CHP’den Mamak'ta

CHP Mamak İlçe Örgütü, 6 Mayıs’ta, “Tam Bağımsız Türkiye” yürüyüşü düzenledi. Tek Mezar Parkında, “Denizlere Sözümüz Var” sloganıyla başlayan yürüyüş Tuzluçayır’a kadar sürdü. Yürüyüşe CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP PM Üyesi Cansel Çiftçi ve diğer sol partilerin yetkilileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Açılış konuşmasını CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek yaptı. Erdek, “Üç fidan darağacına giderken bize bir miras bıraktı. Bu kavgayı zaferle taçlandırana dek yürüyüşümüz sürecek. Selam olsun yarınları elleriyle kuracak olanlara. Selam olsun emperyalizme boyun eğmeyenlere. Yaşasın tam bağımsız Türkiye” diye konuştu.

"LAİK, SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİ İÇİN HAYDİ MÜCADELEYE"

Daha sonra söz alan CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık, konuşmasına, Deniz Gezmiş’in ailesine yazdığı mektupta dile getirdiği, “Biz Türkiye’nin Kurtuluş Savaşçılarıyız” sözleriyle başladı.

Işık konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onları Hıdırellez günü darağacına çıkardılar. Darağacı, darağacı olmaktan utandı ama Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in sözleri bütün Türkiye'de yankılandı: Ne demişlerdi? ‘yeneceğiz onları’. Sözümüzü tutacak mıyız? Yenecek miyiz bu kara düzeni? Denizlerin mücadelesi, eşitlik, özgürlük ve kardeşliğin hüküm sürdüğü tam bağımsız bir Türkiye içindi. Mücadeleleri o kara düzeni değiştirmek, Türkiye’yi aydınlık bir gelecekle buluşturmak içindi. Karanlık güçler, onları idam sehpasına çıkardı. Henüz hayatlarının baharında, gencecik fidanlardı.

Denizler de biliyordu ki mücadele edenler her zaman kazanamayabilir ama kazananlar, ısrarla, inatla, azimle ve kararlılıkla mücadele edenlerdir. O kararlılıktır, Mustafa Kemal’e, çok sevdiği üniformasını çıkarttıran. O kararlılıktır, Deniz’e parkasını giydiren… O kararlılıkla yürümüşlerdi idam sehpasına; çünkü biliyorlardı ki kendileri idam edilse bile geriden gelenler, onların mücadelesine sahip çıkacaktır.

Sahip çıkacak mıyız onların ideallerine? Onların tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştirene kadar mücadelemizi sürdürecek miyiz? Onlar, o kısacık hayatlarının hakkını verdiler. Şimdi sıra bizde! Yeniden inşa edecek miyiz bağımsız Türkiye’yi? Adaletin ince terazisini yeniden sağlayacak mıyız? Aşındırılan demokrasiyi yeni baştan kuracak mıyız? Ve Türkiye’mizi bir uçtan diğer uca özgürlüklerle donatılmış, herkesin kendisini güvende hissettiği, çocukların yatağa aç girmediği, emeklilerin gözyaşlarını içine akıtmadığı, emekçilerimizin sefalet ücretine mahkûm edilmediği özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti haline getirmek için haydi mücadeleye…”

"DENİZLERİN HAKLI OLDUĞUNU İSPAT ETTİLER"

Söz alan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de, 2003 1 Mart tezkeresiyle Denizlerin mücadelesi arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Şahin şunları söyledi:

“Tam bağımsız Türkiye’nin üzerine gölge düşürtmemek. Onların itham edildiği suçlardan biri de 6. Filoya defol demektir. Öyle bir zaman geldi ki 2003 1 Mart tezkeresinde AKP’li vekillerin CHP’li vekillerle birlikte davranmaları, Denizlerin haklı olduğunu ispat ettiler. Tam bağımsız Türkiye’ye nasıl ulaşacağız? CHP, ilk genel seçimlerde iktidar olduğumuzda hep birlikte başaracağız”

CHP Ankara Milletvekili Aliye Ersever Timisi ise “Yaşasalardı Türkiye tarihini nerelere getireceklerdi ama eminim ki çok çok iyi olacaktı. Deniz Gezmiş, savunmasında kendisini yargılayanlara sizleri tanımıyorum” dedi.