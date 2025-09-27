CHP'den, sel felaketi yaşanan Borçka'da inceleme: 'Mağduriyet giderilmeli'

CHP'li Uğur Bayraktutan, Borçka ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından Macahel Vadisi’ndeki Atanoğlu ve Aralık (Klaskur) köylerinde incelemelerde bulunarak, afetten zarar gören halka geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD ve ilgili kurumların vatandaşların mağduriyetini gidermesi gerektiğini belirten Bayraktutan, orman kesimlerinin felakete yol açtığını belirtti.

YETKİLİLERE SESLENDİ

Bayraktutan, şöyle konuştu:

"Borçka Macahel bölgesindeki sel dolayısıyla oluşan mağduriyeti yerinde inceledik ve görülüyor ki, AFAD’ın burada özellikle oluşan mağduriyeti inceleyip ilgili kurumlara bildirmesi gerekiyor. Ve bir başka durum da, selin geldiği bölgeler ne yazık ki Orman İstisali'nin ve Orman Dairesi’nin kesim yaptığı yerler ve bu bir cinayet.

Ve bu durumdan yetkililerin ders alması ve bu kontrolsüz kesimin bir an önce durdurulması gerekmektedir. Devlet yetkililerinin bir an önce buradaki mağduriyetin giderilmesi açısından ilgili makamların mağduriyetin giderilmesi açısından talimat vermesi ve devletin buraya bir an evvel tüm kurumlarıyla eğilmesini talep ediyorum."