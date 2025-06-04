CHP'den TRT hakkında kanun teklifi: 'Burayı denetlenebilir hale getiriyoruz'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel yayın politikası nedeniyle TRT'yi eleştirdi. TRT'nin önünde konuşan Adıgüzel, "Radyo Televizyon Kurumu" maalesef artık "Tayyip Radyo Televizyon Kurumu" haline gelmiştir. Halkın tamamından bandrol ücreti ile para toplayıp kamu kaynakları ile finanse edilip, toplumun büyük bir kısmının aleyhine ve iktidarın lehine yayın yapar hâle getirmiştir. Hiçbir muhalefet milletvekilini, hiçbir muhalefet partisi genel başkanını ekranlarına almayıp; sabahtan akşama kadar iktidar vekillerini, iktidar bürokrasisini, iktidar bakanlarını ve Erdoğan'ı yayınlamaktadır. Burası maalesef Türkiye'nin Pravda'sı hâline gelmiştir. Erdoğan'ın ve AKP faşizminin medyadaki operasyon merkezi hâline gelmiştir.

Son günlerde belediyelerimize operasyon yapılmaktadır. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, henüz kesinleşmiş bir yargı kararı yokken, masumiyet karinesine aykırı biçimde -hatta ortada bir iddianame bile yokken – "suç örgütü lideri" diyerek iftira merkezi haline gelmiştir. Bu durum artık sürdürülebilir değildir, katlanılabilir de değildir. Bu yüzden biz de halkın sesine kulak vererek burası hakkında hem iki tane soru önergesi hem araştırma önergesi hem de yeni bir kanun teklifi verdik" dedi.

'BU DURUMA SON VERECEĞİZ'

Kanun teklifini açıklayan Adıgüzel, "Artık yaptığımız alışverişlerden, herhangi bir ödemeden bandrol payı alamayacaklar. Hem benden para alacaksın, hem de benim ve ülkenin aleyhine yayın yapacaksın. Geçmişte ödediğimiz bandrol ücretlerini de, faturasını ibraz etmek kaydıyla, geçmiş 10 yıl içerisindeki TRT’ye ödenmiş bütün bandrol paylarını mahkemeler yoluyla geri almanın yolunu açıyoruz. Ayrıca burayı, doğrudan iktidarın atadığı değil, tarafsız bir yönetimin yönettiği bir kuruma dönüştürüyoruz ve burayı denetlenebilir hâle getiriyoruz. Sadece yayınlarının değil, mali hesaplarının da denetlenmesi gerekiyor. Çünkü millet açlık çekerken, milyarlarca lira vadeli veya vadesiz hesaplarda tutulmuş, tahvil ve senetlere yatırılmış; adeta burası bir holding hâline getirilmiştir. Burası sadece iktidarın bir operasyon merkezi değil, maalesef cemaatlerin ve tarikatların da yuvalandığı; Cumhuriyet ve Atatürk aleyhine yayınların yapıldığı bir yer hâline gelmiştir. Hem soru önergeleriyle, hem araştırma önergeleriyle hem de sunduğumuz kanun teklifiyle bu duruma bir son vereceğiz" diye konuştu.