekin.

Beyefendi uçaktayken İsrail, Gazze'ye kara harekatını başlattı. Gazze şu anda İsrail tarafından tamamen işgal edilip boşaltılmak isteniyor. Uçakta ahkam kesme, uçakta bu konuda nutuk atma, ticari ilişkilerini kes, burada bize baskı kurma, dünyaya baskı kur, bu katliam, bu soykırım bitsin. Maalesef ki her gün yüzlerce insan açlıktan ölüyor, saldırılarda ölüyor. Buna sessiz kalan yapay tepki veren somut adımlar atmayan bir cumhurbaşkanı var. Burada kral ama dışarıda bambaşka ilişkiler içerisinde. Bir kez daha söylüyorum. Kral yalancı, algıcı. Kral çıplak. Bunu herkes bilsin."

"TÜRKİYE'Yİ KURTARACAK TEK ŞEY SEÇİMDİR"

"Cumhurbaşkanı uçakta da sorulara cevap vermiş. Partimizin geleceği, partimizin kurultayıyla ilgili artık uçaktan in, ayakların yere bassın, Türkiye gerçeklerini gör, Türkiye gerçeklerini konuşalım, Türkiye gerçeklerini tartışalım ama bunu yapmıyorsun. Türkiye'de yapılacak tek bir şey var. Erken seçimdir. Ya da öne alınmış seçimdir. Ama sonuçta Türkiye'yi kurtaracak tek şey seçimdir. Kendine güveniyorsan eğer bir parça bu topluma güveniyorsan önündeki anketleri biliyorum, anketleri görüyorsan çık adliyelerde gücünü gösterme, gücünü sandıkta, sokakta göster, hodri meydan, haydi bakalım, çıkalım. Kim namuslu, kim namussuz, kim doğru, kim yanlış, bu halk karar versin."

CHP'li Başarır açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegeleri iradesini ortaya koymuştur. Hemen hemen delegelerin tamamı olağanüstü kurultay için imzalarını vermiştir. Genel başkan ve yönetim seçilmiştir. Bu genç kadrolar, başarılı kadrolar Türkiye'de girdiği ilk seçimde birinci parti olmuştur. O yüzden bizim önceki genel başkanlarımız, önceki yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak isteğimiz artık bu saçmalıklara son verilmesini hep beraber talep etmeleri, bu parti kayyumların değil Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarının partisinin, üyelerinin seçtiği delegelerinin karar vereceğini söylemeleri susmak iyi bir şey değil.

Bugüne kadar 13 yıl boyunca hep beraber konuştuk. Adalet yürüyüşü yaptık. Biz adaletsizliğe başkaldırdık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri sayın Özgür Özel'dir. Başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da tıpkı Hikmet Çetin gibi tıpkı Murat Karayalçın gibi tıpkı Önder Sav gibi yöneticiler gibi arkasında olup artık davaların bittiğini önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir diye düşünüyorum."