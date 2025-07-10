CHP'den Meclis'te sert tepki: Kürsüde ‘işgalli’ protesto

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün içerisinde en düşük emekli aylığını artıran düzenlemenin de yer aldığı “torba teklifin” görüşmelerine başlandı. Görüşmeler sürerken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklandığı haberi geldi. Genel kurulda söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Zeydan Karalar hakkında atılan iftiranın Seyhan Belediyesi döneminde Aziz İhsan Aktaş’ın firmasıyla yaptığı bir sözleşmeye ve ihaleye dayandığını söyledi. Bu sırada Meclis Başkanvekili AKP’li Bekir Bozdağ, süreyi son kez uzattığını, Günaydın’ın konuşmasını tamamlamasını istedi. Günaydın, “Tamamlayacak bir şeyim yok başkanım, son kez falan değil, sözüm bitecek, sözüm bitmeden beni burada hiç kimse susturamaz” karşılığını verdi.

AKP’Lİ BELEDİYELER

Günaydın, “O ‘Aziz İhsan Aktaş’ denilen kullanışlı aparat 15 milyar liralık bugüne kadar kamu ihalesi yapmış, onun 12 milyar lirası AKP’yle, 3 milyar lirası CHP’li belediyelerle” dedi. Günaydın, AKP’li belediyelerin üzerine gidilmediğine işaret ederek, “Isparta Belediye Başkanı hâlâ adamın ona armağan ettiği ‘A8 Long’ arabaya, 19 milyon liralık arabaya binsin, sen dön Zeydan Karalar’ı gözaltından tutuklamaya sevk et ve tutukla” diye konuştu. Bu sırada CHP’liler sıra kapaklarına vurarak protestoya başladı. CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, iktidara, “Darbecisiniz, darbeci! Darbecisiniz” diye bağırdı. Günaydın, “Bırakın, savcıların arkasına saklanmaktan vazgeçin. Onurlu insanlarla uğraşmaktan vazgeçin” dedi.

KÜRSÜDE TOPLANDILAR

Bozdağ, birleşime ara verdi. Aranın ardından CHP milletvekilleri kürsünün etrafında toplanarak, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atmaya başladı. DEM Parti, Yeni Yol ve İYİ Parti milletvekilleri de ayakta alkışladı. Tepkiler devam edince görüşmelere son verildi. Genel kurul kapandı.

PROTESTOLAR DÜN DE SÜRDÜ

TBMM Genel Kurulu dün saat 14.00’te çalışmalarına başladı. Söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ülkenin, demokrasinin büyük bir tehdit altında olduğunu belirterek, “Üzülerek söylemek isterim ki bugün seçilmiş bir milletvekili, 14 belediye başkanı, sanatçılar, gençler, sendikacılar cezaevinde, 30 milyon yurttaşımızın iradesi kelepçede cezaevinde. Demokrasimiz, muhalefet yok edilmek isteniyor. Bakın, ‘Vesayet, darbe, bununla mücadele edeceğim’ diyen bir iktidar maalesef ki 80 darbesini aratır oldu” dedi.

‘DEVLETLEŞEN PARTİ’

Başarır, Kenan Evran döneminde bile bir tane belediye başkanının tutuklanmadığını söyledi. Adalet sarayları ile Cumhurbaşkanı saraylarının aynı işleve sahip olduğunu belirten Başarır, “Üzülerek söylüyorum, cumhuriyet başsavcıları ile sarayın iletişim başkanları aynı işleve sahip bugün. Bugün bu ülkede valiler ile AKP il başkanları aynı koltuğu paylaşıyor. Devletleşen bir parti, partileşen bir devlet görüyoru” diye konuştu. Savcıların Adıyaman’da 24 bin liralık yemek parasının hesabını sorduklarını anlatan Başarır, “24 bin lira yemek parasını soran zihniyet Ankara’da 25 yıl belediye başkanlığı yapan, 25 milyar dolar yolsuzluk yapan bir belediye başkanını, Melih Gökçek’i sorgulamıyor arkadaşlar” dedi.

‘MUHALEFETSİZ TÜRKİYE’

Muhalefetin yok edilmek istendiğini belirten Başarır, “Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorsunuz ama seçimle geldiniz, bunun örnekleri var. Tüm yurttaşlarımıza sesleniyoruz: İradenize sahip çıkın, demokrasiye sahip çıkın. Yoksa Türkiye’de de - Orta Doğu’daki ülkeler gibi - seçimle gelmiş birisi 40 yıl gitmez, sandığa kilidi vurur, yargıyı bir maşa gibi kullanır; aynen bugün olduğu gibi” diye konuştu.

‘YAZIKLAR OLSUN’

Birazdan emekliye günde alabileceği 5 ekmek kadar zammı konuşacaklarını dile getiren Başarır, “Bir saray yaşantısı var, bir grup oligarkın milyarlarca dolarlık yolsuzluğu var, bunlarla ilgilenmeyen ama bizim belediye başkanlarımızı taciz eden de bir yargı var. Yazıklar olsun” dedi. Belediye başkanlarının arkasında olduklarını anlatan Başarır, “Adana’da Zeydan Karalar... Adana gibi başkanı maalesef ki Hitler gibi bir yönetim tutukladı; olmaz arkadaşlar, olmaz” değerlendirmesini yaptı. Başarır, Muhittin Böcek’in bir evden dolayı sorgulandığına dikkat çekerken, 25 yıl Ankara’yı yöneten Melih Gökçek’in, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın lojmanını gasbederken”, zorla alırken bir soruşturma açılmadığını söyledi. Başarır, her şartta direneceklerini, sokakta olmaya devam edeceklerini belirterek, “O yüzden, milletimize sesleniyorum: Bize sahip çıkın” dedi.

SLOGAN ATTILAR

Bu sırada CHP milletvekilleri ayağa kalkarak, “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. Meclis Başkanvekili AKP’li Bekir Bozdağ, “Değerli milletvekilleri, meram anlaşılmıştır. Kamuoyu da sizi dinledi, hakemliğini yapacaktır” dedi. Bunun üzerine Başarır, “Bizim anlamamız önemli değil, Beyefendi’nin anlaması lazım Sayın Başkan” dedi.

BAŞKANLARIN FOTOĞRAFLARI

Tutuklanan başta Ekrem İmamoğlu ile Zeydan Karalar olmak üzere CHP’lilerin fotoğraflarını taşıyan CHP milletvekilleri, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz; Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. CHP milletvekilleri de konuşmaları sırasında Zeydan Karalar başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarını gösterdi.

‘EYLEM YERİ DEĞİL’

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, genel kurulun eylem yeri olmadığını söyledi. Kürsü işgalini eleştiren Zengin, kendilerine başta “darbeciler” sözü olmak üzere yapılan ithamları aynen iade ettiklerini söyledi.