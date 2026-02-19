CHP’den milletvekillerinin Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmemesine tepki: 'Böyle bir sistematiği asla kabul etmeyiz'

CHP’li kurmaylar, CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Adalelet Bakanlığı'na Akın eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in atanmasında bu yana partililerle görüştürülmemesine ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

''MEVZUATLA ÖRTÜŞMEYEN BİR BEYAN ORTAYA KOYMUŞTU''

Kurmaylar, şöyle konuştu:

"Cezaevinde görüşmelere ilişkin yaşanan aksaklığın kaynağını tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. Bu durum, geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen yer değişikliklerinden mi kaynaklanıyor, yoksa bilinçli ve yönlendirici bir uygulamanın parçası mı, bu sorunun yanıtı üzerinde titizlikle duruyoruz. Adalet Bakanı’nın geçtiğimiz cuma günü katıldığı canlı yayında dile getirdiği ifadeler de bu tabloya ayrı bir anlam kazandırıyor. Kendisi söz konusu yayında avukat–müvekkil görüşmelerine ilişkin açık biçimde mevzuatla örtüşmeyen bir beyan ortaya koymuştu. Bu açıklamalar, cezaevi uygulamalarının keyfileşmesine kapı aralayabilecek nitelikte olduğundan tarafımızca dikkatle not edilmiştir. Sayın İmamoğlu’nu milletvekilleriyle görüştürmeme gibi bir sistematiği ise asla kabul etmeyiz."

Kurmaylar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İmamoğlu’nu bu hafta ziyaret etmemesine ilişkin bir soru üzerine, Özel’in bu haftaki sıkışık programı nedeniyle İmamoğlu ile görüşmek için bir izin başvurusu yapmadığını belirtti.