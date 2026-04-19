CHP’den ‘Tom Barrack’ çıkışı: ‘Persona non grata’ ilan edilmesini talep ettik’

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’a ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Barrack’ın, “persona non grata (istenmeyen kişi)" ilan edilmesini talep ettiklerini vurgulayan Tan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın, yalnızca Türkiye'yi değil, Orta Doğu'nun tüm halklarını inciten mesnetsiz sözlerinden ötürü istenmeyen kişi, yani "persona non grata" ilan edilmesini talep ettik.

Yaşanan olay bir gerçekliği açıkça işaret ediyor. Tom Barrack, meslekten bir diplomat değil ve dolayısıyla 'büyükelçi' sıfatının gerektirdiği adaptan da yoksun. ABD'nin ulusal çıkarlarından ziyade; ülkeyi kendi keyfine göre yönetmek isteyen, kurumsallıktan nasibini almamış olan arkadaşı Trump'ın çıkarlarına göre hareket ediyor. İşte böyle bir büyükelçinin ülkesinin itibarına ve uluslararası ilişkilerine nasıl zarar verdiğini gayet net görüyoruz.

Ülkesini kendi keyfine göre yöneten ve Dışişleri Bakanlığı'nda yetişmiş diplomatlar yerine arkadaşlarını sağa sola büyükelçi olarak tayin eden bir başka lider daha vardı. Adını hatırlıyor musunuz?"